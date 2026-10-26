Путин предложил исключить помощь регионов из дохода семьи при назначении пособия

Tекст: Вера Басилая

«Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность исключения денежных выплат, предоставляемых в качестве единовременных мер дополнительной поддержки семей при рождении ребенка и осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Соответствующий доклад правительство должно представить до 1 июня 2027 года. Перечень поручений составлен по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки жен участников спецоперации при беременности и родах.

Руководителям субъектов Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

Правительству Путин распорядился представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.