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    27 октября 2026, 06:24 • Новости дня

    Французский полковник в отставке назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Французский полковник в отставке Огар назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление государственности и экономики Франции требует выхода страны из-под влияния ЕС и НАТО, заявил полковник французской армии в отставке Жак Огар.

    «Масштабная реконструкция страны не может быть начата без восстановления полного и всецелого суверенитета Франции перед лицом наднациональных, антидемократических структур, являющихся врагами идентичности европейских наций, таких как ЕС и НАТО», – заявил Огар.

    По его словам, масштабное восстановление экономики и государственных институтов Франции невозможно без освобождения от влияния наднациональных структур, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза самостоятельно гарантировать коллективную безопасность.

    Тогда идею создания единой армии ЕС в Североатлантическом альянсе назвали политически несостоятельной.

    Кроме того, в Европе выразили тревогу по поводу угрозы выхода США из НАТО.

    26 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет

    Le Parisien: Во Франции пропавший в 2014 году кот нашелся в 60 км от дома

    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Франции Дельфин Жаффре воссоединилась со своим сбежавшим 12 лет назад котом, которого нашли более чем в 60 км от прежнего места жительства.

    Животное пропало в начале 2014 года в коммуне Плугастель-Сен-Жермен департамента Финистер. После долгих поисков семья смирилась с потерей и решила больше не заводить кошек из-за тяжелых переживаний, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Le Parisien.

    На прошлой неделе приют для животных в коммуне Кампе сообщил владелице, что кота нашли в местечке Банналек, расположенном более чем в 60 км от ее дома. Бродячего питомца заметила в поле женщина, которая подкармливала уличных животных. Найти хозяйку удалось с помощью микрочипа.

    В приюте испуганный кот сидел в переноске, но сразу пошел обниматься, когда француженка открыла дверцу и протянула руку. У животного обнаружили поврежденный глаз, клещей и блох, однако в остальном оно оказалось здорово.

    «Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» – заявила Дельфин Жаффре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в подмосковном Солнечногорске волонтеры вернули хозяйке пропавшего после атак беспилотников кота.

    В мае во Флориде обнаруженная за тысячи километров от дома хаски воссоединилась с хозяином после 12 лет разлуки благодаря вживленному электронному микрочипу.

    В марте пожарные из Канзаса спасли застрявшего в кресле-шезлонге пухлого кота.

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    26 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Reuters: Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов, пишут СМИ.

    Движение собирается аннулировать весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, пишет Reuters. При этом речь в том числе о продаже западным посредникам, которые передают оружие Украине.

    В материале также отмечается, что движение «Студенческий список» считает Косово неотъемлемой частью Сербии и стремится предотвратить отток сербского населения из северной части региона. При этом позиция по Косово противоречит требованиям ЕС, который настаивает на нормализации отношений с Приштиной для вступления в союз.

    В отношениях с Россией новым властям придется балансировать между энергетической зависимостью и внешнеполитическими связями. При этом «Студенческий список» заявлял, что не планирует вводить санкции против Москвы.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Саломе Самадашвили назвала поражение Александра Вучича очень хорошим рассветом.

    В воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России

    Политолог Нечаев: В октябре 2021 года Запад ошибся в расчетах на ослабление России

    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия пять лет назад пыталась договориться с НАТО о гарантиях безопасности, однако альянс проигнорировал озабоченности Москвы и продолжил укреплять военно-политическое сотрудничество с Украиной. Это лишило дипломатическое урегулирование перспектив и усугубило противоречия, которые в итоге привели к началу СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Нечаев. Напомним, в октябре 2021 года НАТО создало условия для разрыва отношений с Россией.

    «Я хорошо помню события 2021 года. До начала СВО Россия не раз пыталась урегулировать противоречия дипломатическим путем, добиться договоренностей по вопросам безопасности и донести до западных партнеров простую мысль: дальнейшее расширение НАТО и превращение Украины в военно-политический плацдарм против Москвы создают прямые угрозы нашим национальным интересам», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    Однако озабоченность России на Западе игнорировали, а предложения о гарантиях безопасности так и не привели к договоренностям. Особенно показательной в этом плане стала осень 2021 года. «Блок НАТО уже 6 октября объявил о высылке восьми российских дипломатов и сокращении нашего представительства в альянсе вдвое», – напоминает собеседник.

    Позже, 12-13 октября в Москву прилетела замгоссекретаря США Виктория Нуланд, обсуждавшая с российской стороной, в том числе, вопросы региональной безопасности и Донбасса. Однако уже 15 числа украинские силовики захватили Андрея Косяка – представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На этом фоне Сергей Лавров объявил о приостановке работы российской миссии при НАТО.

    «Параллельно развивалось военно-техническое освоение Украины Западом. В октябре стало известно о поставках британских ракет Brimstone, а 26 октября ВСУ впервые применили в Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2. Обострялась и ситуация на линии соприкосновения. Даже телефонный разговор Владимира Путина с британским премьером Борисом Джонсоном 25 октября не сумел изменить общей тенденции», – добавил он.

    По мнению эксперта, каждый из перечисленных эпизодов можно рассматривать отдельно, но именно в совокупности они показывают, в какой обстановке Россия пыталась добиться договоренностей с НАТО. «Запад видел, что Москва восстанавливает суверенитет, укрепляет свои позиции и, соответственно, все меньше готова мириться с навязыванием внешних условий», – уточняет собеседник.

    «И вместо поиска устойчивого компромисса Запад сделал ставку на Украину как инструмент стратегического давления на Москву. Расчет заключался в том, чтобы устроить геополитический взрыв у российских границ, втянуть страну в масштабный конфликт, истощить ее ресурсы и отбросить назад. Однако эти расчеты оказались ложными, поскольку Москва была готова отстаивать национальные интересы не только дипломатическими средствами, но и силой. По сути, именно тогда, в октябре 2021 года, Запад просчитался», – пояснил он.

    В этом смысле решение о начале СВО стало следствием исчерпания прежних возможностей урегулирования, но одновременно позволило России не допустить дальнейшего игнорирования своих интересов. «Спустя годы мы видим, как сами Штаты начинают обсуждать с Москвой параметры будущего баланса сил, все чаще обращаясь к языку переговоров вместо ультиматумов и угроз. Это не означает, что противоречия исчезли. Но за эти годы стране, в том числе президенту Путину, удалось убедить США говорить на равных и смириться с интересами России на Украине», – заключил Нечаев.

    Напомним, Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не желала воевать ни с Украиной, ни с Западом. На недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» он еще раз подчеркнул, что именно решения НАТО стали причиной столь драматических событий. «Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией», – акцентировал глава государства.

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – продолжил он.

    Таким образом, по мнению президента, Россию поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена защитить себя с оружием в руках. «И вообще, не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем», – заключил Путин.

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    26 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы Австрии устроили демонстрацию у собора Святого Стефана с требованиями сохранить постоянный нейтралитет страны и отменить антироссийские ограничения.

    Митингующие развернули плакаты с лозунгами против подстрекательства к войне со стороны Евросоюза и НАТО, а также призвали к миру с Россией. Помимо этого, участники акции потребовали прекратить сделки по поставкам вооружений Израилю и выразили протест против присоединения Вены к проекту европейской системы противовоздушной обороны Skyshield, передает РИА «Новости».

    «Нет подготовке к войне, нет санкциям Европейского союза, да постоянному нейтралитету!» – заявил со сцены один из организаторов митинга активист Андреас Виммер.

    Виммер добавил, что Австрия утратила самостоятельность во внешней политике. По его мнению, разрешение на транзит оружия и пролеты военной авиации делает государство соучастником конфликтов.

    Выступивший на митинге историк и издатель Ханнес Хофбауэр подверг критике отход Вены от принципов нейтралитета после вступления в ЕС в 1995 году. Он осудил участие страны в санкционной политике против России и безоговорочную поддержку Украины.

    Акция протеста была приурочена к национальному празднику Австрии – годовщине принятия декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году. Согласно последним опросам, внеблоковый статус государства поддерживают 73% населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в европейских городах.

    В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны протестов в Евросоюзе предстоящей зимой.

    В четверг министерство иностранных дел Таиланда посоветовало гражданам страны воздержаться от посещения охваченных демонстрациями европейских государств.

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    26 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов

    Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе достигла 1108 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% и превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыли торги на уровне 1101,5 доллара, показав рост на 1,3%. К 8:50 мск цена достигла 1108,7 доллара за тысячу кубометров, увеличившись на 2%.

    Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня, которая составляла 1087,3 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    В прошлый вторник стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые цены на газ в Европе опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

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    26 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    @ IMAGO/Matrix Images/Vassil Don/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Действующий временный президент Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов с 34,699% голосов.

    Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 98,99% протоколов, передает ЦИК Болгарии.

    Второе место занимает Андрей Гюров с 31,984% голосов.

    Поскольку ни один из кандидатов не получил необходимого для победы большинства, 1 ноября состоится второй тур выборов. В нем примут участие Йотова и Гюров.

    Явка на голосовании оказалась рекордно низкой – около 22,3% по состоянию на 19:00 по местному времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экзитпол агентства Alpha Research показал лидерство Йотовой в первом туре выборов президента Болгарии. Болгарский премьер-министр Румен Радев и действующий президент Илияна Йотова отдали свои голоса на президентских выборах в стране. В январе в Болгарии досрочно прекращены президентские полномочия Румена Радева.

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    26 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось

    Большинство европейцев потеряли доверие к США как надежному партнеру

    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Доверие граждан стран Евросоюза к США как надежному партнеру значительно упало, а большинство европейцев выступают за стратегическую независимость ЕС на международной арене.

    Согласно исследованию Фонда Бертельсмана, 58% жителей Евросоюза больше не считают Вашингтон надежным союзником. При этом 73% опрошенных уверены, что ЕС должен придерживаться собственного курса во внешней политике, что на 10 процентных пунктов больше по сравнению с 2024 годом, передает Bertelsmann Stiftung.

    Несмотря на то, что США остаются важнейшим партнером для ЕС (31%), этот показатель упал на 20 процентных пунктов за два года. Аналитики связывают это с последствиями президентства Трампа, поляризацией в США и ростом геополитической напряженности.

    Желание дистанцироваться от Вашингтона не ведет к сближению с Китаем – большинство европейцев выступают за снижение экономической зависимости от Пекина. Вместо этого граждане ЕС отдают приоритет укреплению связей с Великобританией и Канадой. Поддержка НАТО остается высокой – 63% респондентов считают альянс основой своей безопасности.

    «Данные указывают на глубокий, структурный раскол в трансатлантических отношениях», – отметил эксперт Флориан Коммер. По словам эксперта Брэндона Борна, для ЕС жизненно важно углублять связи с Лондоном и Оттавой на фоне ненадежности внешней политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле уровень доверия жителей Европы к Европейскому союзу достиг рекордных показателей на фоне растущего пессимизма по поводу ситуации в мире.

    В марте опрос показал снижение доверия к Соединенным Штатам в кризисной ситуации среди жителей Франции, Германии, Британии и Канады.

    Европейские политики и дипломаты признали утрату доверия к американской администрации после серии жестких заявлений и действий.

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    26 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Ле Пен представилась защитницей Франции на фоне беспорядков
    Ле Пен представилась защитницей Франции на фоне беспорядков
    @ Castel Franck/ABACA/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Марин Ле Пен на первом митинге кампании в Орлеане заявила, что намерена выступить защитницей Франции на фоне протестов и нарастающих экономических проблем.

    Марин Ле Пен провела в Орлеане первый крупный митинг своей кампании на выборах президента Франции 2027 года, отказалась от образа радикального протестного политика и представила себя хранительницей страны на фоне социальных волнений и угрозы долгового кризиса, пишет Politico.

    Перед тысячами сторонников Ле Пен заявила, что добивается не революции, а «реальной смены власти», которая запустит «подлинное Возрождение» Франции. «Даже если сегодня на ум приходят слова разруха, упадок, беспорядки и даже хаос, мы верим в наш народ и во Францию», – сказала она, пообещав избирателям, что «было хорошо раньше, а завтра будет лучше».

    Политик пообещала восстановить общественный порядок, ужесточить контроль на границах и выслать нелегальных мигрантов в случае прихода к власти. При этом в речи, длившейся более часа, четвертый раз баллотирующаяся в президенты Ле Пен избегала прямых атак на соперников и представляла «Национальное объединение» как силу, которая дает французам более светлое будущее, заявив: «Мое защитное видение принесет пользу всем».

    По данным опросов, собранных в середине октября, Ле Пен получает около 34% голосов в первом туре выборов, тогда как правоцентрист Эдуар Филипп набирает 16%, а левый кандидат Жан-Люк Меланшон – 15%, и большинство исследований предсказывает ей победу во втором туре. При этом Франция сталкивается с ростом стоимости жизни, трудностями с утверждением госбюджета и растущими долгом и дефицитом, а доходность французских облигаций на прошлой неделе превысила 5% впервые с 2002 года.

    Митинг Ле Пен стал кульминацией двухдневной конференции «Национального объединения» в Орлеане, прошедшей при усиленных мерах безопасности и проверках полиции, тогда как в центре Парижа и по всей стране десятки тысяч человек вышли на акции против усиления крайне правых. Президент партии Жордан Барделла заявил участникам, что Франция погружается в насилие, которое станет неконтролируемым, если государство не восстановит порядок, и что «Национальное объединение» выглядит единственным решением для возвращения власти и закона.

    На фоне беспорядков страну потрясла стрельба в парижском пригороде Трапп, где неизвестный мужчина случайно открыл огонь по прохожим, убив одного человека и ранив пятерых, включая двенадцатилетнюю девочку. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее расистским терактом, а лидер Социалистической партии Оливье Фор обвинил «Национальное объединение» в создании атмосферы страха перед «вторжением» и «замещением», однако партия Ле Пен отвергла эти обвинения и переложила ответственность за насилие на крайне левые силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье предупредил об опасности финансового кризиса в стране накануне президентских выборов. На прошлой неделе лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о полной утрате Эмманюэлем Макроном контроля над массовыми протестами. Издание Politico на прошлой неделе отметило, что волна погромов и грабежей во Франции усилила позиции Ле Пен в борьбе за Елисейский дворец.

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    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    В Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев

    Politico: В ФРГ возмутились отказом ряда стран кредитовать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз рассчитывает до конца года согласовать новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму около 45 млрд евро, несмотря на сопротивление ряда стран-участниц объединения.

    Лидеры стран Евросоюза планируют до конца текущего года достичь соглашения по очередному пакету мер поддержки киевских властей на сумму около 45 млрд евро, пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС.

    При этом крупнейшие сторонники Украины в Евросоюзе предупредили о готовности заблокировать требования так называемой группы «друзей сплочения» (Friends of Cohesion), призывающей увеличить бюджет ЕС, если некоторые из входящих в нее стран не проявят солидарности с Киевом.

    «Как можно всерьез полагать, что наши налогоплательщики захотят выделить хоть еще один евро в рамках фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите от величайшей угрозы для нашей общей безопасности?» – заявил газете немецкий дипломат.

    Государства, ранее отказавшиеся от участия в последнем крупном кредитном соглашении для Украины на 90 млрд евро, сигнализируют о намерении вновь отклонить инициативу. На заседании Европейского совета в этом месяце лидеры Чехии и Словакии заявили о нежелании участвовать в кредитовании. Ожидается, что Венгрия также откажется от участия в новом пакете помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза запланировали согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на внеочередном саммите. В руководство ЕС 21 октября подготовило план убеждения Канады и Британии увеличить финансовую поддержку Киева.

    До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался выступать гарантом по многомиллиардному европейскому кредиту для Украины.

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    26 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Резкий рост заболеваемости гонореей произошел в Финляндии

    Iltalehti: В Финляндии заболеваемость гонореей у женщин выросла на 463%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Финляндии наблюдается резкий рост заболеваемости гонореей, причем за четыре года число случаев среди женщин выросло на 463%, а среди мужчин – на 266%, сообщила газета Iltalehti.

    С 2021 по 2025 год число случаев гонореи в Финляндии резко возросло, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti. Рост заболеваемости начался в 2022 году, а в 2025 году был зафиксирован рекордный показатель – более 2 тыс. случаев. В этом году ожидается, что уровень заболеваемости останется на уровне прошлого года.

    Специалисты объясняют рост случаев тем, что гонорея часто протекает бессимптомно или с легкими симптомами, что способствует ее распространению. Ранее эксперты связывали рост половых инфекций в Европе с увеличением числа случайных партнеров, в том числе благодаря приложениям для знакомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце доля жителей Евросоюза с избыточным весом превысила половину населения.

    В августе Economist сообщил о росте передающихся половым путем заболеваний, в частности гонореи и сифилиса, в Европе.

    В мае Европейский центр профилактики и контроля заболеваний зафиксировал беспрецедентный уровень заражений сифилисом.

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    26 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Прокуратура Рима потребовала пожизненный срок для убившего россиянку американца

    ANSA: В Риме запросили пожизненный срок для убившего россиянку американца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Рима потребовала приговорить к пожизненному заключению гражданина США Фрэнсиса Кауфманна по делу об убийстве его спутницы из России Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери.

    Сторона обвинения настаивает на высшей мере наказания для американца, которого подозревают в расправе над россиянкой и их совместным ребенком. Тела молодой женщины и младенца обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке на вилле Памфили, однако личности убитых удалось выяснить значительно позже, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    По данным следствия, уроженка Омска познакомилась с иностранцем на Мальте, после чего пара вместе с дочерью переехала в столицу Италии. В Риме семья жила в палатке, разбитой прямо в парке.

    Отмечается, что мужчина отличается буйным нравом. В ходе разбирательств американец подтвердил, что является отцом девочки, однако категорически отверг обвинения в убийстве ребенка и ее матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне.

    В прошлом году подозреваемый в убийстве малийца во Франции пришел с повинной в полицию Италии.

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