Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа

Tекст: Вера Басилая

«Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», – сообщает пресс-служба президента России, передает ТАСС.

В Кремле отметили, что за последние годы Россия существенно увеличила ресурсную базу и ввела в эксплуатацию новые газопроводы. Кроме того, в стране сформировалась перспективная отрасль сжиженного природного газа. Диверсификация поставок на Восток продолжается планомерно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.