  • Новость часаРоссийские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
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    Каковы драйверы и вызовы российской экономики
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Для массированных ударов по Украине выбран удачный момент
    Бюджетные места в вузах на 2027 год отдадут инженерам, медикам и педагогам
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве
    Microsoft предложила 60 тыс. сотрудников уволиться
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    27 октября 2026, 05:50 • Новости дня

    Посол Мартынов сообщил о продолжении поставок гуманитарной помощи в Буркина-Фасо

    Посол Мартынов: Россия продолжит поставлять гуманитарную помощь в Буркина-Фасо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия намерена продолжить гуманитарные поставки в Буркина-Фасо для обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщил посол России в Уагадугу Игорь Мартынов.

    «Россия продолжит гуманитарные поставки в Буркина-Фасо с целью обеспечения продовольственной безопасности населения», – заявил Мартынов РИА «Новости». Посол подчеркнул, что Москва готова делиться с африканскими партнерами технологиями и опытом в сфере агрономии, производстве удобрений и переработке готовой продукции.

    Кроме того, в августе посольство совместно со Всемирной продовольственной программой ООН передало буркинийскому народу свыше 460 т гороха и около 94 т подсолнечного масла. Мартынов добавил, что в Буркина-Фасо востребованы российские вакцины для животных, а буркинийская сторона заинтересована в обучении своих специалистов в сельскохозяйственных вузах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о проведении торжественного приема от имени главы государства Владимира Путина в честь участников саммита «Россия – Африка».

    Ушаков анонсировал совместное выступление Путина и президента Бурунди на пленарном заседании.

    Помощник президента заявил о приглашении около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей на экономический и гуманитарный форум.

    27 октября 2026, 01:33 • Новости дня
    Посольство России в Ереване возмутилось словами местного губернатора об «иванах»

    Посольство России осудило армянского губернатора за реплику об «иванах»

    Tекст: Катерина Туманова

    Посольство России в Ереване возмутилось высказыванием губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна об «иванах», сравнив его с лексиконом немецких нацистов времен Великой Отечественной войны.

    «С недоумением восприняли содержащееся в записи на личной странице губернатора Ширакской области Д.В. Арушаняна в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России – прим. ВЗГЛЯД) от 17 октября 2026 года упоминание неких «иванов», поневоле напоминающее лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram-канале.

    Дипломаты подчеркнули, что официальному лицу региона, где дислоцируется 102-я российская военная база и несут службу пограничники из России, недопустимо использовать публичные высказывания, провоцирующие национальную неприязнь.

    В посольстве добавили, что подобные действия в корне противоречат духу многовековой дружбы между народами двух стран.

    Губернатор Ширакской области в Армении Давид Арушанян раскритиковал празднование Дня города Гюмри, организованное оппозиционной партией «Сильная Армения». Он написал, что «гюмрийцы – это не ваши Иваны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и армянский посол Гурген Арсенян подтвердили взаимный настрой на углубление межгосударственного диалога.

    Летом президент Владимир Путин заверил в намерении Москвы сохранить нормальные отношения с Ереваном независимо от его дальнейшего внешнеполитического выбора.

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    26 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об обеспечении доступа граждан к электронным копиям документов о семейной истории.

    Путин поручил правительству и руководству регионов проработать механизм предоставления гражданам доступа к достоверным электронным копиям открытых архивных документов об истории их семей. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что инициатива направлена на поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций. Для облегчения распознавания и поиска архивных данных планируется задействовать технологии искусственного интеллекта.

    Подготовить соответствующий доклад поручено до 15 декабря. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    В прошлом месяце Путин одобрил инициативу по созданию цифровых архивов истории малых городов и сел.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация лидирует в мире по объемам запасов природного газа и продолжает планомерную диверсификацию своих поставок на Восток.

    «Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», – сообщает пресс-служба президента России, передает ТАСС.

    В Кремле отметили, что за последние годы Россия существенно увеличила ресурсную базу и ввела в эксплуатацию новые газопроводы. Кроме того, в стране сформировалась перспективная отрасль сжиженного природного газа. Диверсификация поставок на Восток продолжается планомерно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год

    Бюджетные места в вузах на 2027 год решено отдать инженерам, медикам и педагогам

    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год с приоритетом для инженерных естественнонаучных, медицинских и педагогических специальностей, сообщило Минобрнауки.

    Распределение мест между высшими учебными заведениями пройдет на конкурсной основе до 29 декабря, сообщает Минобрнауки в Max.

    Большинство бюджетных мест будет установлено для приема на инженерно-технические, естественнонаучные, медицинские и педагогические специальности, а также сельскохозяйственные направления подготовки.

    «Формирование объема контрольных цифр приема базируется на заявках регионов, прогнозе Минтруда России и предложениях центров ответственности, в числе которых – крупнейшие компании в разных отраслях», – заявила заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова.

    По ее словам, более 73% бюджетных мест будет направлено в региональные вузы. На очный бакалавриат и специалитет планируется выделить свыше половины мест, на очную магистратуру – треть.

    Для исторических территорий России контрольные цифры приема формируются отдельно, исходя из потребностей регионов.

    Увеличен объем бюджетных мест по направлениям, обеспечивающим технологическое лидерство: машиностроение (на 516 мест), информатика (на 290 мест), клиническая медицина (на 283 места) и ядерная энергетика (на 241 место). До 1 ноября объем бюджетных мест будет утвержден приказом Минобрнауки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобрнауки разработало проект приказа об изменении правил распределения платных мест в вузах с приоритетом для профильных учебных заведений.

    В тот же день ведомство сообщило о сохранении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в подведомственные университеты на 2027/2028 учебный год.

    В прошлом месяце министерство предложило сделать экзамен по физике с 2027 года обязательным для поступления на 37 направлений подготовки.

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    26 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы Австрии устроили демонстрацию у собора Святого Стефана с требованиями сохранить постоянный нейтралитет страны и отменить антироссийские ограничения.

    Митингующие развернули плакаты с лозунгами против подстрекательства к войне со стороны Евросоюза и НАТО, а также призвали к миру с Россией. Помимо этого, участники акции потребовали прекратить сделки по поставкам вооружений Израилю и выразили протест против присоединения Вены к проекту европейской системы противовоздушной обороны Skyshield, передает РИА «Новости».

    «Нет подготовке к войне, нет санкциям Европейского союза, да постоянному нейтралитету!» – заявил со сцены один из организаторов митинга активист Андреас Виммер.

    Виммер добавил, что Австрия утратила самостоятельность во внешней политике. По его мнению, разрешение на транзит оружия и пролеты военной авиации делает государство соучастником конфликтов.

    Выступивший на митинге историк и издатель Ханнес Хофбауэр подверг критике отход Вены от принципов нейтралитета после вступления в ЕС в 1995 году. Он осудил участие страны в санкционной политике против России и безоговорочную поддержку Украины.

    Акция протеста была приурочена к национальному празднику Австрии – годовщине принятия декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году. Согласно последним опросам, внеблоковый статус государства поддерживают 73% населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в европейских городах.

    В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны протестов в Евросоюзе предстоящей зимой.

    В четверг министерство иностранных дел Таиланда посоветовало гражданам страны воздержаться от посещения охваченных демонстрациями европейских государств.

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    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

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    26 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС

    Захарова: Зеленский ударами по ЗАЭС хочет создать зону радиационного заражения

    Tекст: Денис Тельманов

    Цель Владимира Зеленского при ударах по Запорожской АЭС состоит в увеличении числа жертв и создании зоны радиационного заражения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача Зеленского и его хунты – приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил о попытках украинских войск устроить экономическую блокаду станции.

    В среду пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате атаки дрона.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала этот удар угрозой ядерной безопасности.

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    26 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Россия отвергла выводы независимой комиссии ООН по Украине

    Постпредство России при ООН не признало доклад комиссии по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянное представительство России при ООН заявило об отказе признать мандат и выводы Независимой международной комиссии организации по расследованию событий на Украине из-за использования фальсифицированных данных.

    Поводом для реакции послужил представленный Генеральной Ассамблее ООН доклад комиссии, в котором содержатся обвинения в адрес Москвы, передает ТАСС.

    «Россия не признает мандат этой комиссии, созданной голосованной резолюцией политизированного органа – Совета ООН по правам человека. Свои выводы комиссия базирует на фальсифицированных данных, предоставляемых украинскими властями через присутствие Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Киеве», – отметили в российском постпредстве.

    Российские дипломаты подчеркнули потерю нейтральности представительством УВКПЧ. По их словам, структура превратилась в инстанцию для легитимизации инсинуаций в адрес России, притом что преступления Вооруженных сил Украины полностью игнорируются.

    В постпредстве отметили, что существование и деятельность подобной комиссии свидетельствуют о кризисных явлениях в работе всемирной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о финансировании западными спонсорами Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине. В начале октября посол Мирошник указал на отказ сотрудников УВКПЧ посещать места ударов Вооруженных сил Украины.

    При этом в 2025 году десятки стран в Совете ООН по правам человека отказались поддержать продление мандата комиссии по расследованию украинских событий.

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    26 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей

    Кремль: Путин поручил привязать лимит семейной ипотеки к количеству детей

    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Путин утвердил перечень поручений по итогам майского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщается на сайте Кремля.

    Кабинету министров предстоит изучить варианты совершенствования условий жилищного кредитования для многодетных семей. В частности, планируется рассмотреть дифференциацию максимального размера займа по программе льготной ипотеки в зависимости от числа детей.

    Ответственным за выполнение этой задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки беременных жен участников спецоперации.

    Путин поручил губернаторам проработать вопрос развития сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

    Правительство получило задачу представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

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    26 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Полиция опровергла сообщения об уколе женщины шприцем в московском метро

    МВД не подтвердило информацию об уколе девушки шприцем в метро Москвы

    Полиция опровергла сообщения об уколе женщины шприцем в московском метро
    @ Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация, что женщину в московском метро якобы уколол шприцем неизвестный, не нашла подтверждения, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    В среду в полицию поступило заявление от девушки, что на станции метро «Новаторская» неизвестный мужчина уколол ее шприцем. Полицейские провели проверку по данному сообщению, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

    «В ходе получения объяснения стражами порядка заявительница уточнила, что непосредственно момента укола не видела, а лишь почувствовала ощущение, которое первоначально приняла за укол. Девушка была осмотрена медицинским работником. По результатам осмотра следов уколов не обнаружено», – заявили в ведомстве.

    Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения на станции и в вагоне поезда, а также установили и опросили мужчину, на которого указала девушка. Анализ видео показал, что он находился далеко от нее и не имел при себе колющих предметов. В ведомстве подчеркнули, что информация о происшествии не подтвердилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Москве назначил 14 суток административного ареста руководителю проекта компании по системам вентиляции за демонстрацию гениталий в метро.

    В том же месяце мать школьника, прокатившегося на сцепке вагонов поезда Московского метрополитена, привлекли к административной ответственности.

    В прошлом году жительнице Москвы назначили штраф после нападения на другую пассажирку в московском метро.

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    26 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Российские бойцы эвакуировали более 80 мирных жителей из Купянска-Узлового

    Мирошник: ВС России спасли более 80 мирных жителей в Купянске-Узловом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие вывели из подвалов Купянска-Узлового Харьковской области более 80 украинских мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Военнослужащими 153 танкового полка 47 танковой дивизии под командованием «Тридцатого» (командир полка) и «Румына» (командир штурмового отряда) была проведена масштабная гуманитарная операция по эвакуации мирного населения из освобождённого города Купянск-Узловой», – сообщил Родион Мирошник в Max.

    В южной части города, которая недавно была под контролем ВСУ, в подвале многоэтажного дома нашли местных жителей. Силами группы бойцов был организован коридор длиной более 20 км.

    Они обеспечили прикрытие и проход по заминированному ВСУ маршруту с использованием средств РЭБ и БПЛА.

    Несмотря на это, украинские военные нанесли серию ударов из минометов и дронов по мирным гражданам, выходившим на российскую сторону, есть раненые, уточнил посол.

    Всего за три дня гуманитарной операции зону боевых действий покинули 87 жителей Купянска-Узлового. В дальнейшем планируется опубликовать рассказы эвакуированных, переживших издевательства со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября ВСУ обстреляли колонну эвакуируемых мирных жителей под Купянском в Харьковской области.

    Мирошник рассказал, как ВСУ выкуривали фосфором мирных жителей из укрытий под удары дронов.

    Генсек ООН 19 октября выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить доступность лечения репродуктивных патологий у мужчин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения обеспечить доступность медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы в первичном звене здравоохранения.

    «Минздраву России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системы», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Ответственным за выполнение назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил Минздраву расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    В июне президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.

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    26 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Лантратова оценила число желающих покинуть Алешки

    Лантратова: В Алешках практически не осталось желающих покинуть город

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство жителей, желавших покинуть город Алешки в Херсонской области, уже сделали это добровольно, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно. И оставшейся группе людей такая возможность, безусловно, будет предоставлена», – цитирует омбудсмена РИА «Новости».

    Лантратова подчеркнула, что в рамках гуманитарной миссии планируется обеспечить выезд тем, кто примет такое решение добровольно. При этом приоритетом миссии станет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.

    Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона, и столкнулся со сложной гуманитарной ситуацией из-за действий украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о поддержании постоянной связи с руководством Херсонской области для организации гуманитарной миссии.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствовал усилия первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в Алешках.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил значимость проделанной Меланией Трамп работы.

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    26 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Суд Петербурга взыскал с блогера Пучкова 48 тыс. рублей по иску Роскомнадзора

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал блогера Дмитрия Пучкова выплатить Роскомнадзору более 48 тыс. рублей рекламных отчислений.

    Решение вынесено по иску ведомства к создателю контента, известному под псевдонимом Гоблин, передает ТАСС. «Взыскать с должника индивидуального предпринимателя Пучкова Дмитрия Юрьевича в пользу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязательное отчисление в размере 48 857, 50 рублей», – сказано в документе.

    Кроме того, блогер должен будет уплатить государственную пошлину в размере 8 тыс. рублей.

    Пучков получил известность благодаря пародийным переводам голливудских картин, в числе которых «Властелин колец» и «Матрица».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце юрист Иван Морозов заявил о начислении налогов на конфискованное имущество осужденного блогера Елены Блиновской.

    В прошлом месяце Федеральная налоговая служба ликвидировала косметическую компанию блогера Карины Лазарьянц.

    В августе столичный арбитраж отложил разбирательство по делу о банкротстве создательницы контента Александры Митрошиной.

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