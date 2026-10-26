  • Новость часаМитинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Победа Лулы в Бразилии послужит становлению многополярного мира
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Для массированных ударов по Украине выбран удачный момент
    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    Путин поручил губернаторам развивать прокат семейных авто с детскими креслами
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    26 октября 2026, 21:21 • Новости дня

    Путин предложил исключить помощь регионов из дохода семьи при назначении пособия

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился изучить возможность исключения региональных мер поддержки из расчета среднедушевого дохода семьи при назначении пособий на детей.

    «Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность исключения денежных выплат, предоставляемых в качестве единовременных мер дополнительной поддержки семей при рождении ребенка и осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Соответствующий доклад правительство должно представить до 1 июня 2027 года. Перечень поручений составлен по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки жен участников спецоперации при беременности и родах.

    Руководителям субъектов Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

    Правительству Путин распорядился представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

    26 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    @ IMAGO/Zoonar.com/Elena Rui/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство промышленности и торговли предложило отечественным отелям, пансионатам и заведениям общественного питания добавить в меню отдельную категорию с традиционными утренними блюдами.

    Министерство подготовило концепцию проекта по внедрению новой позиции в работу средств размещения и точек питания. Документ опубликован на сайте Минпромторга.

    В состав традиционного утреннего меню войдут сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, а также каши, запеканки и блины. В качестве напитков посетителям предложат квас, морс и травяные чаи.

    Нововведение не затронет этнические рестораны с ярко выраженной специализацией, в частности заведения итальянской или японской кухни. Для популяризации новой категории блюд ведомство совместно с экспертами планирует разработать специальную эмблему.

    Авторы инициативы указали на отсутствие планов по принудительной замене текущего ассортимента. Владельцам заведений планируют разъяснять финансовую выгоду от предложения гостям привычной еды, а также указывать на важность поддержки местных производителей продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов допустил принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню к концу 2026 года.

    В прошлом году ведомство назвало русскую кухню культурным и историческим брендом.

    Министерство выступило с инициативой систематизировать понятие традиционной кулинарии.

    Комментарии (8)
    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

    Комментарии (8)
    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области

    Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    «В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

    Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

    В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

    В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы Австрии устроили демонстрацию у собора Святого Стефана с требованиями сохранить постоянный нейтралитет страны и отменить антироссийские ограничения.

    Митингующие развернули плакаты с лозунгами против подстрекательства к войне со стороны Евросоюза и НАТО, а также призвали к миру с Россией. Помимо этого, участники акции потребовали прекратить сделки по поставкам вооружений Израилю и выразили протест против присоединения Вены к проекту европейской системы противовоздушной обороны Skyshield, передает РИА «Новости».

    «Нет подготовке к войне, нет санкциям Европейского союза, да постоянному нейтралитету!» – заявил со сцены один из организаторов митинга активист Андреас Виммер.

    Виммер добавил, что Австрия утратила самостоятельность во внешней политике. По его мнению, разрешение на транзит оружия и пролеты военной авиации делает государство соучастником конфликтов.

    Выступивший на митинге историк и издатель Ханнес Хофбауэр подверг критике отход Вены от принципов нейтралитета после вступления в ЕС в 1995 году. Он осудил участие страны в санкционной политике против России и безоговорочную поддержку Украины.

    Акция протеста была приурочена к национальному празднику Австрии – годовщине принятия декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году. Согласно последним опросам, внеблоковый статус государства поддерживают 73% населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в европейских городах.

    В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны протестов в Евросоюзе предстоящей зимой.

    В четверг министерство иностранных дел Таиланда посоветовало гражданам страны воздержаться от посещения охваченных демонстрациями европейских государств.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

    Комментарии (5)
    26 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите ФСЭГ в Москве

    Ушаков: Путин примет участие в саммите ФСЭГ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин 27 октября примет участие в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    «Начинается форум завтра, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет в восьмом саммите участие», – приводит РИА «Новости» слова Ушакова.

    Помощник главы государства добавил, что мероприятие пройдет в Центре международной торговли. Особый символизм нынешнему саммиту придает то, что он проходит в год 25-летия организации.

    Полноправными членами ФСЭГ выступают Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис президента Ирана сообщил об отбытии Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях форума.

    В субботу посольство Исламской Республики подтвердило приезд Масуда Пезешкиана в Россию 27 октября.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»

    Ушаков: Путин на форуме в Москве даст оценку перспективам отношений с Африкой

    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в своем выступлении на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Официальная программа начнется в среду, когда в Гостином дворе состоится пленарное заседание третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что в своем выступлении наш президент даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования», – сообщил Ушаков.

    По его словам, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило об участии президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры в мероприятии.

    На прошлой неделе директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила о концентрации повестки форума на вопросах экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Комментарии (5)
    26 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    Вдова рэпера Маваши назвала известие о его смерти концом своей жизни

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вдова основателя движения «Северный человек» Михаила Маваши (Михаил Ниц) Екатерина вышла на связь после известия о смерти супруга, заявив о бессмысленности своего дальнейшего существования.

    Супруга Маваши оставила сообщение в его официальном канале, передает РИА «Новости». «Я не живу сейчас – я существую. Правда в том, что Миши больше с нами нет… Он навсегда в моем сердце и, думаю, в ваших тоже… Для меня это конец жизни и бессмысленность существования. Я никому никаких комментариев не даю», – написала она.

    Вдова добавила, что пытается держаться ради организации похорон. Дата прощания пока неизвестна, родственники музыканта находятся в пути.

    Михаил Ниц занимался творчеством с 2009 года, активно поддерживал спецоперацию на Украине и в 2022 году основал движение «Северный человек» для помощи русским людям в сложных ситуациях. Осенью 2023 года он посещал зону боевых действий с гуманитарной миссией. В 2025 году украинский суд заочно приговорил исполнителя к восьми годам тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье музыкант Михаил Ниц погиб в возрасте 41 года в результате несчастного случая.

    Воронежские следователи организовали процессуальную проверку для установления обстоятельств смерти общественного деятеля.

    Семья бывшего рэпера заявила об отсутствии достоверной информации о причинах смерти музыканта.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    ЦБ рекомендовал банкам проверять источники крупных сумм наличных у клиентов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России выпустил указание для кредитных организаций определять происхождение денег при совершении операций с большими объемами наличности.

    Для физических лиц крупной суммой будет считаться разовое или ежемесячное внесение средств в размере от 5 млн рублей. Такие операции нехарактерны для бизнеса компаний или бытовых нужд граждан, отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

    Кредитным организациям предложено выяснять финансовое положение клиентов, запрашивать документы о происхождении денег и контролировать соответствие размера сумм целям операций. Эти меры призваны помочь банкам своевременно выявлять попытки отмывания преступных доходов и введения теневой наличности в легальный оборот.

    Новые правила направлены на узкий сегмент клиентов и не затронут интересы добросовестных граждан. Рекомендации могут не применяться к лицам, чья деятельность напрямую связана с расчетами наличными, а также при наличии у банка подтвержденной информации об источниках средств. При возникновении сомнений операции следует квалифицировать как подозрительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за источниками денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных.

    В апреле Банк развития и модернизации промышленности лишился лицензии из-за неоднократных нарушений закона.

    В январе Центробанк сообщил о лишении права на работу кредитной организации «Новый Московский Банк» из-за проведения подозрительных операций.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Число пострадавших при ракетном ударе по Ельцу выросло до семи

    Минздрав: Число пострадавших при ракетном ударе по Ельцу выросло до семи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина сообщила об увеличении числа раненых в результате ракетного удара по Ельцу до семи человек.

    В понедельник за медицинской помощью обратился 55-летний местный житель, сообщила Самошина в Max. «Сегодня в травмпункт городской клинической больницы имени Семашко пришел 55-летний мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки», – заявила министр.

    Обследование выявило в мягких тканях пациента твердый инородный предмет, который, предположительно, является металлическим осколком. Мужчину госпитализировали, во вторник ему проведут операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ранении женщины в результате атаки Вооруженных сил Украины на промышленную зону Ельца.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Студентов в Закарпатье мобилизовали за неправильные ответы на «экзамене»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Закарпатской области на Украине задержали и мобилизовали студентов, лишив их отсрочки после неудачных ответов на вопросы об учебе.

    В ТЦК доставили троих студентов, где их начали расспрашивать, где и на кого они учатся, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу. Ответы «экзаменаторов» не устроили, после чего студентам отменили отсрочки и отправили в армию.

    Позже суд признал действия военкомов незаконными и обязал уволить студентов со службы.

    Отмечается, что территориальный центр комплектования может обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские СМИ писали о срыве одежды с мужчины сотрудниками военкомата в Харькове при насильственной мобилизации.

    В июле украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) рассказал о начале задержаний мужчин с действующей отсрочкой в Закарпатье.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Суд Петербурга взыскал с блогера Пучкова 48 тыс. рублей по иску Роскомнадзора

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал блогера Дмитрия Пучкова выплатить Роскомнадзору более 48 тыс. рублей рекламных отчислений.

    Решение вынесено по иску ведомства к создателю контента, известному под псевдонимом Гоблин, передает ТАСС. «Взыскать с должника индивидуального предпринимателя Пучкова Дмитрия Юрьевича в пользу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязательное отчисление в размере 48 857, 50 рублей», – сказано в документе.

    Кроме того, блогер должен будет уплатить государственную пошлину в размере 8 тыс. рублей.

    Пучков получил известность благодаря пародийным переводам голливудских картин, в числе которых «Властелин колец» и «Матрица».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце юрист Иван Морозов заявил о начислении налогов на конфискованное имущество осужденного блогера Елены Блиновской.

    В прошлом месяце Федеральная налоговая служба ликвидировала косметическую компанию блогера Карины Лазарьянц.

    В августе столичный арбитраж отложил разбирательство по делу о банкротстве создательницы контента Александры Митрошиной.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Экс-руководители «Автовазбанка» в Тольятти осуждены за мошенничество

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центральный районный суд Тольятти заочно приговорил бывшего председателя совета директоров Автовазбанка Николая Тарана и экс-президента банка Елену Казымову к 10 и восьми годам колонии по делу о хищении средств.

    Бывшим руководителям Автовазбанка заочно вынесен приговор по делу о мошенничестве, легализации денежных средств и незаконном получении кредита, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.

    «С учетом позиции прокурора суд по совокупности преступлений заочно приговорил Тарана к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей… Казымову – к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Кроме того, по ходатайству прокурора конфискованы денежные средства, полученные преступным путем», – сообщили в надзорном ведомстве.

    По версии следствия, с 2013 по 2015 год обвиняемые обеспечили выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям на сумму свыше 1,5 млрд рублей. В 2018 году Таран также обеспечил получение подконтрольной компанией «Фосфохим» займов у АО «Роскат» на 500 млн рублей, которые затем были легализованы.

    Помимо этого, в 2018–2019 годах Таран, являясь гендиректором ООО «Роскат-капитал», по подложным документам незаконно получил кредит в банке «Траст» на сумму более 2 млрд рублей. Ущерб кредитной организации превысил 1,6 млрд рублей.

    С 2023 года фигуранты скрываются от следствия и находятся в международном розыске. Суд наложил арест на их имущество и активы родственников стоимостью свыше 1 млрд рублей, включая элитное жилье, автомобили и доли в компаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Тверской районный суд Москвы заочно приговорил бывшего топ-менеджера банка «Народный кредит» Игоря Стребкова к семи годам колонии по делу о мошенничестве.

    Летом бывшего начальника продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича обвинили в мошенничестве при исполнении госконтрактов.

    В прошлом году бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 25 лет колонии строгого режима за хищение свыше 2 млрд рублей у МСП-банка.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС на 2027–2029 годы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027–2029 годы.

    Доходы ФОМС в 2027 году запланированы на уровне 5,038 трлн рублей, в 2028 году – 5,398 трлн, в 2029 году – 5,658 трлн рублей. Расходы составят 5,206 трлн, 5,473 трлн и 5,785 трлн рублей соответственно, передает РИА «Новости».

    Дефицит бюджета фонда ожидается в размере 168 млрд рублей в 2027 году, 75 млрд рублей – в 2028 году и 127 млрд рублей – в 2029 году. Сбалансированность бюджета обеспечивается переходящими остатками.

    Основным источником доходов (более 90%) станут страховые взносы на ОМС. Из федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты для компенсации выпадающих доходов и обеспечения нестраховых расходов: 372,6 млрд рублей в 2027 году, 394,4 млрд в 2028 году и 417,7 млрд в 2029 году.

    Более 84% расходов бюджета пойдет на субвенции территориальным фондам ОМС для финансирования базовой программы медстрахования.

    Кроме того, ФОМС предоставит Социальному фонду трансферты на оплату медпомощи женщинам во время беременности и родов, а также медосмотров детей до года (около 12,3 млрд рублей ежегодно).

    Рассмотрение проекта в Думе намечено на 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год с профицитом.

    В середине месяца председатель ФОМС Илья Баланин сообщил о профиците в размере 81 млрд рублей по итогам 2025 года.

    В прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Лантратова оценила число желающих покинуть Алешки

    Лантратова: В Алешках практически не осталось желающих покинуть город

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство жителей, желавших покинуть город Алешки в Херсонской области, уже сделали это добровольно, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно. И оставшейся группе людей такая возможность, безусловно, будет предоставлена», – цитирует омбудсмена РИА «Новости».

    Лантратова подчеркнула, что в рамках гуманитарной миссии планируется обеспечить выезд тем, кто примет такое решение добровольно. При этом приоритетом миссии станет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.

    Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона, и столкнулся со сложной гуманитарной ситуацией из-за действий украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о поддержании постоянной связи с руководством Херсонской области для организации гуманитарной миссии.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствовал усилия первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в Алешках.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил значимость проделанной Меланией Трамп работы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    Молдавия и Украина заключили соглашение об оборонном сотрудничестве
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    Полиция опровергла сообщения об уколе женщины шприцем в московском метро
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму