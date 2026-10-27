Глава РФПИ Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться миротворчеству у Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американское руководство демонстрирует приоритет миротворчества над разжиганием конфликтов, передает ТАСС.

«Президент Трамп и его команда настаивают на том, чтобы гуманитарный подход и миротворчество превалировали над разжиганием войны. Чиновникам ЕС и Великобритании есть чему поучиться у этого подхода», – написал Дмитриев.

Свой комментарий спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами посвятил введению режима тишины на херсонском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны объявило о прекращении огня российскими войсками на херсонском направлении ради гуманитарной операции в Алешках.