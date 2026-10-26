Шторм «Остин» повалил 300-летний бук во Франции

Figaro: Во Франции шторм «Остин» повалил дерево старше 300 лет

Tекст: Валерия Городецкая

Пурпурный бук рос в коммуне Рубе в департаменте Нор на севере Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. Дерево имело статус «выдающегося дерева Франции», его возраст мог достигать 350 лет.

Отмечается, что бук уже несколько лет находился в плохом состоянии из-за грибкового заболевания. В выходные дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник около 90 тыс. домов в Британии остались без электроснабжения из-за штормов «Остин» и «Боэло».

В воскресенье компания-оператор сетей Enedis сообщила об отключении света в 59 тыс. домохозяйств на северо-западе Франции.

В октябре прошлого года сильный шторм вызвал перебои в движении поездов на атлантическом побережье Франции.