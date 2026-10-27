В Москве выставили на продажу квартиру с золотым унитазом

В Москве нашли квартиру в дворцовом стиле с золотым унитазом за 75 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В московском районе Свиблово выставлена на продажу квартира в дворцовом стиле, стоимость которой составляет 75 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на основателя агентства элитной недвижимости «Золотой брокер Москвы» Елену Кузнецову.

«У меня продается квартира с настоящим золотым унитазом. <…> Собственник в свое время хорошо заработал на строительстве недвижимости и решил сделать роскошный ремонт. В большом санузле он использовал плитку с золотом, позолоченный пол и установил золотой унитаз. Ее продают за 75 млн рублей», – рассказала Кузнецова.

По ее словам, владельцы подобной недвижимости часто стремятся использовать максимум дорогих материалов одновременно, сочетая мрамор, оникс, позолоту и массивные вензеля. Однако из-за специфического дизайна покупателей на такие объекты находится значительно меньше, поэтому их продажа может занимать от полугода до года и более.

Риелтор пояснила, что для привлечения клиентов собственникам нередко приходится снижать изначальную цену на 5–10%, а вложения в дорогой ремонт не всегда помогают сохранить стоимость жилья. При этом у таких квартир сохраняется аудитория из любителей обилия золота и тех, кто хочет подчеркнуть недавно приобретенный финансовый статус.

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