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    27 октября 2026, 06:27 • Новости дня

    США приостановили безвизовый въезд граждан Китая на Марианские острова

    Гражданам Китая отменили безвиз на Марианские острова

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин решил приостановить программу безвизового въезда для граждан Китая на территорию Северных Марианских островов из-за угрозы шпионажа.

    Новые правила посещения контролируемой Вашингтоном территории вступят в силу 30 октября, передает РИА «Новости».

    В опубликованной для ознакомления предварительной версии ведомственного документа отмечается приостановка программы разрешений на поездки ради содействия экономическому развитию и обеспечения безопасности.

    Американские власти предполагают использование безвизового режима для шпионажа и так называемого родильного туризма.

    Специальная программа действовала со времен администрации Джо Байдена. Она позволяла гражданам Китая посещать Северные Марианские острова без визы на срок до 14 дней.

    Президент США Дональд Трамп с начала второго срока взял курс на ужесточение визовой политики. В июне 2025 года он приостановил выдачу виз гражданам 19 стран, а в декабре ограничил въезд представителям еще 15 государств, однако позже окружной суд штата Род-Айленд отменил оба президентских указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный судья в Нью-Йорке летом обязала администрацию США возобновить обработку виз для граждан 75 стран. Госдепартамент США аннулировал 150 виз из-за «родильного туризма».

    В феврале группа правозащитных организаций потребовала через суд отменить решение Госдепартамента о запрете выдачи иммиграционных виз.

    26 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    @ Yuri Gripas/Abaca/CNP/ZUMA

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп оскорбил Норвегию и заявил о нежелании видеть в стране норвежских мигрантов из-за того, что расположенный в Осло Нобелевский комитет не присудил ему премию мира.

    Американский лидер выступил с резким заявлением в адрес Осло во время политического митинга в Мичигане накануне промежуточных выборов, пишет Reuters.

    «Норвегия стала отхожим местом на самом деле. Я бы с радостью принял мигрантов из некоторых стран, но только не оттуда, потому что я не получил Нобелевскую премию», – заявил Трамп.

    Политик добавил, что не хочет видеть в Соединенных Штатах никого из Норвегии. При этом он возложил ответственность за недавние беспорядки во Франции на приезжих. Ранее глава государства использовал подобные оскорбительные выражения в отношении Гаити, Ливии, Сомали и Йемена.

    Как отмечает агентство, Норвегия относится к странам с самым высоким уровнем доходов на душу населения. При этом в вашингтонской администрации нет никаких признаков подготовки официального запрета на въезд для норвежцев. Ранее Трамп называл отказ в присуждении ему Нобелевской премии мира «несмываемым пятном» на репутации Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о независимости Нобелевского комитета в ответ на критику со стороны Дональда Трампа. В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во время переговоров в Осло отчитали Владимира Зеленского за критику в адрес главы Соединенных Штатов. Во вторник в норвежской столице началась встреча главы киевского режима со специальным посланником США, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром королевства Йонасом Гаром Стере.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Депутат Сейма Польши выступил с речью с помощью китайских умных очков

    Депутат Сейма Польши Сахайко выступил с речью с помощью китайских умных очков

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал высокотехнологичные «умные очки» со скрытым телепромптером во время выступления, что вызвало споры о безопасности.

    Использование депутатом Ярославом Сахайко «умных очков» с управляющим «умным кольцом» китайского производства стоимостью около 1,1 тыс. долларов вызвало скандал в Сейме. Устройство может работать как скрытый телепромптер: проекторы выводят текст на внутреннюю сторону линз, а движения пальца по кольцу позволяют прокручивать строки, передает РИА «Новости».

    Первым гаджет на трибуне заметил автор популярного технологического блога. Сам депутат не стал скрывать использование устройства и заявил, что современные технологии помогают эффективнее работать. «Все, что помогает депутатам лучше подготовить выступление и эффективнее коммуницировать не только между собой, но прежде всего с миллионами поляков, является ценным и свидетельствует об уважении к избирателям», – подчеркнул Сахайко.

    Он добавил, что регулярно пользуется устройством для чтения сообщений и проверки расписания, назвав претензии оппонентов необоснованными.

    Бывший офицер польской разведки майор Роберт Хеда назвал применение подобных устройств «полной безответственностью». По его словам, использование китайских гаджетов с беспроводными модулями связи в здании парламента создает «прямые риски для кибербезопасности и потенциальную угрозу утечки конфиденциальных данных». Ранее власти Польши уже ужесточили требования к защите стратегических объектов, запретив въезд машин китайского производства на территорию военных баз.

    В КНР заявляли, что китайские технологии безопасны, а заявления об их угрозе «фальсифицируют факты, искажают правду и представляют собой вопиющее технологическое запугивание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце данные шести депутатов польского Сейма внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Депутат Сейма Польши от партии «Право и справедливость» Доминика Хоросиньская залаяла во время речи главы национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.

    Летом депутаты Сейма единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни.

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    26 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Axios: Демократы в Конгрессе США решили расследовать сделку Трампа с Москвой

    Axios: Демократы решили расследовать дизельную сделку Трампа с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Демократической партии США готовят базу для расследования соглашения президента Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.

    Ведущие демократы, претендующие на влиятельные посты в следующем году, потребовали от крупных банков и портов сохранить документы о сделках с российским дизелем. Изучение соглашения президента США Трампа с Москвой станет приоритетом партии в случае возвращения контроля над Конгрессом, пишет портал Axios.

    «[Любой] ввоз российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать поводом для судебных разбирательств, а также расследований со стороны Конгресса», – говорится в письме демократов.

    Документ подписали сенаторы Крис Кунс, Элизабет Уоррен, Рон Уайден и Шелдон Уайтхаус. В случае получения демократами большинства в Сенате они могут возглавить комитеты по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебной системе.

    Новый запрос показывает, что расследования будут проводиться не только в Белом доме, но и в высших эшелонах власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля отправился в Нью-Йорк. До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту России Владимиру Путину благодарность от американского лидера за решение об экспорте дизельного топлива.

    Министерство энергетики США объяснило сделку по дизельному топливу попыткой остановить конфликт.

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    26 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Иноагент Каспаров получил от Евросоюза гранты для фирмы в Эстонии

    Shot: Фирма Каспарова в Эстонии получила грант ЕС на антироссийскую работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) получил гранты от Евросоюза для своей фирмы в Эстонии, доходы которой обвалились на 95% за пару лет, пишут СМИ.

    Экс-чемпион мира основал компанию в 2012 году, ему принадлежит 96,3%, остальная часть находится у его супруги Дарьи.

    После начала спецоперации компания получила грант от ЕС на «исследования в социальных и гуманитарных науках», пишет РИА «Новости» со ссылкой на канал Shot.

    На деле средства предназначались для антироссийской деятельности. В общей сложности фирма получила 22 тыс. евро. Спустя несколько лет финансирование из Брюсселя прекратилось, и компания начала нести серьезные убытки.

    Каспаров был вынужден обратиться в эстонские банки за займом в размере около 200 тыс. евро под 2% годовых. Изначально он планировал погасить долг к 2028 году, но недавно срок был продлен до 2031 года. В настоящее время в компании нет штатных сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московская квартира Каспарова стоимостью свыше 176 млн рублей попала под запрет сделок.

    Кроме того, шахматиста объявили в международный розыск за оправдание терроризма.

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    26 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    Московская полиция выявила 950 нарушителей миграционного законодательства

    МВД: В ходе рейда в Москве выявили 950 нарушителей миграционного режима

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе профилактической операции «Нелегал-2026» на северо-западе Москвы сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 950 нарушителей, среди которых оказались 130 недобросовестных работодателей, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Полицейские проверили иностранных граждан на подлинность документов и законность пребывания в России. По итогам проверок на северо-западе столицы были выявлены сотни нарушителей миграционного законодательства, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    «Всего выявлено порядка 950 нарушителей, из них 130 – работодатели, незаконно привлекающие иностранную рабочую силу», – добавили там.

    Задержанных иностранцев доставили в территориальные отделы полиции для проверки и привлечения к административной ответственности. В отношении мигрантов составлены протоколы за незаконную постановку на учет, нелегальную трудовую деятельность и предоставление ложных сведений, а на работодателей заведены дела за незаконное привлечение к труду.

    Восемь иностранцев привлекли к ответственности за уклонение от ранее назначенных наказаний.

    По итогам рейдов нарушителям назначены штрафы, а также принято 344 решения о выдворении за пределы России, причем 180 человек покинут страну принудительно.

    Кроме того, силовики возбудили 22 уголовных дела за преступления в сфере миграции, включая фиктивную постановку на учет и оборот поддельных документов. Еще 14 уголовных дел заведено по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства на севере Москвы. В начале месяца полиция Челябинской области решила выдворить 96 мигрантов по итогам регионального этапа операции «Нелегал». Летом МВД сообщило о пресечении свыше 60 тыс. нарушений миграционного законодательства на первом этапе этой всероссийской операции.

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    26 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    Китайская нейросеть обошла американских конкурентов по качеству видео

    SCMP: Нейросеть ByteDance обошла ИИ от Google и OpenAI по качеству видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исследователи Гонконгского университета выяснили, что китайские модели искусственного интеллекта для генерации видео превосходят ведущие американские аналоги по визуальному качеству, но уступают им в безопасности.

    Нейросеть Seedance 2.0 Pro от компании ByteDance заняла первое место в рейтинге 12 ведущих моделей искусственного интеллекта для генерации видео. Она набрала 3,84 балла из пяти за визуальное качество, пишет SCMP.

    В рамках исследования, которым руководил профессор Гонконгского университета Чжэньхуэй Джек Цзян, китайская разработка опередила модель Veo 3.1 от Google DeepMind, получившую 3,47 балла, и Sora 2 Pro от OpenAI с результатом 3,27 балла.

    Модель ByteDance также стала лидером по визуальной согласованности, физической реалистичности, эстетическому качеству и соблюдению инструкций. При учете звуковых возможностей китайская нейросеть сохранила первенство, набрав 3,86 балла против 3,51 у Veo и 3,35 у Sora.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский стартап Reflection при поддержке Nvidia подготовил к выпуску мощную нейросеть для конкуренции с китайскими разработками.

    До этого китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек в первом раунде финансирования более 7,4 млрд долларов.

    Кроме того, зимой крупнейшие киностудии Голливуда начали борьбу за защиту авторских прав после появления способной создавать гиперреалистичные видео нейросети Seedance 2.0.

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    26 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Влияние Трампа спровоцировало правый сдвиг в странах Латинской Америки

    Fox News: Политика Трампа вызвала сдвиг стран Латинской Америки вправо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп оказал значительное влияние на политический курс стран Латинской Америки, способствуя переходу государств региона под управление правых сил.

    Политика американской администрации повлияла на правый сдвиг в государствах Латинской Америки, пишет Fox News.

    «Я не сомневаюсь, что президент Трамп оказал хорошее влияние на то, чтобы правительства в Латинской Америке стали более правыми», – заявил исследователь Манхэттенского института Сантьяго Видаль Кальво.

    По его словам, влияние Вашингтона в регионе заметно усилилось после поимки венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Кроме того, Дональд Трамп, президент Аргентины Хавьер Милей и лидер Сальвадора Найиб Букеле вдохновили правые движения, что отразилось на вопросах торговли, миграции и национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в выходные, выборы президента Бразилии приобрели большое значение для международного сообщества.

    Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил об отношении США к Латинской Америке как к своему «заднему двору».

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья поддержал усиление роли Вашингтона в регионе и военную операцию против Николаса Мадуро.

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    26 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Минкоммерции КНР предложило запрещать торговлю с похитителями коммерческой тайны

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство коммерции КНР предложило ограничивать или запрещать торговлю с иностранными субъектами, нарушающими коммерческую тайну Китая.

    Министерство коммерции КНР предложило ряд мер против иностранных организаций и физлиц, нарушающих коммерческую тайну Китая в рамках международной торгово-экономической деятельности, передает ТАСС.

    Такие действия наносят ущерб или создают угрозу суверенитету, безопасности и интересам развития страны.

    В качестве мер ведомство сможет применять ограничения или запрет на торговлю с Китаем, предоставление международных услуг, новые инвестиции в КНР, а также запрещать экспорт соответствующих товаров.

    Также предусмотрены ограничения на въезд персонала и транспортных средств, аннулирование разрешений на работу и наложение штрафов.

    Проект вынесен на общественное обсуждение до 24 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

    В тот же день глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о работе в 30 американских университетах спящих ячеек, пытавшихся похитить интеллектуальную собственность в пользу Китая.

    На прошлой неделе американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний из-за подозрений в краже коммерческих секретов Google.

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    26 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    ВВС США запретили автомобили китайской BYD на военной базе в Японии

    Kyodo News: ВВС США запретили автомобили китайской BYD на базе в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевое крыло Военно-воздушных сил США на авиабазе Кадена в японской префектуре Окинава запретило использовать автомобили китайской компании BYD.

    Командование ВВС США на авиабазе Кадена в Японии ввело запрет на использование транспортных средств китайского автопроизводителя BYD на территории объекта, пишет Kyodo News.

    Отмечается, что решение об ограничении доступа китайских автомобилей было принято из-за соображений безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов Google.

    Вашингтон ввел ограничения против китайской платформы Xinbi Guarantee под предлогом борьбы с кибермошенничеством.

    Также власти Китая пригрозили принять ответные меры в случае применения Соединенными Штатами санкций в отношении китайских компаний и граждан.

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    26 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Отдыхающие на Пхукете россияне не пострадали при наводнении

    АТОР: Российские туристы не пострадали при сильном наводнении на Пхукете

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские путешественники находятся в безопасности в своих отелях, они не обращались за помощью из-за стихийного бедствия на таиландском острове Пхукет, сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

    За прошедшие сутки на острове Пхукет выпало около 143 мм осадков, однако данных о пострадавших среди россиян нет, передает «Москва» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Сейчас в большинстве районов вода уже сошла. Отели серьезно не пострадали, и пока ни от кого из туристов просьб о переселении не поступало. Информации о пострадавших также нет. Остаемся на связи с нашими клиентами, также призываем следовать рекомендациям местных властей», – заявил Мурадян.

    В ассоциации уточнили, что местные власти давно научились справляться с последствиями стихии, хотя в нескольких местах произошли серьезные размывы укрепленных склонов. В районе Патонг открыли центр временного размещения, однако туристы там отсутствуют, предпочитая оставаться в гостиницах.

    Ранее сообщалось об эвакуации людей и серьезных разрушениях на Пхукете из-за сильных ливней, вызвавших сход грязи и камней. Ожидается, что до среды в регионе продолжатся дожди, сохраняется угроза повторных оползней и наводнений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в районе пляжа Патонг на Пхукете произошло наводнение с повреждением зданий и автомобилей. На прошлой неделе морские власти таиландской провинции предупредили туристов об активизации ядовитых медуз. В начале месяца Минздрав Таиланда сообщил об опасности распространения лептоспироза на фоне сезонных наводнений.

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    26 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Названа стоимость визы в Черногорию для российских туристов

    РСТ: Виза в Черногорию обойдется российским туристам в 35 евро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ориентировочная стоимость въездной визы в Черногорию для взрослых граждан России составит 35 евро, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

    Оформление документа на ребенка до 14 лет обойдется в 17,5 евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РСТ.

    Предполагается, что путешественникам потребуется лично подавать документы на визу.

    Директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева подчеркнула, что спрос на Черногорию стагнировал из-за отсутствия прямых рейсов даже в условиях безвизового режима.

    «Поэтому предстоящим летом можно ожидать еще большего снижения турпотока», – отметила она.

    Руководитель отдела развития продукта туроператора ITM group Людмила Блинкова пояснила, что в прошедшем летнем сезоне не было массового ажиотажа на путевки перед скорым введением виз. Реальную картину и объем бронирований можно будет оценить весной следующего года при начале планирования отдыха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство России в Подгорице сообщило об увеличении количества прибывших в Черногорию российских граждан. В четверг дипломатическое ведомство освободило россиян с видом на жительство в республике от необходимости оформлять отдельную въездную визу. В среду посол России в Подгорице Александр Лукашик подтвердил официальное уведомление Москвы о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.

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    27 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Reuters: США и Канада решили смягчить пошлины на сталь и автомобили

    Reuters: США и Канада задумались о смягчении пошлин на сталь и автомобили

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Канада работают над соглашением о смягчении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили, сообщили источники Reuters.

    «Переговоры сосредоточены на пошлинах, введенных в соответствии с разделом 232 (Section 232) законодательства США, в отношении канадской стали и автомобилей. Канадские информаторы сообщают, что соглашение может быть достигнуто до промежуточных выборов 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2027 года пошлины на сталь и автомобили могут вырасти до 50%», – передает Reuters.

    Пошлины в рамках раздела 232 находятся в ведении Министерства торговли. Ключевой фигурой в переговорах стал министр торговли США Говард Латник. По словам источника, Латник и министр Канады Доминик Леблан в последнее время поддерживают регулярные контакты.

    В аппарате Леблана подтвердили, что Канада продолжает поддерживать связь с Вашингтоном.

    «Канада продолжает вести конструктивный диалог с американскими коллегами по ряду приоритетных вопросов. Мы готовы к конструктивному и добросовестному сотрудничеству ради создания более взаимовыгодных торговых отношений, учитывающих интересы Канады», – заявил представитель Леблана.

    Переговоры между США и Канадой зашли в тупик в августе из-за разногласий по вопросу снижения пошлин на средне- и большегрузные транспортные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вашингтонская администрация 24 октября отменила пошлины в размере 50% на некоторые канадские товары. Хотя в четверг посольство США в Канаде обвинило канадских политиков в попытках вмешательства в американские выборы на фоне таможенных войн.

    В августе премьер-министр Канады Марк Карни заявил о состоянии торговой войны с США после провала переговоров и введения Вашингтоном новых пошлин.

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    26 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на новый срок

    Fox News: Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на выборах

    Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на новый срок
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская рэп-исполнительница Ники Минаж в ходе выступления на митинге Республиканской партии в Мичигане заявила, что готова проголосовать за президента США Дональда Трампа, если он решит вновь баллотироваться на пост главы государства.

    «Для меня огромная честь стоять рядом с вами каждый раз. И я буду продолжать поддерживать вас вечно. Если вы снова пойдете на выборы, я снова вас поддержу», – заявила Минаж. Она выступила на митинге, где Трамп поддерживал кандидатов-республиканцев Майка Роджерса и Джона Джеймса, сообщает Fox News.

    Исполнительница добавила, что Трамп олицетворяет стойкость и изменил энергетику страны, дав американцам «светлое будущее». Она также призвала голосовать за республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, назвав их важнейшим поворотным моментом для государства.

    Кроме того, Минаж затронула тему трансгендерных переходов у несовершеннолетних, призвав оградить детей от навязывания операций по смене пола.

    Трамп назвал Минаж «королевой рэпа» и в шутку признался, что злится из-за того, что она затмила его на сцене. Глава государства подчеркнул, что артистка является «очень особенным человеком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу часть избирателей на митинге в Айове предупредила республиканцев о недовольстве экономикой и политическим расколом. На прошлой неделе рейтинг одобрения президента Дональда Трампа перед выборами в Конгресс снизился до 31%. В середине месяца на митинге главы государства в Огайо один из его сторонников ударил протестующую в лицо.

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    27 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему главе ФБР Джеймсу Коми

    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему директору ФБР Коми

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции США вновь предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, его подозревают в незаконной передаче информации, относящейся к национальной обороне, и сговоре.

    Министерство юстиции США в третий раз пытается привлечь к ответственности бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В последнем деле его обвиняют в разглашении конфиденциальной информации, касающейся национальной безопасности, в 2016 году, согласно судебным документам, обнародованным в понедельник, передает Reuters.

    В документе, поданном в федеральный суд Вашингтона, Коми обвиняется в передаче и сговоре с целью распространения информации, касающейся национальной обороны. В нем сказано, что в октябре 2016 года он передал секретную информацию репортеру из New York Times.

    Коми заявил в соцсети, что «они снова вернулись», и упомянул Министерство юстиции, но не предоставил никаких подробностей.

    «Я по-прежнему невиновен», – добавил он.

    Адвокаты Коми уже обратились к судье с просьбой прекратить дело, так как оно юридически некорректно.

    Министерство юстиции уже дважды предъявляло обвинения Коми в даче ложных показаний Конгрессу относительно утечек информации в СМИ и угрозах президенту Дональду Трампу в соцсетях. Судья отклонил дело о ложных показаниях, в то время как дело об угрозах остается на рассмотрении.

    Адвокат Коми, Патрик Фицджеральд, заявил, что документ «предположительно обвиняет Коми в преступлениях, которых он не совершал». Обвинительное заключение было подано 5 октября, а обнародовано в понедельник, 26 октября, по просьбе адвокатов Коми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минюст США обвинил Коми в публикации зашифрованных угроз в адрес президента для продвижения книги. В апреле большое жюри присяжных выдало ордер на арест бывшего директора ФБР. В 2025 году ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

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