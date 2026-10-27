Президент Эритреи прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

Президент Эритреи Исайяс Афеворки прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Государства Эритрея Исайяс Афеворки прибыл в российскую столицу, где примет участие в мероприятиях третьего саммита Россия – Африка. Проведение форума запланировано в Москве на 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что Москва рассчитывает на налаживание диалога между Эритреей и Эфиопией в связи с сохраняющейся напряженностью в двусторонних отношениях. Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов сообщал о готовности предоставить переговорную площадку для контактов представителей двух государств на полях московского саммита при наличии их взаимной заинтересованности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал оценку Владимиром Путиным перспектив развития отношений в торгово-инвестиционной сфере на форуме «Россия – Африка».

Премьер-министр Алжира Сифи Гриб прилетел в Москву для участия в саммите.

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в российскую столицу.