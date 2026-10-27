США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

ВВС США заказали производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соглашение с компанией Lockheed Martin на 694 млн долларов предусматривает серийное производство и постановку на вооружение гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (ARRW). Контракт был подписан еще 29 сентября, но впервые об этом объявили только сейчас, передает «Интерфакс».

Разработка ракеты ARRW с планирующим блоком является ключевой американской программой в сфере гиперзвукового оружия. Ожидается, что боеприпас позволит оснастить авиацию США высокоскоростными ударными средствами, способными поражать объекты на больших дистанциях. При этом самолеты смогут действовать вне зоны досягаемости систем противоракетной обороны противника. Планируется, что в первую очередь новым оружием вооружат стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре ракеты.

«Принятие ARRW на вооружение расширяет наши возможности по поражению целей в любой точке земного шара, – отметил начальник штаба ВВС генерал Кен Уилсбах. – Это гиперзвуковое оружие предоставляет объединенным силам гибкий инструмент для быстрого реагирования в условиях высокой интенсивности противодействия со стороны противника».

Согласно проектным характеристикам, дальность действия ракеты AGM-183A достигает 1,6 тыс. км, а ее скорость превышает 5 Маха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель.

Также армия США запланировала на декабрь испытания гиперзвукового оружия дальнего действия.

Поставки гиперзвукового оружия в Вооруженные силы США отложили до конца 2025 года из-за проблем при испытаниях.