Около 250 боевых самолетов ВВС США сосредоточились вблизи Ирана

Возле Ирана разместились около 250 американских боевых самолетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Боевая авиация США осуществляет круглосуточные вылеты для постоянного патрулирования воздушного пространства на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное командование американских вооруженных сил.

К выполнению оперативных задач привлекаются истребители пятого поколения F-35, а также самолеты F-16, F/A-18 и штурмовики A-10. В патрулировании участвуют машины как с сухопутных ближневосточных баз, так и с морских судов.

Наибольшую активность в полетах проявляет палубная авиация. Эти истребители базируются на двух авианосцах и одном универсальном десантном корабле, которые несут дежурство в Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана.

В общей сложности вблизи иранских границ сейчас сосредоточено порядка 250 американских боевых самолетов. По информации авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance, они располагаются на трех авианесущих кораблях, а также на аэродромах в Израиле, Иордании и Саудовской Аравии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США перебросили дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.

Также иранские вооруженные силы атаковали военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Кроме того, информационная служба Военно-морского института США сообщила о размещении более 20 боевых кораблей вблизи Ирана.