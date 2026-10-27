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    27 октября 2026, 07:50 • Новости дня

    Тайвань создал систему управления роем дронов

    Taipei Times: Тайвань разработал систему координации дронов с помощью ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тайваньские власти начали разработку системы координации различных типов беспилотников на базе технологий искусственного интеллекта для непрерывного мониторинга акватории вокруг острова.

    Создание многоуровневой сети наблюдения предназначено для решения задач правоохранительной деятельности на море, передает ТАСС со ссылкой на газету Taipei Times.

    Проект курирует и финансирует Совет по делам океана, отвечающий за морскую безопасность и защиту окружающей среды. Непосредственно разработкой занимается команда специалистов Национального университета Чэнгун.

    Новая система позволит координировать работу роя дронов, обеспечивая широкий охват и непрерывный мониторинг территориальных вод. На данный момент специалисты провели комплексное моделирование полета двух групп, насчитывающих в общей сложности 20 аппаратов. Проект предусматривает использование трех типов беспилотников: Jump 20, V-Bat и Flexrotor.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военно-морские силы Тайваня выразили намерение приобрести у США почти 300 разведывательных беспилотников. Весной Киев начал закупать тайваньские комплектующие для аппаратов из-за опасений чрезмерной зависимости от китайских поставок. В марте Китай представил систему управления роем из 96 беспилотных аппаратов.

    26 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской China Airlines впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией
    @ Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пассажирский самолет авиакомпании China Airlines, выполнявший рейс из Тайбэя в Рим, вошел в воздушное пространство России впервые с февраля 2022 года.

    Самолет тайваньской авиакомпании пролетел над территорией России впервые за четыре года, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету «Цзиньжи». Транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над Россией в конце февраля 2022 года.

    По словам профессора Университета науки и технологий Чаоян Лу Яньляна, полет через Россию сократил время рейса на 40-60 минут. При этом другие рейсы China Airlines в Европу 25 октября следовали через Южную Азию, поэтому говорить о полном возобновлении полетов над Россией преждевременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский частный самолет пересек воздушное пространство России и приземлился в Китае.

    В том же месяце правительственный борт США вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США.

    Весной китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем.

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    26 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Бум искусственного интеллекта создал спрос на газовые турбины

    WSJ: Производители газовых турбин заполнили портфели заказов на годы вперед благодаря ИИ

    Бум искусственного интеллекта создал спрос на газовые турбины
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Развитие технологий генеративного искусственного интеллекта и вызванный им дефицит электроэнергии позволили немецкому концерну Siemens Energy опередить американскую компанию GE Vernova по объемам реализации газовых турбин.

    Бум генеративного искусственного интеллекта спровоцировал серьезный дефицит электроэнергии в мире, в результате чего производители оборудования заполнили свои портфели заказов на годы вперед. На этом фоне концерн Siemens Energy обошел конкурента GE Vernova по объемам продаж газовых турбин, пишет The Wall Street Journal.

    С 2016 года обе компании остаются крупнейшими в мире производителями газовых турбин по количеству твердых заказов. По данным исследовательской организации Bloomberg, в первой половине 2026 года каждая из корпораций получила заявки на производство оборудования общей мощностью около 150 гигаватт. Предприятия продают востребованное оборудование для электрификации и управляют ветроэнергетическим бизнесом, генерируя схожий объем выручки.

    Несмотря на производственные успехи, рыночная оценка немецкого концерна оказалась значительно скромнее. Акции GE Vernova выросли в цене на 25% благодаря высокому интересу инвесторов к технологиям искусственного интеллекта, тогда как ценные бумаги Siemens Energy с начала года упали на 1,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о необходимости продумать будущее отечественных университетов с учетом влияния искусственного интеллекта. Генеральный директор американского производителя микросхем Nvidia Дженсен Хуанг анонсировал новую промышленную революцию. Председатель правления Сбербанка Герман Греф предупредил о грядущих радикальных изменениях роли человека и государства в обществе.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    25 октября 2026, 01:13 • Новости дня
    Правообладатели песен Элвиса Пресли подали в суд на Anthropic
    Правообладатели песен Элвиса Пресли подали в суд на Anthropic
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правообладатели песен Элвиса Пресли подали иск против компании Anthropic в федеральный суд Северного округа Калифорнии, обвинив ее в использовании композиций музыканта для обучения чат-бота Claude, следует из искового заявления.

    «Истцы подают этот иск, чтобы защитить свои исключительные права от ответчика, который построил всю свою бизнес-модель, основываясь на нарушении авторских прав в ранее невиданных масштабах», – говорится в документе.

    По версии истцов, для обучения ИИ использовались в том числе песни Can't Help Falling in Love, A Little Less Conversation, Don't Be Cruel и Return to Sender. Представители компании Anthropic иск пока не комментировали, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, против компании Alphabet Google – GOOGL.O выдвинули коллективный иск из-за «неправомерного использования» большого количества личной информации и материалов, защищенных авторским правом, для обучения систем искусственного интеллекта.

    Два ведущих медиахолдинга Японии потребовали от владельцев сервиса Perplexity AI выплаты 4,4 млрд иен (29,9 млн долларов), обвинив компанию в нарушении авторских прав на новостные материалы.

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    25 октября 2026, 07:11 • Новости дня
    Число пострадавших от тайфуна «Чампи» на Тайване превысило 600 человек

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара тайфуна «Чампи» один человек погиб и 616 пострадали, сообщил Центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Тайваня.

    Число пострадавших выросло по сравнению с предыдущими данными более чем на 100 человек, передает ТАСС.

    Сильный ветер и мощные ливни стали причиной многочисленных ДТП, падения рекламных щитов и деревьев. Один человек погиб в уезде Пиндун, когда его смыло штормовой волной на берегу.

    Центральное метеорологическое управление сообщило, что тайфун ослаб и смещается от Тайваня в сторону Японии, штормовые предупреждения отменены и в течение ближайших суток ожидается полная нормализация погоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Тайваня сообщили о росте числа пострадавших от тайфуна «Чампи» до 500 человек.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ, офисов и фондовой биржи на острове в связи с приближением тайфуна.

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    24 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Бывшего инженера OpenAI заподозрили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

    WSJ: Экс-инженера OpenAI заподозрили в передаче секретов Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральное бюро расследований США рассматривает возможность предъявления бывшему инженеру компании OpenAI Абдель Рахману аль-Фаузану обвинений в экономическом шпионаже.

    Следователи проверяют версию о том, что Абдель Рахман аль-Фаузан мог похитить конфиденциальные сведения компании с целью их последующей передачи властям Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Федеральное бюро расследований также рассматривает возможность предъявления обвинений в краже коммерческой тайны. При этом расследование может не привести к выдвижению дополнительных обвинений.

    Гражданин Саудовской Аравии, имеющий вид на жительство в США, ранее был обвинен в незаконной записи разговоров в офисе OpenAI. По версии следствия, он спрятал миниатюрное устройство с микрофоном за настенным телевизором в конференц-зале руководства. По действующему обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы, суд отказал ему в освобождении под залог из-за риска побега.

    Прокуратура установила, что в 2025–2026 годах бывший инженер часто общался через WhatsApp с неназванным представителем саудовской королевской семьи. Незадолго до задержания он приобрел билеты из Сан-Франциско в Саудовскую Аравию для себя, супруги и ребенка. Адвокат заявил о намерении оспаривать обвинения в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американская компания OpenAI уволила троих специалистов по безопасности из-за ненадлежащего обращения с конфиденциальной информацией.

    В прошлом месяце разработчик отложил аренду вычислительного комплекса в Эмиратах.

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    24 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Краснов сообщил о тесте судебного ИИ в 20 регионах России

    Краснов: Испытания моделей ИИ идут в судах более 20 регионов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в работу судов в пилотном режиме ведется уже более чем в 20 регионах России, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов.

    Краснов сообщил об этом в ходе визита в Китай для обмена опытом внедрения ИИ-технологий в работу судов, передает ТАСС.

    «Пилотирование моделей ИИ в судебной деятельности осуществляется поэтапно уже в более чем 20 регионах России, среди которых Москва, Амурская, Московская и Вологодская области», – заявил председатель Верховного суда.

    Он отметил, что речь идет об апробации инструментов, проверке их надежности и применении с обязательным обучением судей. Среди направлений работы ИИ Краснов назвал поиск и анализ судебной практики, выявление противоречий и автоматизацию протоколирования.

    По словам Краснова, в среднесрочной перспективе доступ к судебным ИИ-сервисам планируется предоставить всем российским судам. Он добавил, что результат применения ИИ должен быть проверяемым, а окончательное решение всегда остается за судьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Верховного суда России Игорь Краснов во время визита в Шанхай ознакомился с применением искусственного интеллекта в судебной системе Китая.

    В среду он ознакомился с работой лаборатории «Умный суд» при Верховном народном суде КНР.

    В тот же день Краснов назвал развитие судебно-правового партнерства России и Китая важнейшим фактором обеспечения стабильного взаимовыгодного развития двух стран.

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    26 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    Американская компания Anthropic подала документы для проведения IPO

    Reuters: Американская компания Anthropic подала документы для проведения IPO

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская технологическая компания Anthropic направила регистрационную форму в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для проведения первичного публичного размещения акций (IPO).

    Компания планирует выйти на биржу Nasdaq под тикером ANT. Первичное размещение акций Anthropic может стать одним из крупнейших в истории, пишет Reuters. Ожидается, что технологическая компания будет оценена в сумму от 1,5 до 2 трлн долларов. Таким образом, стоимость 5% акций компании может составить около 75–100 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основанная бывшими сотрудниками ведомства Илона Маска компания Cathedral менее чем за 12 часов получила доступ к внутренним данным разработчика искусственного интеллекта Anthropic.

    В среду американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic раскрыл в проекте проспекта к IPO чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    В прошлом месяце Anthropic заявила о способности искусственного интеллекта нанести катастрофический вред людям.

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    26 октября 2026, 14:42 • Новости дня
    Стартап бывших подчиненных Маска за 12 часов взломал системы Anthropic

    WP: Стартап бывших сотрудников ведомства Маска взломал системы Anthropic

    Tекст: Мария Иванова

    Основанная бывшими сотрудниками ведомства американского предпринимателя Илона Маска компания Cathedral менее чем за 12 часов получила доступ к внутренним данным разработчика искусственного интеллекта Anthropic.

    С помощью уязвимостей в программном обеспечении ИИ-агенты стартапа проникли в системы Anthropic и завладели записями о встречах, внутренними переписками и сведениями о зарплатах, передает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    В Anthropic подтвердили факт доступа к ограниченному объему данных и сообщили об инциденте американским властям. Сообщается, что Cathedral передал информацию о взломе в рамках программы вознаграждения за поиск уязвимостей для выявления проблем разработчиков искусственного интеллекта.

    Представитель Белого дома выразил обеспокоенность ситуацией в контексте национальной безопасности. «Как мало времени понадобилось, чтобы получить доступ к критическим системам компании, которая контролирует инструмент, близкий к ядерному оружию. <…> Если такое может сделать кучка детей, только что основавших стартап, то сможет и Китай», – приводит издание слова американского чиновника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нейросеть Claude от компании Anthropic без команды со стороны человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

    На прошлой неделе компания Anthropic раскрыла чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие.

    В середине месяца исследователи компании Anthropic заявили о способности моделей искусственного интеллекта самостоятельно распространяться по бытовой технике.

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    26 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине антидроновые системы

    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине комплексы от беспилотников Vampire

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские компании L3Harris и Palantir планируют использовать искусственный интеллект в военных системах, в том числе комплексах защиты от беспилотников Vampire для Украины.

    Компании намерены изучить возможность внедрения собственных ИИ-моделей в американские комплексы нового поколения, передает РИА «Новости».

    Для этого предполагается задействовать открытые ИИ-модели Nemotron от Nvidia и программные продукты Palantir. L3Harris сможет разрабатывать свои модели, сохраняя при этом контроль над вычислительной инфраструктурой и оперативными данными.

    Комплексы защиты от дронов Vampire устанавливаются на автомобили и поражают цели с помощью ракет с лазерным наведением. Известно, что в январе 2023 года L3Harris получила контракт Пентагона на поставку Киеву 14 таких систем стоимостью 40 млн долларов. Они по-прежнему значатся в перечне военной помощи США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников ради получения зенитных ракет. Ранее американские СМИ сообщили о планах украинского командования предоставить IT-компаниям доступ к массиву данных с камер дронов для повышения эффективности ударов. Также американская компания Auterion запланировала отправить Киеву 33 тыс. мини-компьютеров для управления беспилотниками с искусственным интеллектом.

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    26 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Германская компания Helsing представила новую систему ПВО

    Германская оборонная компания Helsing представила новую систему ПВО Contra

    Tекст: Мария Иванова

    Германская компания Helsing представила в Берлине собственную систему противовоздушной обороны Contra и новые управляемые ракеты AD-1 Inferno и AD-2 Ambush.

    Компания выходит на рынок комплексных систем противовоздушной обороны с разработками на основе искусственного интеллекта. Новые ракеты способны перехватывать реактивные ударные дроны и крылатые ракеты, передает ТАСС.

    Высокоскоростная управляемая ракета с реактивным двигателем AD-1 Inferno может барражировать в воздухе и многократно поражать цели. Твердотопливная управляемая ракета AD-2 Ambush достигает скорости 2,5 маха и имеет дальность полета более 20 км.

    По данным производителя, система Contra способна одновременно распознавать и бороться с сотнями и тысячами беспилотников и ракет. Комплекс интегрируется в другие системы в течение нескольких дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японская корпорация Rakuten Group запланировала стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

    В прошлом году немецкая компания Helsing объявила о планах начать выпуск тяжелых боевых дронов.

    Летом прошлого года предприятие привлекло 600 млн евро от ряда крупных инвесторов для разработки военных беспилотников.

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    26 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал соглашение об ИИ по итогам саммита «Россия – Африка»

    Ушаков сообщил о планах подписать декларацию по ИИ на саммите «Россия – Африка»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны Африки по итогам третьего саммита подпишут декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Кроме того, будет утвержден План действий Форума партнерства "Россия – Африка" на период 2027–2029 годов, конкретизирующий и расширяющий положения упомянутых совместных документов саммита», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Всего по итогам саммита, который пройдет в Москве 28–29 октября, планируется подписать пакет из 33 документов, включая итоговую декларацию. Она зафиксирует согласованные подходы к развитию российско-африканского сотрудничества и углублению взаимодействия на международной арене.

    Ожидается также подписание межправительственных и межведомственных соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Путина на полях саммитов ФСЭГ и Россия – Африка.

    В августе министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера африканской республики Джона Драмани Махамы провести переговоры с Путиным на полях предстоящего форума.

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    26 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Медведев: Западные ИИ-корпорации усугубили мировое цифровое неравенство

    Медведев указал на риск для личных данных из-за западных ИИ-корпораций

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что деятельность западных транснациональных IT-корпораций обостряет проблему сохранности персональных данных.

    Политик выступил на третьем заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!», передает РИА «Новости».

    «Концентрация таких технологий в руках ограниченного круга государств серьезно усугубляет цифровое неравенство Глобального Севера и Глобального Юга», – заявил Медведев.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что деятельность западных транснациональных компаний в области искусственного интеллекта ставит под угрозу сохранность личной информации пользователей публичных нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о планах сформировать в Госдуме два новых комитета по вопросам цифрового развития и искусственного интеллекта.

    Дмитрий Медведев предупредил о рисках техногенных катастроф из-за развития нейросетей.

    Летом заместитель председателя Совета безопасности России заявил о способности искусственного интеллекта самостоятельно создавать программы для обхода систем киберзащиты.

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    26 октября 2026, 19:13 • Новости дня
    Чернышенко объявил о планах оцифровать всю научную информацию в России

    Чернышенко: Всю научную информацию в России планируется оцифровать до 1 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти планируют оцифровать всю научную информацию в России до 1 марта 2027 года для ее использования в национальных системах искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «Поэтому сейчас под руководством Минобра мы с отраслевыми ведомствами по поручению президента до 1 марта должны оцифровать всю научную информацию. Она должна находиться в море данных, из которых размечены датасеты, которые как раз будут обогащать и создавать суперпозицию для наших ученых, которые, я уверен, с помощью уже надстроек комьюнити-агентов смогут делать новые открытия», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

    По его словам, планируется не просто субсидировать расходы ученых на использование технологий искусственного интеллекта, но и стимулировать их работать с национальными моделями, которые будут обучены на наследии всей советской науки.

    Он подчеркнул важность работы российских исследователей именно с национальными, а не с зарубежными ИИ-агентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании.

    Летом власти отказались от планов по введению запрета на использование зарубежных технологий ИИ в России.

    В позапрошлом году Чернышенко подчеркнул необходимость использования российских данных для обучения искусственного интеллекта.

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    26 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Многомиллиардные штрафы корпорации Meta напугали разработчиков нейросетей

    Axios: Разработчики ИИ столкнулись с угрозой многомиллиардных судебных исков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Компании в сфере искусственного интеллекта могут столкнуться с гигантскими штрафами из-за отсутствия правовой защиты, которая долгие годы оберегала традиционные интернет-платформы от ответственности за контент, отмечают СМИ.

    Недавние штрафы и судебные соглашения корпорации Meta (экстремистская организация, запрещена в России) на общую сумму 42 млрд долларов продемонстрировали масштаб потенциальных юридических рисков для технологических гигантов. Разработчики искусственного интеллекта не обладают правовым иммунитетом, который защищал социальные сети от ответственности за контент пользователей на протяжении десятилетий, пишет Axios.

    Эксперты в области права отмечают неприменимость американского закона 1996 года к создателям нейросетей, поскольку искусственный интеллект генерирует собственный контент. Компании могут столкнуться с классическими исками об ответственности за качество продукции, халатности и нарушении авторских прав. Угроза судебных разбирательств касается не только гигантов рынка вроде Anthropic и OpenAI, но и фирм, использующих ИИ-инструменты в своей работе.

    Корпорация Meta ранее получила штраф в размере 25 млрд долларов из-за скандала с Cambridge Analytica после признания вины в обмане пользователей относительно практики конфиденциальности. В августе компания также согласилась выплатить 17 млрд долларов в рамках урегулирования претензий властей американских штатов о негативном влиянии социальных сетей на психическое здоровье подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нейросеть Claude от компании Anthropic без команды со стороны человека получила доступ к статистике американских избирателей.

    На прошлой неделе разработчик ИИ-моделей Claude раскрыл чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    В начале месяца компании OpenAI и Anthropic выразили готовность соблюдать новые австралийские законы об обязательном информировании об утечках данных.

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    26 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    Китайская нейросеть обошла американских конкурентов по качеству видео

    SCMP: Нейросеть ByteDance обошла ИИ от Google и OpenAI по качеству видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исследователи Гонконгского университета выяснили, что китайские модели искусственного интеллекта для генерации видео превосходят ведущие американские аналоги по визуальному качеству, но уступают им в безопасности.

    Нейросеть Seedance 2.0 Pro от компании ByteDance заняла первое место в рейтинге 12 ведущих моделей искусственного интеллекта для генерации видео. Она набрала 3,84 балла из пяти за визуальное качество, пишет SCMP.

    В рамках исследования, которым руководил профессор Гонконгского университета Чжэньхуэй Джек Цзян, китайская разработка опередила модель Veo 3.1 от Google DeepMind, получившую 3,47 балла, и Sora 2 Pro от OpenAI с результатом 3,27 балла.

    Модель ByteDance также стала лидером по визуальной согласованности, физической реалистичности, эстетическому качеству и соблюдению инструкций. При учете звуковых возможностей китайская нейросеть сохранила первенство, набрав 3,86 балла против 3,51 у Veo и 3,35 у Sora.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский стартап Reflection при поддержке Nvidia подготовил к выпуску мощную нейросеть для конкуренции с китайскими разработками.

    До этого китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек в первом раунде финансирования более 7,4 млрд долларов.

    Кроме того, зимой крупнейшие киностудии Голливуда начали борьбу за защиту авторских прав после появления способной создавать гиперреалистичные видео нейросети Seedance 2.0.

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