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    Победа Лулы в Бразилии послужит становлению многополярного мира
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Для массированных ударов по Украине выбран удачный момент
    Бюджетные места в вузах на 2027 год отдадут инженерам, медикам и педагогам
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве
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    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    27 октября 2026, 01:08 • Новости дня

    Генсек Союза арабского Магриба прибыл в Москву

    Генсек Союза арабского Магриба приехал на саммит «Россия – Африка»

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь Союза арабского Магриба Тарак Бен Салем прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    Генеральный секретарь Союза арабского Магриба прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка», который пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин в среду в Большом Кремлевском дворце проведет встречу с руководителями ведущих африканских организаций, в том числе Союза арабского Магриба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого 26 октября прибыл в российскую столицу.

    Также президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо приехали в Москву для участия в форуме, как и премьер-министр Алжира Сифи Гриб, который тоже прилетел в Москву для участия в форуме.

    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    26 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области

    Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    «В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

    Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

    В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

    В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы Австрии устроили демонстрацию у собора Святого Стефана с требованиями сохранить постоянный нейтралитет страны и отменить антироссийские ограничения.

    Митингующие развернули плакаты с лозунгами против подстрекательства к войне со стороны Евросоюза и НАТО, а также призвали к миру с Россией. Помимо этого, участники акции потребовали прекратить сделки по поставкам вооружений Израилю и выразили протест против присоединения Вены к проекту европейской системы противовоздушной обороны Skyshield, передает РИА «Новости».

    «Нет подготовке к войне, нет санкциям Европейского союза, да постоянному нейтралитету!» – заявил со сцены один из организаторов митинга активист Андреас Виммер.

    Виммер добавил, что Австрия утратила самостоятельность во внешней политике. По его мнению, разрешение на транзит оружия и пролеты военной авиации делает государство соучастником конфликтов.

    Выступивший на митинге историк и издатель Ханнес Хофбауэр подверг критике отход Вены от принципов нейтралитета после вступления в ЕС в 1995 году. Он осудил участие страны в санкционной политике против России и безоговорочную поддержку Украины.

    Акция протеста была приурочена к национальному празднику Австрии – годовщине принятия декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году. Согласно последним опросам, внеблоковый статус государства поддерживают 73% населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в европейских городах.

    В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны протестов в Евросоюзе предстоящей зимой.

    В четверг министерство иностранных дел Таиланда посоветовало гражданам страны воздержаться от посещения охваченных демонстрациями европейских государств.

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    26 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация лидирует в мире по объемам запасов природного газа и продолжает планомерную диверсификацию своих поставок на Восток.

    «Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», – сообщает пресс-служба президента России, передает ТАСС.

    В Кремле отметили, что за последние годы Россия существенно увеличила ресурсную базу и ввела в эксплуатацию новые газопроводы. Кроме того, в стране сформировалась перспективная отрасль сжиженного природного газа. Диверсификация поставок на Восток продолжается планомерно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об обеспечении доступа граждан к электронным копиям документов о семейной истории.

    Путин поручил правительству и руководству регионов проработать механизм предоставления гражданам доступа к достоверным электронным копиям открытых архивных документов об истории их семей. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что инициатива направлена на поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций. Для облегчения распознавания и поиска архивных данных планируется задействовать технологии искусственного интеллекта.

    Подготовить соответствующий доклад поручено до 15 декабря. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    В прошлом месяце Путин одобрил инициативу по созданию цифровых архивов истории малых городов и сел.

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    26 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год

    Бюджетные места в вузах на 2027 год решено отдать инженерам, медикам и педагогам

    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год с приоритетом для инженерных естественнонаучных, медицинских и педагогических специальностей, сообщило Минобрнауки.

    Распределение мест между высшими учебными заведениями пройдет на конкурсной основе до 29 декабря, сообщает Минобрнауки в Max.

    Большинство бюджетных мест будет установлено для приема на инженерно-технические, естественнонаучные, медицинские и педагогические специальности, а также сельскохозяйственные направления подготовки.

    «Формирование объема контрольных цифр приема базируется на заявках регионов, прогнозе Минтруда России и предложениях центров ответственности, в числе которых – крупнейшие компании в разных отраслях», – заявила заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова.

    По ее словам, более 73% бюджетных мест будет направлено в региональные вузы. На очный бакалавриат и специалитет планируется выделить свыше половины мест, на очную магистратуру – треть.

    Для исторических территорий России контрольные цифры приема формируются отдельно, исходя из потребностей регионов.

    Увеличен объем бюджетных мест по направлениям, обеспечивающим технологическое лидерство: машиностроение (на 516 мест), информатика (на 290 мест), клиническая медицина (на 283 места) и ядерная энергетика (на 241 место). До 1 ноября объем бюджетных мест будет утвержден приказом Минобрнауки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобрнауки разработало проект приказа об изменении правил распределения платных мест в вузах с приоритетом для профильных учебных заведений.

    В тот же день ведомство сообщило о сохранении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в подведомственные университеты на 2027/2028 учебный год.

    В прошлом месяце министерство предложило сделать экзамен по физике с 2027 года обязательным для поступления на 37 направлений подготовки.

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    26 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»

    Ушаков: Путин на форуме в Москве даст оценку перспективам отношений с Африкой

    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в своем выступлении на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Официальная программа начнется в среду, когда в Гостином дворе состоится пленарное заседание третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что в своем выступлении наш президент даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования», – сообщил Ушаков.

    По его словам, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило об участии президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры в мероприятии.

    На прошлой неделе директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила о концентрации повестки форума на вопросах экономического и инвестиционного сотрудничества.

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    26 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей

    Кремль: Путин поручил привязать лимит семейной ипотеки к количеству детей

    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Путин утвердил перечень поручений по итогам майского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщается на сайте Кремля.

    Кабинету министров предстоит изучить варианты совершенствования условий жилищного кредитования для многодетных семей. В частности, планируется рассмотреть дифференциацию максимального размера займа по программе льготной ипотеки в зависимости от числа детей.

    Ответственным за выполнение этой задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки беременных жен участников спецоперации.

    Путин поручил губернаторам проработать вопрос развития сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

    Правительство получило задачу представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

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    26 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Россия отвергла выводы независимой комиссии ООН по Украине

    Постпредство России при ООН не признало доклад комиссии по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянное представительство России при ООН заявило об отказе признать мандат и выводы Независимой международной комиссии организации по расследованию событий на Украине из-за использования фальсифицированных данных.

    Поводом для реакции послужил представленный Генеральной Ассамблее ООН доклад комиссии, в котором содержатся обвинения в адрес Москвы, передает ТАСС.

    «Россия не признает мандат этой комиссии, созданной голосованной резолюцией политизированного органа – Совета ООН по правам человека. Свои выводы комиссия базирует на фальсифицированных данных, предоставляемых украинскими властями через присутствие Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Киеве», – отметили в российском постпредстве.

    Российские дипломаты подчеркнули потерю нейтральности представительством УВКПЧ. По их словам, структура превратилась в инстанцию для легитимизации инсинуаций в адрес России, притом что преступления Вооруженных сил Украины полностью игнорируются.

    В постпредстве отметили, что существование и деятельность подобной комиссии свидетельствуют о кризисных явлениях в работе всемирной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о финансировании западными спонсорами Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине. В начале октября посол Мирошник указал на отказ сотрудников УВКПЧ посещать места ударов Вооруженных сил Украины.

    При этом в 2025 году десятки стран в Совете ООН по правам человека отказались поддержать продление мандата комиссии по расследованию украинских событий.

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    26 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Полиция опровергла сообщения об уколе женщины шприцем в московском метро

    МВД не подтвердило информацию об уколе девушки шприцем в метро Москвы

    Полиция опровергла сообщения об уколе женщины шприцем в московском метро
    @ Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация, что женщину в московском метро якобы уколол шприцем неизвестный, не нашла подтверждения, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    В среду в полицию поступило заявление от девушки, что на станции метро «Новаторская» неизвестный мужчина уколол ее шприцем. Полицейские провели проверку по данному сообщению, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

    «В ходе получения объяснения стражами порядка заявительница уточнила, что непосредственно момента укола не видела, а лишь почувствовала ощущение, которое первоначально приняла за укол. Девушка была осмотрена медицинским работником. По результатам осмотра следов уколов не обнаружено», – заявили в ведомстве.

    Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения на станции и в вагоне поезда, а также установили и опросили мужчину, на которого указала девушка. Анализ видео показал, что он находился далеко от нее и не имел при себе колющих предметов. В ведомстве подчеркнули, что информация о происшествии не подтвердилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Москве назначил 14 суток административного ареста руководителю проекта компании по системам вентиляции за демонстрацию гениталий в метро.

    В том же месяце мать школьника, прокатившегося на сцепке вагонов поезда Московского метрополитена, привлекли к административной ответственности.

    В прошлом году жительнице Москвы назначили штраф после нападения на другую пассажирку в московском метро.

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    26 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС

    Захарова: Зеленский ударами по ЗАЭС хочет создать зону радиационного заражения

    Tекст: Денис Тельманов

    Цель Владимира Зеленского при ударах по Запорожской АЭС состоит в увеличении числа жертв и создании зоны радиационного заражения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача Зеленского и его хунты – приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил о попытках украинских войск устроить экономическую блокаду станции.

    В среду пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате атаки дрона.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала этот удар угрозой ядерной безопасности.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС на 2027–2029 годы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027–2029 годы.

    Доходы ФОМС в 2027 году запланированы на уровне 5,038 трлн рублей, в 2028 году – 5,398 трлн, в 2029 году – 5,658 трлн рублей. Расходы составят 5,206 трлн, 5,473 трлн и 5,785 трлн рублей соответственно, передает РИА «Новости».

    Дефицит бюджета фонда ожидается в размере 168 млрд рублей в 2027 году, 75 млрд рублей – в 2028 году и 127 млрд рублей – в 2029 году. Сбалансированность бюджета обеспечивается переходящими остатками.

    Основным источником доходов (более 90%) станут страховые взносы на ОМС. Из федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты для компенсации выпадающих доходов и обеспечения нестраховых расходов: 372,6 млрд рублей в 2027 году, 394,4 млрд в 2028 году и 417,7 млрд в 2029 году.

    Более 84% расходов бюджета пойдет на субвенции территориальным фондам ОМС для финансирования базовой программы медстрахования.

    Кроме того, ФОМС предоставит Социальному фонду трансферты на оплату медпомощи женщинам во время беременности и родов, а также медосмотров детей до года (около 12,3 млрд рублей ежегодно).

    Рассмотрение проекта в Думе намечено на 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год с профицитом.

    В середине месяца председатель ФОМС Илья Баланин сообщил о профиците в размере 81 млрд рублей по итогам 2025 года.

    В прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

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    26 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить доступность лечения репродуктивных патологий у мужчин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения обеспечить доступность медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы в первичном звене здравоохранения.

    «Минздраву России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системы», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Ответственным за выполнение назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил Минздраву расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    В июне президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.

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    26 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Лантратова оценила число желающих покинуть Алешки

    Лантратова: В Алешках практически не осталось желающих покинуть город

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство жителей, желавших покинуть город Алешки в Херсонской области, уже сделали это добровольно, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно. И оставшейся группе людей такая возможность, безусловно, будет предоставлена», – цитирует омбудсмена РИА «Новости».

    Лантратова подчеркнула, что в рамках гуманитарной миссии планируется обеспечить выезд тем, кто примет такое решение добровольно. При этом приоритетом миссии станет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.

    Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона, и столкнулся со сложной гуманитарной ситуацией из-за действий украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о поддержании постоянной связи с руководством Херсонской области для организации гуманитарной миссии.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствовал усилия первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в Алешках.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил значимость проделанной Меланией Трамп работы.

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