Глава Соцфонда анонсировал маткапитал в 1 млн рублей на второго ребенка

Чирков пообещал маткапитал в 1 млн рублей на второго ребенка

Tекст: Катерина Туманова

В 2027 году материнский капитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей для семей, не получавших эту выплату на первого ребенка, передает РИА «Новости».

«Выплаты на первого ребенка составят 778,5 тыс. рублей, на второго, если на первенца маткапитал не был получен, – 1,028 млн», – заявил Чирков.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее отметил, что в 2027 году средствами материнского капитала воспользуются более 1,8 млн россиян. По словам руководителя ведомства, на эти цели предусмотрено почти 545 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Котяков сообщил о направлении почти 1,23 трлн рублей на единые пособия для детей.

В начале октября глава Минтруда анонсировал увеличение размера материнского капитала на 6,8% в 2027 году.

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин спрогнозировал рост минимального пособия по беременности и родам до 133 тыс. рублей.