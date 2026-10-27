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    27 октября 2026, 02:20 • Новости дня

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»

    Англичанин Гарри Кейн получил «Золотой мяч»

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»
    @ IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus / Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн получил престижную награду «Золотой мяч» как лучший футболист прошедшего сезона.

    Торжественная церемония вручения наград прошла в лондонском театре «Палладиум», передает РИА «Новости» со ссылкой на France Football.

    Приз английскому форварду передал двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. В сезоне-2025/26 Кейн забил 73 гола в 65 матчах за клуб и сборную Англии, с которой занял третье место на чемпионате мира 2026 года.

    Среди женщин третий «Золотой мяч» в карьере получила испанка Алексия Путельяс, представляющая «Барселону». Возглавляющий сборную Испании по футболу Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сезона, а лучшим наставником женских команд стал Пере Ромеу.

    Голкипер сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял четвертое место в голосовании за приз лучшему вратарю сезона. Обладателем этой награды стал выступающий за «Атлетик» испанец Унаи Симон, выигравший в 2026 году чемпионат мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голкипер сборной России Матвей Сафонов оказался в числе претендентов на звание лучшего вратаря года. В августе он занял десятое место в списке лучших вратарей мира по версии телеканала ESPN.

    В июле форвард Англии Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов мира.

    26 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы Австрии устроили демонстрацию у собора Святого Стефана с требованиями сохранить постоянный нейтралитет страны и отменить антироссийские ограничения.

    Митингующие развернули плакаты с лозунгами против подстрекательства к войне со стороны Евросоюза и НАТО, а также призвали к миру с Россией. Помимо этого, участники акции потребовали прекратить сделки по поставкам вооружений Израилю и выразили протест против присоединения Вены к проекту европейской системы противовоздушной обороны Skyshield, передает РИА «Новости».

    «Нет подготовке к войне, нет санкциям Европейского союза, да постоянному нейтралитету!» – заявил со сцены один из организаторов митинга активист Андреас Виммер.

    Виммер добавил, что Австрия утратила самостоятельность во внешней политике. По его мнению, разрешение на транзит оружия и пролеты военной авиации делает государство соучастником конфликтов.

    Выступивший на митинге историк и издатель Ханнес Хофбауэр подверг критике отход Вены от принципов нейтралитета после вступления в ЕС в 1995 году. Он осудил участие страны в санкционной политике против России и безоговорочную поддержку Украины.

    Акция протеста была приурочена к национальному празднику Австрии – годовщине принятия декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году. Согласно последним опросам, внеблоковый статус государства поддерживают 73% населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в европейских городах.

    В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны протестов в Евросоюзе предстоящей зимой.

    В четверг министерство иностранных дел Таиланда посоветовало гражданам страны воздержаться от посещения охваченных демонстрациями европейских государств.

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    26 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов

    Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе достигла 1108 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% и превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыли торги на уровне 1101,5 доллара, показав рост на 1,3%. К 8:50 мск цена достигла 1108,7 доллара за тысячу кубометров, увеличившись на 2%.

    Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня, которая составляла 1087,3 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    В прошлый вторник стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые цены на газ в Европе опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    26 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    @ IMAGO/Matrix Images/Vassil Don/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Действующий временный президент Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов с 34,699% голосов.

    Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 98,99% протоколов, передает ЦИК Болгарии.

    Второе место занимает Андрей Гюров с 31,984% голосов.

    Поскольку ни один из кандидатов не получил необходимого для победы большинства, 1 ноября состоится второй тур выборов. В нем примут участие Йотова и Гюров.

    Явка на голосовании оказалась рекордно низкой – около 22,3% по состоянию на 19:00 по местному времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экзитпол агентства Alpha Research показал лидерство Йотовой в первом туре выборов президента Болгарии. Болгарский премьер-министр Румен Радев и действующий президент Илияна Йотова отдали свои голоса на президентских выборах в стране. В январе в Болгарии досрочно прекращены президентские полномочия Румена Радева.

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    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

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    26 октября 2026, 03:54 • Новости дня
    Песков перечислил условия обсуждения поставок газа в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса со стороны европейских стран и свободных объемов российского топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «После того как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать», – сказал Песков.

    При этом он добавил, что объемы газа не всегда бывают свободными, они могут быть уже заняты, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин заявил о доле российского сжиженного природного газа на европейском рынке в размере 20%.

    Песков сообщил о подготовке Путина к участию в саммите Форума стран – экспортеров газа и саммите «Россия – Африка» в Москве.

    В четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на подземные газовые хранилища Европы после отказа от российских поставок.

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    26 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Резкий рост заболеваемости гонореей произошел в Финляндии

    Iltalehti: В Финляндии заболеваемость гонореей у женщин выросла на 463%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Финляндии наблюдается резкий рост заболеваемости гонореей, причем за четыре года число случаев среди женщин выросло на 463%, а среди мужчин – на 266%, сообщила газета Iltalehti.

    С 2021 по 2025 год число случаев гонореи в Финляндии резко возросло, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti. Рост заболеваемости начался в 2022 году, а в 2025 году был зафиксирован рекордный показатель – более 2 тыс. случаев. В этом году ожидается, что уровень заболеваемости останется на уровне прошлого года.

    Специалисты объясняют рост случаев тем, что гонорея часто протекает бессимптомно или с легкими симптомами, что способствует ее распространению. Ранее эксперты связывали рост половых инфекций в Европе с увеличением числа случайных партнеров, в том числе благодаря приложениям для знакомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце доля жителей Евросоюза с избыточным весом превысила половину населения.

    В августе Economist сообщил о росте передающихся половым путем заболеваний, в частности гонореи и сифилиса, в Европе.

    В мае Европейский центр профилактики и контроля заболеваний зафиксировал беспрецедентный уровень заражений сифилисом.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Прокуратура Рима потребовала пожизненный срок для убившего россиянку американца

    ANSA: В Риме запросили пожизненный срок для убившего россиянку американца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Рима потребовала приговорить к пожизненному заключению гражданина США Фрэнсиса Кауфманна по делу об убийстве его спутницы из России Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери.

    Сторона обвинения настаивает на высшей мере наказания для американца, которого подозревают в расправе над россиянкой и их совместным ребенком. Тела молодой женщины и младенца обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке на вилле Памфили, однако личности убитых удалось выяснить значительно позже, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    По данным следствия, уроженка Омска познакомилась с иностранцем на Мальте, после чего пара вместе с дочерью переехала в столицу Италии. В Риме семья жила в палатке, разбитой прямо в парке.

    Отмечается, что мужчина отличается буйным нравом. В ходе разбирательств американец подтвердил, что является отцом девочки, однако категорически отверг обвинения в убийстве ребенка и ее матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне.

    В прошлом году подозреваемый в убийстве малийца во Франции пришел с повинной в полицию Италии.

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    26 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

    Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан, передает ТАСС. Голы забили Матвей Родионов (8-я минута), Илья Храбрый (14), Матвей Абдулхаликов (32) и Анатолий Цимин (35).

    Российская команда выиграла все пять матчей на групповом этапе. Ранее сборная разгромила команды Судана (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистана (8:0).

    Турнир проходит в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут. Победители групп выходят в высший дивизион плей-офф, где делятся на пары. Российская сборная выступает под эгидой ФИФА с национальным флагом и гимном впервые с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу юношеская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Судана.

    В сентябре Российский футбольный союз сообщил, что российские юноши впервые за четыре года сыграют на турнире ФИФА под государственным флагом и с национальным гимном.

    Летом ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

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    26 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Кабмин Чехии поддержал закрепление в Конституции кроны как нацвалюты

    CTK: Правительство Чехии поддержало закрепление статуса кроны в Конституции

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Чехии поддержало предложение закрепить статус чешской кроны как национальной валюты в Конституции страны.

    Эта инициатива была включена в программное заявление правительства, которое начало работу в декабре 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на СTK. Для ее реализации потребуется поддержка подавляющего большинства депутатов обеих палат парламента, которой на данный момент у кабмина нет.

    Отмечается, что Чехия, подписав договор о вступлении в Европейский союз в 2003 году, взяла на себя обязательство присоединиться к еврозоне, хотя конкретные сроки не были установлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом желание граждан Швеции отказаться от кроны в пользу евро снизилось второй год подряд.

    В прошлом году кандидат в премьер-министры Чехии Андрей Бабиш сообщил об отказе выделять средства из бюджета для Украины.

    Глава Чешского национального банка предложил инвестировать часть резервов в биткоины.

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    26 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж обсуждает с 10 европейскими странами план размещения на их территории французских истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, сообщила газета Wall Street Journal.

    Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

    Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

    В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

    В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

    В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

    В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.

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    26 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Футболисты «Локомотива» вернулись на базу после атаки беспилотника на поезд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский футбольный клуб «Локомотив» в полном составе вернулся на тренировочную базу после атаки дрона на пассажирский поезд в Воронежской области, сообщили в самом ФК.

    «На фоне появившейся информации в СМИ «Локомотив» сообщает, что команда в полном составе вернулась в расположение тренировочной базы и приступила к подготовке к матчам Кубка и чемпионата России. Все службы клуба проявили оперативные, слаженные и профессиональные действия. «Локомотив» выражает отдельную благодарность Российской премьер-лиге и руководству «Факела» за поддержку», – сообщил клуб в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник РЖД сообщили о повреждении вагона поезда Анапа – Москва в результате атаки беспилотника в Воронежской области.

    Позднее выяснилось, что в атакованном составе находились игроки столичного футбольного клуба «Локомотив».

    В воскресенье губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил о гибели машиниста грузового поезда из-за удара украинского дрона в Новозыбкове.

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    26 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    В Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев

    Politico: В ФРГ возмутились отказом ряда стран кредитовать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз рассчитывает до конца года согласовать новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму около 45 млрд евро, несмотря на сопротивление ряда стран-участниц объединения.

    Лидеры стран Евросоюза планируют до конца текущего года достичь соглашения по очередному пакету мер поддержки киевских властей на сумму около 45 млрд евро, пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС.

    При этом крупнейшие сторонники Украины в Евросоюзе предупредили о готовности заблокировать требования так называемой группы «друзей сплочения» (Friends of Cohesion), призывающей увеличить бюджет ЕС, если некоторые из входящих в нее стран не проявят солидарности с Киевом.

    «Как можно всерьез полагать, что наши налогоплательщики захотят выделить хоть еще один евро в рамках фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите от величайшей угрозы для нашей общей безопасности?» – заявил газете немецкий дипломат.

    Государства, ранее отказавшиеся от участия в последнем крупном кредитном соглашении для Украины на 90 млрд евро, сигнализируют о намерении вновь отклонить инициативу. На заседании Европейского совета в этом месяце лидеры Чехии и Словакии заявили о нежелании участвовать в кредитовании. Ожидается, что Венгрия также откажется от участия в новом пакете помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза запланировали согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на внеочередном саммите. В руководство ЕС 21 октября подготовило план убеждения Канады и Британии увеличить финансовую поддержку Киева.

    До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался выступать гарантом по многомиллиардному европейскому кредиту для Украины.

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    26 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Лавров провел переговоры с главой МИД Словакии

    МИД: Лавров обсудил с Бланаром Украину и кризис в отношениях России и ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве со словацким коллегой Юраем Бланаром и обсудил с ним развитие двусторонних связей, кризис на Украине и ситуацию в отношениях между Россией и Евросоюзом, сообщил МИД.

    Стороны обсудили вопросы политического диалога, а также сотрудничество в торговой, экономической, культурной и военно-мемориальной сферах, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Бланар прибыл в Москву для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве открылось заседание российско-словацкой межправкомиссии. Бланар выступил за сохранение диалога со страной и против создания нового «железного занавеса».

    В воскресенье правительственная делегация Словакии прибыла в российскую столицу.

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