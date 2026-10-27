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    27 октября 2026, 07:23 • Новости дня

    Посол Ирана в Москве назвал природный газ осью энергетической стабильности

    Посол Ирана Джалали назвал природный газ осью энергетической стабильности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Присутствие лидеров газовых держав на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) закрепляет роль природного газа как оси энергетической стабильности в XXI веке, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «Новые дипломатические шаги, направленные на переопределение геометрии международной власти и ускорение формирования многополярного порядка в стратегической энергетической сфере, достигли исторической поворотной точки», – заявил посол в колонке для ТАСС.

    Он отметил, что 27 октября Москва одновременно с четвертьвековым юбилеем основания ФСЭГ примет восьмой саммит глав государств организации. По словам Джалали, это международное событие и принятие Московской декларации рассматриваются как геополитическая площадка для определения будущего, укрепления стратегической самодостаточности участников, передачи новейших технологий и противодействия односторонним санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву.

    Ушаков сообщил об участии в саммите главы государства Владимира Путина.

    В выходные посольство Исламской Республики анонсировало визит Пезешкиана.

    26 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Иран сообщил о размещении украинских БПЛА в сопредельных странах

    МИД Ирана: Киев разместил беспилотники в соседних с республикой странах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана отслеживают ситуацию у своих границ на фоне данных о размещении украинских беспилотников в сопредельных странах, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Тегеран контролирует обстановку на государственных границах после появления информации о переброске украинских дронов в сопредельные государства, передает РИА «Новости».

    «Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», – заявил Багаи.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности проинформировало, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в странах, соседствующих с Исламской республикой. В качестве одной из зон дислокации аппаратов назывался Иракский Курдистан.

    По данным издания, украинские военные занимались в этом регионе обучением членов антииранских группировок управлению дронами и организации диверсий. В Тегеране расценивают подобные действия Киева как элемент враждебной политики со стороны стран Европы и НАТО.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    Напомним, в марте Киев обсудил с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке.

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    26 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация лидирует в мире по объемам запасов природного газа и продолжает планомерную диверсификацию своих поставок на Восток.

    «Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», – сообщает пресс-служба президента России, передает ТАСС.

    В Кремле отметили, что за последние годы Россия существенно увеличила ресурсную базу и ввела в эксплуатацию новые газопроводы. Кроме того, в стране сформировалась перспективная отрасль сжиженного природного газа. Диверсификация поставок на Восток продолжается планомерно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Президент Ирана вылетел в Москву на саммит ФСЭГ

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился в Москву для участия в саммите ФСЭГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Москву, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщил офис главы иранского государства.

    «Президент Пезешкиан несколькими минутами ранее направился в столицу России Москву с целью участия в саммите Форума стран-экспортеров газа», – говорится в сообщении офиса, которое передает РИА «Новости».

    Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что Пезешкиан планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается обсуждение экономического сотрудничества, энергетической безопасности и геополитических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к предстоящим саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

    В субботу посольство Ирана в России сообщило о визите Масуда Пезешкиана в Москву 27 октября для участия в саммите ФСЭГ.

    На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит и встретиться с Владимиром Путиным.

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    26 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    США продлили санкции против иранской авиакомпании Mahan Air

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты продлили срок действия экспортных ограничений в отношении иранской авиакомпании Mahan Air и ряда связанных с ней зарубежных компаний.

    Американские власти продлили временный запрет на экспортные привилегии для осуществляющей рейсы в Россию иранской авиакомпании Mahan Air и 12 базирующихся в разных странах фирм, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.

    Ограничения предполагают запрет на продажу авиационной продукции, программного обеспечения и технологий из США.

    Решение продлевает распоряжение от 27 октября 2025 года. Изначально рестрикции были введены в 2008 году. Причиной продления названы систематические нарушения правил экспортного контроля, при этом ни одна из организаций не оспорила данную меру.

    В документе американского ведомства также утверждается о незаконной переправке в Иран пяти самолетов Boeing 777 через цепочку подставных компаний. По версии властей США, к сентябрю 2026 года три лайнера получили иранские бортовые номера и начали выполнять рейсы из Тегерана в Москву, Пекин и Маскат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Китая осудили новый американский закон об усилении санкционного давления на Россию и Иран.

    В марте посол Ирана в России Казем Джалали заявил о необходимости полной отмены санкций США.

    В феврале вице-президент Ирана Мохаммад Эслами выразил готовность снизить уровень обогащения запасов урана в обмен на снятие ограничений.

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    26 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе остались на уровне выше 1100 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе сохранили темпы роста примерно на 2%, преодолев отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с конца 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF (Нидерланды) открыли торги на отметке 1101,5 доллара (+1,3%). К 9:10 мск этот показатель вырос до 1109,3 доллара (+2%), а к 14:10 мск составил 1103,6 доллара (+1,5%), передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 1087,3 доллара за тысячу кубометров.

    Напомним, в конце августа эксперты не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на минимальном уровне за историю наблюдений.

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем в начале октября спрогнозировала, что запасы газа в хранилищах ЕС могут сократиться до 11% к концу предстоящей зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и полном прекращении импорта по трубопроводам из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов.

    В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    В начале месяца заполненность подземных хранилищ газа в Европе осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений.

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    26 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о продолжении развития ядерной программы

    Пезешкиан: Иран продолжит развитие ядерной программы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран продолжит развитие своей ядерной программы в рамках международного права, страна не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

    «Исламская Республика Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, и, как член Договора о нераспространении ядерного оружия, хочет продолжать свою ядерную деятельность в рамках международных прав и обязательств», – цитирует Пезешкиана ТАСС.

    Это заявление он сделал на встрече с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.

    В начале месяца президент Ирана связал удары по ядерным объектам с инспекциями МАГАТЭ.

    В прошлом месяце он заявлял, что Иран принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала.

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    26 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Генсек ФСЭГ предрек удвоение объемов мировой торговли СПГ к 2055 году

    Генсек ФСЭГ спрогнозировал рост доли СПГ в мировой торговле до 65%

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил, что к 2055 году объемы экспорта сжиженного природного газа вырастут более чем вдвое и займут 65% в мировой торговле.

    Общий объем международной торговли газом к 2055 году увеличится на 46% и достигнет 1,767 трлн кубометров, передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что объем международной торговли газом вырастет на 46% – с 1,211 трлн кубометров в 2024 году до 1,767 трлн кубометров в 2055 году. Лидером этого роста станет СПГ: его объемы, как прогнозируется, увеличатся более чем вдвое – до 837 млн тонн, а доля в международной торговле газом вырастет с 46% до 65%», – сказал Мшелбила в преддверии восьмого саммита ФСЭГ.

    Трубопроводный газ и СПГ будут дополнять друг друга, поскольку трубопроводы остаются экономически эффективными для крупных поставок в рамках долгосрочных контрактов, а сжиженный газ обеспечивает гибкость и выход на новые рынки.

    По прогнозам генерального секретаря, экспорт трубопроводного газа постепенно восстановится после спада в период до 2035 года, а итоговый баланс способов транспортировки определится географическими факторами, себестоимостью и безопасностью поставок.

    Восьмой саммит глав государств и правительств стран – участниц ФСЭГ состоится 27 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке множества двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита ФСЭГ.

    Генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила назвал серьезным вызовом для Европы предстоящую зиму с заполненными менее чем на 80% газовыми хранилищами.

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    26 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Минобороны Израиля исключило удар по Ирану до выборов

    Министр обороны Кац: Израиль не планирует атаковать Иран до выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти не намерены наносить удары по Ирану до завершения парламентских выборов 27 октября, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    «Я четко заявляю, что у Израиля нет намерения наносить удар по Ирану до проведения выборов в Израиле», – заявил Кац. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    Кроме того, министр опроверг информацию израильских СМИ о конфликте между премьером Биньямином Нетаньяху и начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром.

    Кац назвал слухи о разногласиях между политическим и военным руководством по поводу действий против Ирана «беспочвенными и ложными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить США нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    В тот же день Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать выборам.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об иранской угрозе.

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    26 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Иранский президент прибыл в Москву для участия в саммите ФСЭГ

    Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите ФСЭГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву несколькими минутами ранее для участия в восьмом саммите ФСЭГ», – передает РИА «Новости» сообщение офиса главы Ирана.

    Саммит ФСЭГ пройдет в российской столице во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис главы иранского государства сообщил об отбытии Масуда Пезешкиана в Москву на саммит Форума стран – экспортеров газа.

    В субботу посольство Исламской Республики в России анонсировало визит иранского президента 27 октября.

    Посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах Масуда Пезешкиана обсудить с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность.

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    26 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Опровергнуты данные о попытке Нетаньяху убедить США атаковать Иран

    Канцелярия Нетаньяху опровергла данные о просьбах к США атаковать Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения, что он безуспешно пытался убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    Информация об инициативе Израиля провести совместную с США атаку на Иран не соответствует действительности. Канцелярия премьер-министра назвала эти сообщения «фейковыми новостями», передает Israel National News.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности и двух американских чиновников сообщил, что Нетаньяху призывал Трампа к проведению совместной операции до выборов, однако американский лидер не дал на это согласия, предложив отложить атаку до готовности администрации США.

    В понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац также опроверг наличие разногласий между политическим руководством и военными по вопросу Ирана. Он заявил, что Израиль не планировал превентивный удар по Исламской республике до израильских выборов.

    «Сообщения о разногласиях между политическим руководством и ЦАХАЛ относительно Ирана полностью беспочвенны и лживы», – подчеркнул министр, добавив, что на процесс принятия решений влияют только соображения безопасности.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в связи с угрозой вмешательства в парламентские выборы.

    В воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

    NYT сообщала, что на прошлой неделе США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

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    27 октября 2026, 02:08 • Новости дня
    Главы МИД и Миннефти Ирана вошли в делегацию Пезешкиана на саммите в Москве

    Посол Ирана сообщил о составе делегации Пезешкиана в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр нефти Хамид Бовард войдут в делегацию иранского президента Масуда Пезешкиана на саммите стран – экспортеров газа в Москве.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр нефти Хамид Бовард войдут в делегацию иранского президента Масуда Пезешкиана на саммите стран – экспортеров газа в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на посла исламской республики в России Казема Джалали.

    «Саммит этой организации проводится в условиях, когда архитектура рынков находится под воздействием одностороннего давления Запада», – сообщил Джалали.

    По его словам, присутствие высокопоставленной делегации во главе с президентом расценивается как стратегический шаг в укреплении энергетической дипломатии страны. Джалали добавил, что форум считается мощным правовым и структурным механизмом защиты суверенных прав стран на их природные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана прибыл в Москву 26 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии главы государства Владимира Путина в этом мероприятии.

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    26 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Генсек ФСЭГ Мшелбила предрек Европе трудности в случае холодной зимы

    Генсек ФСЭГ Мшелбила назвал серьезным вызовом нехватку газа в Европе перед зимой

    Tекст: Мария Иванова

    Европа встретит предстоящую зиму с заполненными менее чем на 80% газовыми хранилищами, что представляет собой серьезный вызов в условиях высоких цен на энергоресурсы, заявил генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

    «В зиму Европа будет входить с газовыми хранилищами, заполненными меньше чем на 80%. И с учетом высоких цен, да и всего происходящего, это серьезный вызов. И то, как Европа переживет зиму, будет зависеть от погоды, скажем так», – заявил Мшелбила, передает ТАСС.

    Мшелбила добавил, что решающим фактором станет температура воздуха. По его словам, если зима выдастся мягкой, то европейцы смогут справиться за счет импорта, который будет продолжаться зимой.

    «А вот в случае холодной зимы, думаю, Европе придется трудно», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров.

    В четверг отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку на фоне исторических минимумов запасов топлива.

    В тот же день глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на ПХГ в Европе из-за отказа от поставок российского газа.

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    26 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Tasnim: Президент Ирана Пезешкиан в понедельник отправится в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник отправится в Россию с визитом, передает агентство Tasnim.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится в Россию вечером в понедельник для участия в Форуме стран – экспортеров газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Посол Исламской республики в Москве Казем Джалали ранее сообщал, что Пезешкиан посетит саммит организации 27 октября. По его словам, в рамках визита также должна состояться встреча Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посольство Исламской республики в России сообщило о приезде в Москву президента Ирана Масуда Пезешкиана 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

    В тот же день иранский посол Казем Джалали заявил о предстоящем обсуждении президентом Ирана Масудом Пезешкианом с президентом России Владимиром Путиным экономического сотрудничества, энергетической безопасности и геополитических вопросов.

    На прошлой неделе иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

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    26 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    МИД Ирана отверг обвинения в стремлении получить ядерное оружие

    МИД Ирана: Тегеран никогда не обладал ядерным оружием и не стремился к нему

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна никогда не пыталась создать ядерное оружие.

    «Иран не только никогда не обладал ядерным оружием, но и никогда не стремился его получить», – заявил Багаи РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал сгенерированное нейросетью изображение ядерного удара по городу, похожему на Тель-Авив. Он заявил об экзистенциальной угрозе еврейскому государству со стороны Ирана. Публикация сопровождалась текстом писателя Юваля Блумберга об угрозе создания Ираном ядерного оружия.

    В свою очередь посол Ирана в России Казем Джалали напомнил, что ядерная программа Исламской республики носит мирный характер. По его словам, это основано на доктрине безопасности и фетве духовного лидера страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану «несоразмерными» ударами.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

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