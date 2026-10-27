Тайвань создал систему управления роем дронов

Создание многоуровневой сети наблюдения предназначено для решения задач правоохранительной деятельности на море, передает ТАСС со ссылкой на газету Taipei Times.
Проект курирует и финансирует Совет по делам океана, отвечающий за морскую безопасность и защиту окружающей среды. Непосредственно разработкой занимается команда специалистов Национального университета Чэнгун.
Новая система позволит координировать работу роя дронов, обеспечивая широкий охват и непрерывный мониторинг территориальных вод. На данный момент специалисты провели комплексное моделирование полета двух групп, насчитывающих в общей сложности 20 аппаратов. Проект предусматривает использование трех типов беспилотников: Jump 20, V-Bat и Flexrotor.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военно-морские силы Тайваня выразили намерение приобрести у США почти 300 разведывательных беспилотников. Весной Киев начал закупать тайваньские комплектующие для аппаратов из-за опасений чрезмерной зависимости от китайских поставок. В марте Китай представил систему управления роем из 96 беспилотных аппаратов.