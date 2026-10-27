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    27 октября 2026, 07:32 • Новости дня

    Около 250 боевых самолетов ВВС США сосредоточились вблизи Ирана

    Возле Ирана разместились около 250 американских боевых самолетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская боевая авиация осуществляет круглосуточные вылеты для обеспечения постоянного патрулирования в районах Ближнего Востока вблизи Ирана, в регионе находится около 250 боевых самолетов США.

    Боевая авиация США осуществляет круглосуточные вылеты для постоянного патрулирования воздушного пространства на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное командование американских вооруженных сил.

    К выполнению оперативных задач привлекаются истребители пятого поколения F-35, а также самолеты F-16, F/A-18 и штурмовики A-10. В патрулировании участвуют машины как с сухопутных ближневосточных баз, так и с морских судов.

    Наибольшую активность в полетах проявляет палубная авиация. Эти истребители базируются на двух авианосцах и одном универсальном десантном корабле, которые несут дежурство в Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана.

    В общей сложности вблизи иранских границ сейчас сосредоточено порядка 250 американских боевых самолетов. По информации авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance, они располагаются на трех авианесущих кораблях, а также на аэродромах в Израиле, Иордании и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США перебросили дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток.

    Также иранские вооруженные силы атаковали военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

    Кроме того, информационная служба Военно-морского института США сообщила о размещении более 20 боевых кораблей вблизи Ирана.

    26 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Иран сообщил о размещении украинских БПЛА в сопредельных странах

    МИД Ирана: Киев разместил беспилотники в соседних с республикой странах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана отслеживают ситуацию у своих границ на фоне данных о размещении украинских беспилотников в сопредельных странах, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Тегеран контролирует обстановку на государственных границах после появления информации о переброске украинских дронов в сопредельные государства, передает РИА «Новости».

    «Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», – заявил Багаи.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности проинформировало, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в странах, соседствующих с Исламской республикой. В качестве одной из зон дислокации аппаратов назывался Иракский Курдистан.

    По данным издания, украинские военные занимались в этом регионе обучением членов антииранских группировок управлению дронами и организации диверсий. В Тегеране расценивают подобные действия Киева как элемент враждебной политики со стороны стран Европы и НАТО.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    Напомним, в марте Киев обсудил с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке.

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    26 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах по нефтяным станциям в Саудовской Аравии

    Хуситы нанесли удары по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода «Восток – Запад» в Саудовской Аравии.

    Хуситы нанесли удары с помощью беспилотников по станциям перекачки нефти, передает РИА «Новости» заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.

    Кроме того, движение провело две операции против мест сосредоточения войск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции и складов вооружений в провинциях Аден и Лахдж на юге Йемена.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией обострились в августе после введения хуситами морской блокады королевства в ответ на удары по аэропорту Саны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов, уничтожив пять хранилищ ракет и четыре пусковые установки.

    В четверг Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Неделю назад хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Asmaa Waguih

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей парламента Египта проголосовала за предоставление военной помощи Саудовской Аравии для поддержки страны в вопросах обороны.

    Речь идет о поддержке саудовских властей в вопросах обороны, однако иные детали соглашения пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Согласно египетской конституции, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил в зарубежные миссии подлежит обязательному обсуждению Советом национальной обороны страны и парламентом. Египетский Совет национальной обороны одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии 18 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    В прошлом месяце Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны для возможного развертывания в Ормузском проливе.

    Газета The Washington Post сообщила о занижении Пентагоном числа погибших американских военнослужащих в ходе ближневосточного конфликта.

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    26 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Президент Ирана вылетел в Москву на саммит ФСЭГ

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился в Москву для участия в саммите ФСЭГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Москву, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщил офис главы иранского государства.

    «Президент Пезешкиан несколькими минутами ранее направился в столицу России Москву с целью участия в саммите Форума стран-экспортеров газа», – говорится в сообщении офиса, которое передает РИА «Новости».

    Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что Пезешкиан планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается обсуждение экономического сотрудничества, энергетической безопасности и геополитических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к предстоящим саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

    В субботу посольство Ирана в России сообщило о визите Масуда Пезешкиана в Москву 27 октября для участия в саммите ФСЭГ.

    На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит и встретиться с Владимиром Путиным.

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    26 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Генсек ООН предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля

    Генсек ООН Гутерриш: Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля в случае перерастания нынешних угроз в масштабную эскалацию.

    Генеральный секретарь всемирной организации выразил опасения относительно развития ситуации в регионе на своей странице в соцсети, передает ТАСС. «Я хочу направить громкий и четкий сигнал: нам необходимы максимальная сдержанность и дипломатические решения. Если бряцание оружием, которое мы сейчас наблюдаем, перерастет в масштабную взаимную эскалацию, ситуация в регионе может выйти из-под контроля», – подчеркнул Гутерриш.

    Кроме того, генеральный секретарь ООН призвал полностью восстановить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах и прилегающих к ним акваториях в соответствии с международным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о риске нехватки удобрений во всем мире из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

    В воскресенье Армия обороны Израиля отчиталась об уничтожении в секторе Газа отвечавших за перевод денег от Ирана и Турции радикалов.

    В четверг министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил о масштабном энергетическом кризисе из-за ситуации в Ормузском проливе.

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    26 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    США продлили санкции против иранской авиакомпании Mahan Air

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты продлили срок действия экспортных ограничений в отношении иранской авиакомпании Mahan Air и ряда связанных с ней зарубежных компаний.

    Американские власти продлили временный запрет на экспортные привилегии для осуществляющей рейсы в Россию иранской авиакомпании Mahan Air и 12 базирующихся в разных странах фирм, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.

    Ограничения предполагают запрет на продажу авиационной продукции, программного обеспечения и технологий из США.

    Решение продлевает распоряжение от 27 октября 2025 года. Изначально рестрикции были введены в 2008 году. Причиной продления названы систематические нарушения правил экспортного контроля, при этом ни одна из организаций не оспорила данную меру.

    В документе американского ведомства также утверждается о незаконной переправке в Иран пяти самолетов Boeing 777 через цепочку подставных компаний. По версии властей США, к сентябрю 2026 года три лайнера получили иранские бортовые номера и начали выполнять рейсы из Тегерана в Москву, Пекин и Маскат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Китая осудили новый американский закон об усилении санкционного давления на Россию и Иран.

    В марте посол Ирана в России Казем Джалали заявил о необходимости полной отмены санкций США.

    В феврале вице-президент Ирана Мохаммад Эслами выразил готовность снизить уровень обогащения запасов урана в обмен на снятие ограничений.

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    26 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по Адену

    Anadolu: Запущенная хуситами баллистическая ракета упала в Адене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Бир-Ахмед неподалеку от Адена упала баллистическая ракета, запущенная йеменским мятежным движением «Ансар Алла» (хуситы), прогремел мощный взрыв.

    Ракета упала на пустыре рядом с военным лагерем правительственных сил за металлургическим заводом в округе Бурейка. Пострадавших в результате взрыва нет, пишет Anadolu.

    Ранее МВД Йемена сообщило, что хуситы атаковали тремя баллистическими ракетами подразделения береговой охраны в Адене. Сами хуситы заявили, что целью атаки стали военные объекты в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу хуситы нанесли удары по военному лагерю Ан-Наср и военно-морской базе в Адене.

    В четверг йеменские мятежники сообщили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Движение «Ансар Аллах» провело операцию по спасению экипажа индийской яхты.

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    26 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о продолжении развития ядерной программы

    Пезешкиан: Иран продолжит развитие ядерной программы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран продолжит развитие своей ядерной программы в рамках международного права, страна не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

    «Исламская Республика Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, и, как член Договора о нераспространении ядерного оружия, хочет продолжать свою ядерную деятельность в рамках международных прав и обязательств», – цитирует Пезешкиана ТАСС.

    Это заявление он сделал на встрече с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.

    В начале месяца президент Ирана связал удары по ядерным объектам с инспекциями МАГАТЭ.

    В прошлом месяце он заявлял, что Иран принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала.

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    26 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Минобороны Израиля исключило удар по Ирану до выборов

    Министр обороны Кац: Израиль не планирует атаковать Иран до выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти не намерены наносить удары по Ирану до завершения парламентских выборов 27 октября, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    «Я четко заявляю, что у Израиля нет намерения наносить удар по Ирану до проведения выборов в Израиле», – заявил Кац. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    Кроме того, министр опроверг информацию израильских СМИ о конфликте между премьером Биньямином Нетаньяху и начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром.

    Кац назвал слухи о разногласиях между политическим и военным руководством по поводу действий против Ирана «беспочвенными и ложными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить США нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    В тот же день Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать выборам.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об иранской угрозе.

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    26 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Иранский президент прибыл в Москву для участия в саммите ФСЭГ

    Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите ФСЭГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву несколькими минутами ранее для участия в восьмом саммите ФСЭГ», – передает РИА «Новости» сообщение офиса главы Ирана.

    Саммит ФСЭГ пройдет в российской столице во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис главы иранского государства сообщил об отбытии Масуда Пезешкиана в Москву на саммит Форума стран – экспортеров газа.

    В субботу посольство Исламской Республики в России анонсировало визит иранского президента 27 октября.

    Посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах Масуда Пезешкиана обсудить с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность.

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    26 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Оставленный 4 тыс. лет назад след домашней собаки нашли в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    При раскопках в турецкой провинции Кютахья археологи обнаружили след домашней собаки, оставленный на глине около 4 тыс. лет назад, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    «Мы обнаружили на раскопках в Кютахье следы нашего четвероногого друга, оставленные им на еще не засохшей глине. Кирпич, обнаруженный на обломках сгоревшего в бронзовом веке дома, был частью стены. След от лапы сохранил 4 тыс. лет назад крошечный момент из жизни», – цитирует министра РИА «Новости».

    Эрсой также добавил, что Тавшанлы был одним из крупнейших городов на западе Анатолии в бронзовом веке.

    Раскопки на кургане Тавшанлы ведутся с 2021 года. Ученые установили, что люди поселились в этом районе около 8 тыс. лет назад. С 3200 года до нашей эры здесь располагался город, который в 1700 году до нашей эры был сожжен дотла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении первого музыкального инструмента при раскопках древней Трои.

    В прошлом месяце он рассказал о поднятии со дна Средиземного моря у побережья Антальи тысяч керамических изделий возрастом около 2,1 тыс. лет.

    Летом в пяти километрах от Стоунхенджа ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов.

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    26 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Израиль ликвидировал двух командиров ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира военной разведки и командира инженерных сил военного крыла ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

    «В субботу ЦАХАЛ нанес удар в городе Газа и ликвидировал террориста Мухаммеда Халауа, командира в аппарате военной разведки ХАМАС. На прошлой неделе (в четверг) ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Ахмеда Абу Уда, командира инженерного подразделения в военном крыле ХАМАС», – цитирует сообщение израильской армейской пресс-службы РИА «Новости».

    Израильские военные заявляют, что в последнее время эти члены ХАМАС готовили нападения на военнослужащих и граждан Израиля, а также восстанавливали потенциал группировки в нарушение режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа для ликвидации командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада».

    В октябре прошлого года жертвами израильских ударов по анклаву стали минимум 65 человек.

    Вооруженные силы Израиля осуществили точечную операцию против участника «Исламского джихада» в районе лагеря Нусейрат.

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    26 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на фоне попыток США договориться с Ираном

    WSJ: Цена нефти марки Brent опустилась до 114,57 доллара за баррель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,8% из-за оценки трейдерами дипломатических усилий Вашингтона и Тегерана.

    Мировые цены на нефть перешли к снижению, отступив от недавних максимумов. Трейдеры оценивают дипломатические усилия по смягчению напряженности между США и Ираном на фоне возобновившихся атак хуситов на Саудовскую Аравию и сохраняющихся рисков перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока, пишет The Wall Street Journal.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent опустилась на 1,8%, до 114,57 доллара за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на марку West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 2,2%, достигнув отметки 100,96 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу котировки эталонной марки Brent превысили 115 долларов за баррель. Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла 6,31 доллара за галлон на фоне глобальных перебоев с поставками нефти из-за конфликта с Ираном. В начале месяца цены на энергоносители пошли вниз из-за плана стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы топлива на фоне атак в районе Ормузского пролива.

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    26 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    При взрыве машины под Дамаском погибли трое сирийцев

    Syria TV: Три человека погибли при взрыве машины на трассе Дамаск – Хомс

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее трех граждан Сирии погибли в результате взрыва автомобиля на шоссе Дамаск – Хомс, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на сирийское МВД.

    Инцидент произошел у населенного пункта Эль-Касталь в 80 км к северо-востоку от сирийской столицы, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Syria TV. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники службы гражданской обороны. Пострадавшие были доставлены в больницы, их число уточняется.

    Власти Сирии начали расследование причин взрыва. Эксперты полагают, что в автомобиль могла быть заложена взрывчатка, также не исключается версия удара с беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске выходца из Центральной Азии, который планировал поджечь железнодорожный объект и сбежать к боевикам на Ближний Восток.

    В мае турецкая разведка вывезла из Сирии 10 членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), причастных к терактам в Турции.

    В 2024 году турецкий президент Тайип Эрдоган заявил об уничтожении 213 боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака и Сирии после теракта в Анкаре.

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    26 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Опровергнуты данные о попытке Нетаньяху убедить США атаковать Иран

    Канцелярия Нетаньяху опровергла данные о просьбах к США атаковать Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения, что он безуспешно пытался убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    Информация об инициативе Израиля провести совместную с США атаку на Иран не соответствует действительности. Канцелярия премьер-министра назвала эти сообщения «фейковыми новостями», передает Israel National News.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности и двух американских чиновников сообщил, что Нетаньяху призывал Трампа к проведению совместной операции до выборов, однако американский лидер не дал на это согласия, предложив отложить атаку до готовности администрации США.

    В понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац также опроверг наличие разногласий между политическим руководством и военными по вопросу Ирана. Он заявил, что Израиль не планировал превентивный удар по Исламской республике до израильских выборов.

    «Сообщения о разногласиях между политическим руководством и ЦАХАЛ относительно Ирана полностью беспочвенны и лживы», – подчеркнул министр, добавив, что на процесс принятия решений влияют только соображения безопасности.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в связи с угрозой вмешательства в парламентские выборы.

    В воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

    NYT сообщала, что на прошлой неделе США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

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