Кнайсль предупредила Австрию о последствиях высылки дипломатов России

Карин Кнайсль оценила последствия высылки из Вены дипломатов России

Tекст: Катерина Туманова

Экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства прокомментировала решение Вены объявить персонами нон грата четырех сотрудников посольства России, передает РИА «Новости».

«Дипломатические каналы всегда нужно сохранять. В трудные времена они нужны еще больше. Они не нужны вам в солнечные дни – они нужны в дождливые», – заявила Кнайсль.

Бывший министр отметила, что для небольших государств взаимная высылка дипломатов может критически сказаться на работе представительств.

По словам Кнайсль, если Москва ответит зеркально на действия Вены, учитывая предыдущие подобные шаги, в австрийском посольстве может практически не остаться сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Австрии 23 октября объявили четырех российских дипломатов персонами нон грата. Российское посольство в Вене пообещало ответить на высылку дипломатических работников.

Телеканал OE24 сообщил, что Австрию покинут дипломаты России из посольства и представитель при ОБСЕ.