Генсек Союза арабского Магриба прибыл в Москву

Генеральный секретарь Союза арабского Магриба прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка», который пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин в среду в Большом Кремлевском дворце проведет встречу с руководителями ведущих африканских организаций, в том числе Союза арабского Магриба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого 26 октября прибыл в российскую столицу.
Также президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо приехали в Москву для участия в форуме, как и премьер-министр Алжира Сифи Гриб, который тоже прилетел в Москву для участия в форуме.