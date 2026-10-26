Пострадавшим при ракетном ударе ВСУ по Орлу назначили выплаты

Tекст: Валерия Городецкая

«Подписал постановление по выплатам пострадавшим и [семьям] погибших. Понятно, что никакими деньгами погибших не вернешь. <…> Дал поручение с каждой семьей отработать», – заявил глава региона в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Его слова передает ТАСС.

По данным регионального отделения Социального фонда, положенные средства будут выплачены оперативно. Меры поддержки включают страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, а также иные социальные начисления при наличии оснований.

Кроме того, специалисты помогут работникам предприятия восстановить уничтоженные во время пожара документы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье количество погибших в результате ракетного удара по предприятию в Орле возросло до четырех.

В субботу при разборе завалов на месте происшествия были обнаружены тела трех человек.

В пятницу Вооруженные силы Украины атаковали ракетами гражданское предприятие в Орле.