Арабская коалиция уничтожила запущенные хуситами ракеты и беспилотники

Арабская коалиция перехватила три ракеты и четыре дрона хуситов

Tекст: Катерина Туманова

Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистические ракеты и беспилотники, запущенные хуситами в направлении саудовской территории, пишет Reuters.

Отмечается, что три баллистические ракеты летели в сторону Восточного региона Саудовской Аравии, а четыре беспилотника были нацелены на Южный регион.

Управление гражданской обороны королевства выпустило предупреждение о потенциальной угрозе в Восточном регионе и провинции Хардж, однако позже объявило, что опасность миновала.

Саудовская Аравия усилила удары по хуситам после того, как в сентябре группировка захватила стратегически важные районы вдоль побережья Красного моря. Возобновление боевых действий привело к срыву достигнутого в 2022 году при посредничестве ООН перемирия между коалицией и хуситами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник арабская коалиция ликвидировала хранилища баллистических ракет и пусковые установки йеменского движения «Ансар Алла». При этом хуситы заявили об ударах по нефтяным станциям в Саудовской Аравии

Военный представитель движения Яхья Сариа заявил на прошлой неделе об ударе по зданию саудовского Минобороны в Эр-Рияде.