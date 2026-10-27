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    27 октября 2026, 02:45 • Новости дня

    Сирия закрыла границу с Иорданией из-за авиаударов

    Сирия закрыла КПП «Насиб» на границе с Иорданией

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление пограничного контроля и таможни Сирии объявило о закрытии пункта пропуска «Насиб» на границе с Иорданией после ударов иорданских ВВС по провинции Дераа.

    Решение вступило в силу во вторник, 27 октября. Оно предполагает полную остановку пассажирского движения и торгового обмена в обоих направлениях. В управлении пояснили, что мера продиктована необходимостью обеспечить безопасность путешественников и сотрудников на фоне текущей ситуации, о чем сообщило агентство Саудовской Аравии AJEL.

    Главное управление пограничного контроля и таможни Сирии заверило, что продолжит следить за обстановкой и принимать необходимые шаги для защиты людей.

    Закрытие произошло после того, как военная авиация Иордании нанесла удары по ряду объектов в сельской местности сирийской провинции Дераа. Иорданские военные утверждают, что атаковали укрытия террористов, связанных с нападением в Эль-Караке.

    По данным директора управления здравоохранения провинции Дераа Халеда аль-Омаяна, в результате иорданских авиаударов погибли 10 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Иордании нанесли в понедельник удары по укрытиям террористических организаций на юге Сирии в качестве возмездия за теракт у церкви в Эль-Караке.

    Тогда же силы безопасности Иордании задержали трех террористов, совершивших нападение на православную церковь в провинции Эль-Карак. Минздрав королевства 24 октября сообщил о восьми погибших при этом теракте.

    26 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Иран сообщил о размещении украинских БПЛА в сопредельных странах

    МИД Ирана: Киев разместил беспилотники в соседних с республикой странах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана отслеживают ситуацию у своих границ на фоне данных о размещении украинских беспилотников в сопредельных странах, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Тегеран контролирует обстановку на государственных границах после появления информации о переброске украинских дронов в сопредельные государства, передает РИА «Новости».

    «Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», – заявил Багаи.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности проинформировало, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в странах, соседствующих с Исламской республикой. В качестве одной из зон дислокации аппаратов назывался Иракский Курдистан.

    По данным издания, украинские военные занимались в этом регионе обучением членов антииранских группировок управлению дронами и организации диверсий. В Тегеране расценивают подобные действия Киева как элемент враждебной политики со стороны стран Европы и НАТО.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    Напомним, в марте Киев обсудил с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке.

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    26 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах по нефтяным станциям в Саудовской Аравии

    Хуситы нанесли удары по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода «Восток – Запад» в Саудовской Аравии.

    Хуситы нанесли удары с помощью беспилотников по станциям перекачки нефти, передает РИА «Новости» заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.

    Кроме того, движение провело две операции против мест сосредоточения войск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции и складов вооружений в провинциях Аден и Лахдж на юге Йемена.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией обострились в августе после введения хуситами морской блокады королевства в ответ на удары по аэропорту Саны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов, уничтожив пять хранилищ ракет и четыре пусковые установки.

    В четверг Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Неделю назад хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Asmaa Waguih

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей парламента Египта проголосовала за предоставление военной помощи Саудовской Аравии для поддержки страны в вопросах обороны.

    Речь идет о поддержке саудовских властей в вопросах обороны, однако иные детали соглашения пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Согласно египетской конституции, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил в зарубежные миссии подлежит обязательному обсуждению Советом национальной обороны страны и парламентом. Египетский Совет национальной обороны одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии 18 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    В прошлом месяце Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны для возможного развертывания в Ормузском проливе.

    Газета The Washington Post сообщила о занижении Пентагоном числа погибших американских военнослужащих в ходе ближневосточного конфликта.

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

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    26 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Reuters: Хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило о совершении атаки на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что власти Саудовской Аравии пока официально не подтвердили информацию об ударе.

    Военное противостояние между йеменскими хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией проправительственной армией вновь обострилось в середине июля после четырехлетнего затишья. За прошедшее время мятежники установили контроль над всем западным побережьем Красного моря и населенными пунктами в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии после возобновления его работы. В субботу возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую мятежники выпустили в направлении Эр-Рияда. На прошлой неделе военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении хуситами удара по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    26 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Генсек ООН предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля

    Генсек ООН Гутерриш: Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля в случае перерастания нынешних угроз в масштабную эскалацию.

    Генеральный секретарь всемирной организации выразил опасения относительно развития ситуации в регионе на своей странице в соцсети, передает ТАСС. «Я хочу направить громкий и четкий сигнал: нам необходимы максимальная сдержанность и дипломатические решения. Если бряцание оружием, которое мы сейчас наблюдаем, перерастет в масштабную взаимную эскалацию, ситуация в регионе может выйти из-под контроля», – подчеркнул Гутерриш.

    Кроме того, генеральный секретарь ООН призвал полностью восстановить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах и прилегающих к ним акваториях в соответствии с международным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о риске нехватки удобрений во всем мире из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

    В воскресенье Армия обороны Израиля отчиталась об уничтожении в секторе Газа отвечавших за перевод денег от Ирана и Турции радикалов.

    В четверг министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил о масштабном энергетическом кризисе из-за ситуации в Ормузском проливе.

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    26 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по Адену

    Anadolu: Запущенная хуситами баллистическая ракета упала в Адене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Бир-Ахмед неподалеку от Адена упала баллистическая ракета, запущенная йеменским мятежным движением «Ансар Алла» (хуситы), прогремел мощный взрыв.

    Ракета упала на пустыре рядом с военным лагерем правительственных сил за металлургическим заводом в округе Бурейка. Пострадавших в результате взрыва нет, пишет Anadolu.

    Ранее МВД Йемена сообщило, что хуситы атаковали тремя баллистическими ракетами подразделения береговой охраны в Адене. Сами хуситы заявили, что целью атаки стали военные объекты в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу хуситы нанесли удары по военному лагерю Ан-Наср и военно-морской базе в Адене.

    В четверг йеменские мятежники сообщили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Движение «Ансар Аллах» провело операцию по спасению экипажа индийской яхты.

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    26 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    США продлили санкции против иранской авиакомпании Mahan Air

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты продлили срок действия экспортных ограничений в отношении иранской авиакомпании Mahan Air и ряда связанных с ней зарубежных компаний.

    Американские власти продлили временный запрет на экспортные привилегии для осуществляющей рейсы в Россию иранской авиакомпании Mahan Air и 12 базирующихся в разных странах фирм, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.

    Ограничения предполагают запрет на продажу авиационной продукции, программного обеспечения и технологий из США.

    Решение продлевает распоряжение от 27 октября 2025 года. Изначально рестрикции были введены в 2008 году. Причиной продления названы систематические нарушения правил экспортного контроля, при этом ни одна из организаций не оспорила данную меру.

    В документе американского ведомства также утверждается о незаконной переправке в Иран пяти самолетов Boeing 777 через цепочку подставных компаний. По версии властей США, к сентябрю 2026 года три лайнера получили иранские бортовые номера и начали выполнять рейсы из Тегерана в Москву, Пекин и Маскат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Китая осудили новый американский закон об усилении санкционного давления на Россию и Иран.

    В марте посол Ирана в России Казем Джалали заявил о необходимости полной отмены санкций США.

    В феврале вице-президент Ирана Мохаммад Эслами выразил готовность снизить уровень обогащения запасов урана в обмен на снятие ограничений.

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    26 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Президент Ирана вылетел в Москву на саммит ФСЭГ

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился в Москву для участия в саммите ФСЭГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Москву, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщил офис главы иранского государства.

    «Президент Пезешкиан несколькими минутами ранее направился в столицу России Москву с целью участия в саммите Форума стран-экспортеров газа», – говорится в сообщении офиса, которое передает РИА «Новости».

    Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что Пезешкиан планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается обсуждение экономического сотрудничества, энергетической безопасности и геополитических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к предстоящим саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

    В субботу посольство Ирана в России сообщило о визите Масуда Пезешкиана в Москву 27 октября для участия в саммите ФСЭГ.

    На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит и встретиться с Владимиром Путиным.

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    26 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Минобороны Израиля исключило удар по Ирану до выборов

    Министр обороны Кац: Израиль не планирует атаковать Иран до выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти не намерены наносить удары по Ирану до завершения парламентских выборов 27 октября, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    «Я четко заявляю, что у Израиля нет намерения наносить удар по Ирану до проведения выборов в Израиле», – заявил Кац. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    Кроме того, министр опроверг информацию израильских СМИ о конфликте между премьером Биньямином Нетаньяху и начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром.

    Кац назвал слухи о разногласиях между политическим и военным руководством по поводу действий против Ирана «беспочвенными и ложными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить США нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    В тот же день Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать выборам.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об иранской угрозе.

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    26 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Израиль ликвидировал двух командиров ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира военной разведки и командира инженерных сил военного крыла ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

    «В субботу ЦАХАЛ нанес удар в городе Газа и ликвидировал террориста Мухаммеда Халауа, командира в аппарате военной разведки ХАМАС. На прошлой неделе (в четверг) ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Ахмеда Абу Уда, командира инженерного подразделения в военном крыле ХАМАС», – цитирует сообщение израильской армейской пресс-службы РИА «Новости».

    Израильские военные заявляют, что в последнее время эти члены ХАМАС готовили нападения на военнослужащих и граждан Израиля, а также восстанавливали потенциал группировки в нарушение режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа для ликвидации командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада».

    В октябре прошлого года жертвами израильских ударов по анклаву стали минимум 65 человек.

    Вооруженные силы Израиля осуществили точечную операцию против участника «Исламского джихада» в районе лагеря Нусейрат.

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    26 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    CNN: Возможные удары США по Ирану выйдут за рамки сохранения статус-кво

    CNN: Потенциальные удары США по Ирану выйдут за рамки сохранения статус-кво

    Tекст: Мария Иванова

    Потенциальные удары США по Ирану будут масштабнее простых мер по сохранению статус-кво и могут затронуть не только радары и пусковые установки, сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

    «Масштаб новых военных операций США, вероятно, выйдет за рамки простых мер по «кошению газона» или сохранению статус-кво путем нанесения ударов по радарам, пусковым установкам и другим иранским объектам, которые можно быстро восстановить», – передает РИА «Новости» сообщение CNN.

    В регионе развернуто достаточное количество сил для осуществления таких атак. Войска США на Ближнем Востоке готовы начать крупные военные операции против Ирана в течение 96 часов после получения приказа от президента Дональда Трампа.

    В воскресенье Трамп заявил о необходимости принять решение по конфликту с Ираном: заключить сделку или «покончить» с исламской республикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил подготовку масштабных ударов по иранской территории из-за возражений Дональда Трампа.

    Во вторник президент Соединенных Штатов сообщил о возможности немедленного завершения американской военной операции против Тегерана.

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    26 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о продолжении развития ядерной программы

    Пезешкиан: Иран продолжит развитие ядерной программы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран продолжит развитие своей ядерной программы в рамках международного права, страна не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

    «Исламская Республика Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, и, как член Договора о нераспространении ядерного оружия, хочет продолжать свою ядерную деятельность в рамках международных прав и обязательств», – цитирует Пезешкиана ТАСС.

    Это заявление он сделал на встрече с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии, Турции и Пакистана.

    В начале месяца президент Ирана связал удары по ядерным объектам с инспекциями МАГАТЭ.

    В прошлом месяце он заявлял, что Иран принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала.

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    26 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Опровергнуты данные о попытке Нетаньяху убедить США атаковать Иран

    Канцелярия Нетаньяху опровергла данные о просьбах к США атаковать Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения, что он безуспешно пытался убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    Информация об инициативе Израиля провести совместную с США атаку на Иран не соответствует действительности. Канцелярия премьер-министра назвала эти сообщения «фейковыми новостями», передает Israel National News.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности и двух американских чиновников сообщил, что Нетаньяху призывал Трампа к проведению совместной операции до выборов, однако американский лидер не дал на это согласия, предложив отложить атаку до готовности администрации США.

    В понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац также опроверг наличие разногласий между политическим руководством и военными по вопросу Ирана. Он заявил, что Израиль не планировал превентивный удар по Исламской республике до израильских выборов.

    «Сообщения о разногласиях между политическим руководством и ЦАХАЛ относительно Ирана полностью беспочвенны и лживы», – подчеркнул министр, добавив, что на процесс принятия решений влияют только соображения безопасности.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в связи с угрозой вмешательства в парламентские выборы.

    В воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

    NYT сообщала, что на прошлой неделе США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

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    26 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Арабская коалиция уничтожила ракетные склады и пусковые установки хуситов

    Reuters: Арабская коалиция уничтожила пять ракетных складов хуситов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по объектам йеменского движения «Ансар Алла», ликвидировав пять хранилищ баллистических ракет и четыре пусковые установки.

    Арабская коалиция провела военную операцию против объектов йеменского движения «Ансар Алла» для нейтрализации источников угрозы. В контролируемых хуситами районах уничтожены пять складов хранения баллистических ракет и четыре пусковые ракетные установки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Военное противостояние между хуситами и проправительственной армией, поддерживаемой Саудовской Аравией, возобновилось с середины июля после четырехлетнего затишья. За это время представители движения «Ансар Алла» смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету. В четверг военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии. В среду в результате ударов авиации аравийской коалиции по побережью йеменской провинции Таиз погибли по меньшей мере восемь рыбаков.

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