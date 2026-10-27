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    27 октября 2026, 00:17 • Новости дня

    Иордания нанесла авиаудары по террористам в Сирии

    При ударе ВВС Иордании по позициям террористов в Сирии погибли пять человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по укрытиям террористических организаций в провинции Дераа на юге Сирии в качестве возмездия за теракт у церкви в Эль-Караке.

    «В понедельник королевские ВВС Иордании провели специальную операцию под названием «Иорданское возмездие – Хмуд», направленную против укрытий террористических организаций на юге Сирии», – приводит РИА «Новости» данные государственного агентства Petra со ссылкой на вооруженные силы королевства.

    В заявлении отмечается, что операция стала ответом на гибель граждан в результате нападения у церкви в провинции Эль-Карак.

    По данным главного департамента здравоохранения сирийской провинции Дераа, в результате иорданских авиаударов погибли пять мирных жителей, в том числе женщины и дети, сообщило государственное агентство Сирии SANA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы безопасности Иордании задержали трех террористов, совершивших нападение на православную церковь в провинции Эль-Карак. Минздрав королевства 24 октября сообщил о восьми погибших при этом теракте.

    Министерство иностранных дел России осудило террористический акт в Иордании.

    26 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Иран сообщил о размещении украинских БПЛА в сопредельных странах

    МИД Ирана: Киев разместил беспилотники в соседних с республикой странах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана отслеживают ситуацию у своих границ на фоне данных о размещении украинских беспилотников в сопредельных странах, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Тегеран контролирует обстановку на государственных границах после появления информации о переброске украинских дронов в сопредельные государства, передает РИА «Новости».

    «Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», – заявил Багаи.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности проинформировало, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в странах, соседствующих с Исламской республикой. В качестве одной из зон дислокации аппаратов назывался Иракский Курдистан.

    По данным издания, украинские военные занимались в этом регионе обучением членов антииранских группировок управлению дронами и организации диверсий. В Тегеране расценивают подобные действия Киева как элемент враждебной политики со стороны стран Европы и НАТО.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    Напомним, в марте Киев обсудил с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке.

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    26 октября 2026, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил нанести «несоразмерные» удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти располагают информацией о готовящихся попытках помешать парламентским выборам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пригрозив Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.

    «У нас есть разведывательные данные, указывающие на то, что наши враги могут попытаться спровоцировать нас на удары с целью дестабилизировать ситуацию и помешать проведению выборов», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Обращаясь к Ирану и его союзникам, он предупредил: «По вам будут нанесены несоразмерные удары, намного сильнее, чем вы можете себе представить… не испытывайте нас».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива и напомнил об угрозе со стороны Ирана.

    Издание New York Times сообщило о плане США и Израиля возобновить интенсивные удары по иранской территории после выборов в Конгресс США.

    По данным СМИ, Нетаньяху отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений США.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах по нефтяным станциям в Саудовской Аравии

    Хуситы нанесли удары по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода «Восток – Запад» в Саудовской Аравии.

    Хуситы нанесли удары с помощью беспилотников по станциям перекачки нефти, передает РИА «Новости» заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.

    Кроме того, движение провело две операции против мест сосредоточения войск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции и складов вооружений в провинциях Аден и Лахдж на юге Йемена.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией обострились в августе после введения хуситами морской блокады королевства в ответ на удары по аэропорту Саны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов, уничтожив пять хранилищ ракет и четыре пусковые установки.

    В четверг Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Неделю назад хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.

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    26 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Asmaa Waguih

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей парламента Египта проголосовала за предоставление военной помощи Саудовской Аравии для поддержки страны в вопросах обороны.

    Речь идет о поддержке саудовских властей в вопросах обороны, однако иные детали соглашения пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Согласно египетской конституции, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил в зарубежные миссии подлежит обязательному обсуждению Советом национальной обороны страны и парламентом. Египетский Совет национальной обороны одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии 18 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    В прошлом месяце Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны для возможного развертывания в Ормузском проливе.

    Газета The Washington Post сообщила о занижении Пентагоном числа погибших американских военнослужащих в ходе ближневосточного конфликта.

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

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    26 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Reuters: Хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило о совершении атаки на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что власти Саудовской Аравии пока официально не подтвердили информацию об ударе.

    Военное противостояние между йеменскими хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией проправительственной армией вновь обострилось в середине июля после четырехлетнего затишья. За прошедшее время мятежники установили контроль над всем западным побережьем Красного моря и населенными пунктами в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии после возобновления его работы. В субботу возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую мятежники выпустили в направлении Эр-Рияда. На прошлой неделе военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении хуситами удара по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    26 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Пентагон ответил на жалобы Зеленского о задержке поставок ракет

    Пентагон отверг жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политика Соединенных Штатов в отношении оружия, которое страны Европы могут передавать Украине, не изменилась, заявил Пентагон в ответ на жалобы Владимира Зеленского.

    «Никаких изменений в политике военного ведомства относительно любых видов вооружений, передачу которых Украине европейскими странами обеспечиваем мы, не произошло», – цитирует РИА «Новости» ответ Пентагона.

    В американском ведомстве добавили, что программа НАТО по поставкам вооружений США, по которой союзники по альянсу вносят вклад в предоставляемые Вашингтоном оборонные средства, также действует без изменений.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет уже почти месяц не утверждает поставки ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США не стали включать ракеты для систем ПВО Patriot в пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.

    В том же месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Киеву ракеты-перехватчики PAC-2.

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    26 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине антидроновые системы

    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине комплексы от беспилотников Vampire

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские компании L3Harris и Palantir планируют использовать искусственный интеллект в военных системах, в том числе комплексах защиты от беспилотников Vampire для Украины.

    Компании намерены изучить возможность внедрения собственных ИИ-моделей в американские комплексы нового поколения, передает РИА «Новости».

    Для этого предполагается задействовать открытые ИИ-модели Nemotron от Nvidia и программные продукты Palantir. L3Harris сможет разрабатывать свои модели, сохраняя при этом контроль над вычислительной инфраструктурой и оперативными данными.

    Комплексы защиты от дронов Vampire устанавливаются на автомобили и поражают цели с помощью ракет с лазерным наведением. Известно, что в январе 2023 года L3Harris получила контракт Пентагона на поставку Киеву 14 таких систем стоимостью 40 млн долларов. Они по-прежнему значатся в перечне военной помощи США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников ради получения зенитных ракет. Ранее американские СМИ сообщили о планах украинского командования предоставить IT-компаниям доступ к массиву данных с камер дронов для повышения эффективности ударов. Также американская компания Auterion запланировала отправить Киеву 33 тыс. мини-компьютеров для управления беспилотниками с искусственным интеллектом.

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    26 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж обсуждает с 10 европейскими странами план размещения на их территории французских истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, сообщила газета Wall Street Journal.

    Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

    Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

    В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

    В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

    В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

    В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.

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    26 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по Адену

    Anadolu: Запущенная хуситами баллистическая ракета упала в Адене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Бир-Ахмед неподалеку от Адена упала баллистическая ракета, запущенная йеменским мятежным движением «Ансар Алла» (хуситы), прогремел мощный взрыв.

    Ракета упала на пустыре рядом с военным лагерем правительственных сил за металлургическим заводом в округе Бурейка. Пострадавших в результате взрыва нет, пишет Anadolu.

    Ранее МВД Йемена сообщило, что хуситы атаковали тремя баллистическими ракетами подразделения береговой охраны в Адене. Сами хуситы заявили, что целью атаки стали военные объекты в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу хуситы нанесли удары по военному лагерю Ан-Наср и военно-морской базе в Адене.

    В четверг йеменские мятежники сообщили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Движение «Ансар Аллах» провело операцию по спасению экипажа индийской яхты.

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    26 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Индия одобрила закупку вооружений на 22,3 млрд долларов

    Минобороны Индии: Дели одобрил закупку вооружений на 22,3 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет по оборонным закупкам Индии утвердил выделение примерно 2,12 трлн рупий (около 22,3 млрд долларов) на приобретение вооружений для Вооруженных сил страны, сообщил министр обороны Раджнатх Сингх.

    Около 82% планируемых закупок придется на индийских производителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны страны. В интересах сухопутных войск будут приобретены высокомобильные транспортные средства, самоходные гусеничные гаубицы, легкие многоцелевые вертолеты, переносные зенитные ракетные комплексы малой дальности и системы противодействия беспилотникам.

    Военно-морские силы получат системы обнаружения ложных целей для повышения эффективности противоракетной обороны, а также крупные надводные платформы. Для ВВС одобрена закупка вертолетов и систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Индии сообщило о выделении около 11,6 млрд долларов на повышение боевой мощи государства. В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил о помощи России в модернизации армии Индии, включая ПВО. В августе прошлого года Вооруженные силы Индии отразили нападение группы террористов на границе с Пакистаном.

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    26 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Германская компания Helsing представила новую систему ПВО

    Германская оборонная компания Helsing представила новую систему ПВО Contra

    Tекст: Мария Иванова

    Германская компания Helsing представила в Берлине собственную систему противовоздушной обороны Contra и новые управляемые ракеты AD-1 Inferno и AD-2 Ambush.

    Компания выходит на рынок комплексных систем противовоздушной обороны с разработками на основе искусственного интеллекта. Новые ракеты способны перехватывать реактивные ударные дроны и крылатые ракеты, передает ТАСС.

    Высокоскоростная управляемая ракета с реактивным двигателем AD-1 Inferno может барражировать в воздухе и многократно поражать цели. Твердотопливная управляемая ракета AD-2 Ambush достигает скорости 2,5 маха и имеет дальность полета более 20 км.

    По данным производителя, система Contra способна одновременно распознавать и бороться с сотнями и тысячами беспилотников и ракет. Комплекс интегрируется в другие системы в течение нескольких дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японская корпорация Rakuten Group запланировала стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

    В прошлом году немецкая компания Helsing объявила о планах начать выпуск тяжелых боевых дронов.

    Летом прошлого года предприятие привлекло 600 млн евро от ряда крупных инвесторов для разработки военных беспилотников.

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    26 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Глава немецкого спецназа заявил о подготовке к длительному конфликту с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия целенаправленно готовит силы специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией, заявил глава командования спецназа Андреас Кюне.

    «Мы целенаправленно готовимся к противостоянию с Россией», – сказал Кюне газете Bild. Военнослужащих готовят к продолжительным операциям без определенного срока завершения на начальном этапе предполагаемого конфликта, тогда как ранее операции занимали около трех дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.

    По данным газеты, штат командования спецназа ФРГ насчитывает около 1,5 тыс. человек, из которых бойцы составляют лишь треть, а остальные заняты административной работой. Штат укомплектован на 70–80%.

    Издание напомнило о скандалах в подразделении: использовании нацистского приветствия, пропаже боеприпасов и обнаружении тайника с оружием. В 2020 году одна из рот была расформирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к войне с Россией.

    В среду Вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    В прошлом месяце основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил о состоянии вооруженного противостояния Германии и России.

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    26 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    Южная Корея и США начали совместные учения военной авиации

    Yonhap: Южная Корея и США приступили к совместным военно-воздушным учениям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея и США приступили к проведению совместных военно-воздушных учений Freedom Flag на авиабазе Кунсан.

    Южная Корея и США начали совместные авиационные учения Freedom Flag на юге Корейского полуострова, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

    Маневры продлятся до 6 ноября. Южная Корея задействовала истребители F-15K, KF-16 и F-35A, а также транспортные самолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Вашингтон привлек истребители F-16 и F-35B, разведывательный самолет RC-135, вертолеты и беспилотники MQ-9 Reaper.

    Учения проводятся два раза в год и призваны повысить слаженность и боеготовность военнослужащих двух стран. Летчики отработают действия оборонительного характера и перехват авиации противника. Кроме того, до 30 октября Вооруженные силы Южной Кореи проводят масштабные сухопутные и морские маневры «Хогук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вооруженные силы Южной Кореи приступили к проведению масштабных ежегодных учений «Хогук». Ранее Министерство иностранных дел России сообщило о росте напряженности в регионе из-за непрекращающихся совместных маневров Вашингтона и Сеула. Также посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил о рисках развертывания атомной подводной лодки у берегов Южной Кореи.

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    26 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Израиль ликвидировал двух командиров ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира военной разведки и командира инженерных сил военного крыла ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

    «В субботу ЦАХАЛ нанес удар в городе Газа и ликвидировал террориста Мухаммеда Халауа, командира в аппарате военной разведки ХАМАС. На прошлой неделе (в четверг) ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Ахмеда Абу Уда, командира инженерного подразделения в военном крыле ХАМАС», – цитирует сообщение израильской армейской пресс-службы РИА «Новости».

    Израильские военные заявляют, что в последнее время эти члены ХАМАС готовили нападения на военнослужащих и граждан Израиля, а также восстанавливали потенциал группировки в нарушение режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа для ликвидации командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада».

    В октябре прошлого года жертвами израильских ударов по анклаву стали минимум 65 человек.

    Вооруженные силы Израиля осуществили точечную операцию против участника «Исламского джихада» в районе лагеря Нусейрат.

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