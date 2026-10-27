Посол Ирана в Москве назвал природный газ осью энергетической стабильности

«Новые дипломатические шаги, направленные на переопределение геометрии международной власти и ускорение формирования многополярного порядка в стратегической энергетической сфере, достигли исторической поворотной точки», – заявил посол в колонке для ТАСС.
Он отметил, что 27 октября Москва одновременно с четвертьвековым юбилеем основания ФСЭГ примет восьмой саммит глав государств организации. По словам Джалали, это международное событие и принятие Московской декларации рассматриваются как геополитическая площадка для определения будущего, укрепления стратегической самодостаточности участников, передачи новейших технологий и противодействия односторонним санкциям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву.
Ушаков сообщил об участии в саммите главы государства Владимира Путина.
В выходные посольство Исламской Республики анонсировало визит Пезешкиана.