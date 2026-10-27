Товарооборот России и Алжира вырос

Посол Соломатин сообщил о росте товарооборота России и Алжира более чем на 20%

Tекст: Дмитрий Зубарев

«По подтвержденным данным, с начала года товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20%. Это хороший показатель, особенно с учетом того, что Алжир является одним из важнейших партнеров России на Африканском континенте», – заявил Соломатин РИА «Новости».

По словам дипломата, Алжир занимает второе-третье место среди африканских государств по уровню торгового взаимодействия с Россией. Он подчеркнул, что Москва довольна достигнутыми результатами, поскольку возможности для укрепления и развития отношений практически не ограничены, и страны продолжают работать над их расширением.

В июне 2023 года во время визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Москву государства подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве, которая предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, промышленной и других сферах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол России в Алжире Алексей Соломатин сообщил о возможном возобновлении прямого авиасообщения между странами в начале 2027 года.

Премьер-министр Алжира Сифи Гриб прилетел в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».