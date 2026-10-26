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    26 октября 2026, 20:59 • Новости дня

    Минцифры предупредило о возможных сбоях интернета в Москве 27–29 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы 27–29 октября могут ограничить работу мобильного интернета в связи с проведением саммита Форума стран – экспортеров газа и форума «Россия – Африка», сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

    Ограничения могут затронуть территорию в пределах Третьего транспортного кольца, сообщается на сайте Минцифры. Отмечается, что 27 и 28 октября перебои возможны с 11:30, а 29 октября – с 9:30. Мера продиктована необходимостью обеспечить безопасность участников восьмого саммита ФСЭГ и третьего саммита «Россия – Африка».

    При этом голосовая связь, домашний интернет, Wi-Fi и сайты из «белого списка» продолжат работу без сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии Владимира Путина в саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве 27 октября.

    Офис президента Ирана Масуда Пезешкиана проинформировал о его отбытии в Москву для участия в форуме.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжающейся подготовке Путина к предстоящим саммитам.

    26 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы

    ФСБ: В Подмосковье задержали двух агентов СБУ за подготовку атаки дронов на ПРО

    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили атаки дронов на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, 1991 г.р., и 1998 г.р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», – цитирует Центр общественных связей ФСБ РИА «Новости».

    По данным спецслужбы, один из фигурантов был завербован сотрудником СБУ и за обещанное денежное вознаграждение прибыл в Россию. Для подготовки теракта он привлек своего знакомого. Действуя под руководством куратора из СБУ, злоумышленники изъяли FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях.

    Агенты отработали задание по настройке ударных беспилотников, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Фигуранты задержаны на этапе приготовления к теракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ сообщила об активизации попыток украинских спецслужб организовать диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области с использованием небольших беспилотников.

    В июле ведомство заявило об оснащении СБУ предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье FPV-дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    В марте спецслужба предотвратила серию планируемых киевским режимом терактов с использованием беспилотников в Московском регионе.

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    26 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ обнародовала видеозапись с дронами, которые выходцы из Закавказья планировали использовать для ударов по объектам противоракетной обороны и энергетики Москвы по заданию Службы безопасности Украины.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как фигуранты дела под руководством куратора собирают аппараты и готовят их к запуску, пишет ТАСС.

    По словам оперативного сотрудника спецслужбы, ведомство заранее обладало информацией о принадлежности задержанных к украинской разведке и знало личность их куратора. Контрразведка провела комплекс мероприятий, в результате которых злоумышленники были задержаны на этапе подготовки к террористическому акту.

    Своевременное вмешательство позволило избежать жертв среди населения и ущерба городской инфраструктуре. В ведомстве добавили, что российские спецслужбы продолжают вести оперативную игру с кураторами задержанных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В июле ФСБ информировала, что дроны, которыми СБУ собиралась ударить по оборонному заводу в Подмосковье, оборудовали канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    «Яндекс» перенес уцелевшие после атак беспилотников суперкомпьютеры
    «Яндекс» перенес уцелевшие после атак беспилотников суперкомпьютеры
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суперкомпьютеры «Яндекса» не пострадали в результате недавних атак беспилотников и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках, сообщили в компании.

    «Яндекс» перенесет не пострадавшие после атак беспилотников суперкомпьютеры на новые площадки, сообщили в компании РИА «Новости».

    «Суперкомпьютеры «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненскис» не пострадали в результате атак на дата-центры «Яндекса»», – заявили в компании.

    Устройства уже разворачиваются на новых вычислительных площадках.

    Отмечается, что три суперкомпьютера представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры и будут разнесены по разным местам. Они по-прежнему будут использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов компании и для обучения фундаментальных языковых моделей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в компании сообщили о восстановлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ» после атак беспилотников на центры обработки данных. В середине месяца Минцифры помогло компании найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем. В начале месяца часть сервисов «Яндекса» начала работать с перебоями из-за остановки центра обработки данных в городе Сасово под Рязанью.

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    26 октября 2026, 00:59 • Новости дня
    Правоохранители заявили о вероятной смерти пропавшей в Москве женщины

    Tекст: Антон Антонов

    Пропавшая в Москве 30-летняя женщина, по предварительным данным, мертва, сообщили в правоохранительных органах.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы начали разыскивать 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    Сообщалось, что Садагова могла инсценировать свою пропажу.

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    26 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Промышленный альпинист разбился насмерть на северо-востоке Москвы

    Промышленный альпинист сорвался с силосной башни на хлебозаводе в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе Северное Медведково в Москве погиб промышленный альпинист при обрыве страховки на хлебозаводе, сообщил источник.

    Мужчина разбился насмерть в результате обрыва страховки во время работ на хлебозаводе в Северном Медведково, сказал собеседник агентства «Москва».

    Инцидент произошел во время работ в силосной башне на хлебозаводе на Полярной улице.

    Устанавливаются подробности произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе рабочий погиб при падении с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы. В июле незарегистрированный альпинист разбился насмерть во время подъема на Эльбрус. В марте рабочий погиб во время раскопок на стройплощадке в московском районе Москворечье-Сабурово.

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    26 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Собянин дал старт строительству нового Большого Московского цирка

    Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме на западе города.

    «Подготовлен проект, подготовлена стройка. Сегодня мы начинаем активное строительство», – заявил Собянин, передает РИА «Новости».

    Мэр столицы отметил, что после тщательных консультаций с цирковым сообществом и горожанами власти подготовили серьезный проект создания нового дома Большого Московского цирка. По его словам, здание будет уникальным по архитектуре и технологиям.

    Собянин поблагодарил всех участников подготовки проекта и попросил строителей «совершить чудо» – заложить первый камень и реализовать этот сложный и важный для страны проект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале возведения в Коммунарке межмузейного депозитарно-выставочного комплекса, образовательного суперколледжа и спортивного центра.

    В прошлом году Собянин анонсировал строительство нового цирка в Мневниковской пойме.

    В феврале 2025 года мэр столицы предложил москвичам обсудить концепцию нового здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

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    26 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    В ЮАР началась блокировка терминалов Starlink

    SpaceX начала блокировать терминалы Starlink в ЮАР из-за отсутствия лицензии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская корпорация SpaceX приступила к отключению терминалов спутниковой связи Starlink у пользователей в ЮАР из-за отсутствия лицензии на работу в этой стране.

    Владельцы оборудования потеряли доступ к сети из-за нарушения географических правил пользования, передает ТАСС со ссылкой на портал Business Inssder Africa.

    Отмечается, что блокировка будет снята только в случае подтверждения статуса туриста, для чего требуется предъявить загранпаспорт. При этом для владельцев паспортов ЮАР ограничения сохранятся.

    Многие южноафриканцы ранее приобретали терминалы в других странах Африки, где Starlink лицензирована, и использовали их на родине благодаря международному роумингу. Теперь система отслеживает длительное нахождение оборудования вне зоны лицензии. Ожидается отключение более 14 тыс. терминалов.

    Глава SpaceX Илон Маск более двух лет пытается получить лицензию в ЮАР, однако его требования об особых условиях и отказе от передачи 30% акций местным общинам отвергаются правительством. Компромисс пока не достигнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

     Ранее украинские производители беспилотников начали пересматривать планы по использованию системы Starlink из-за ограничений скорости работы терминалов.

    Кроме того, европейские государства признали неспособность предоставить Украине оперативную замену терминалам спутниковой связи Starlink.

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    26 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    Московская полиция выявила 950 нарушителей миграционного законодательства

    МВД: В ходе рейда в Москве выявили 950 нарушителей миграционного режима

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе профилактической операции «Нелегал-2026» на северо-западе Москвы сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 950 нарушителей, среди которых оказались 130 недобросовестных работодателей, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Полицейские проверили иностранных граждан на подлинность документов и законность пребывания в России. По итогам проверок на северо-западе столицы были выявлены сотни нарушителей миграционного законодательства, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    «Всего выявлено порядка 950 нарушителей, из них 130 – работодатели, незаконно привлекающие иностранную рабочую силу», – добавили там.

    Задержанных иностранцев доставили в территориальные отделы полиции для проверки и привлечения к административной ответственности. В отношении мигрантов составлены протоколы за незаконную постановку на учет, нелегальную трудовую деятельность и предоставление ложных сведений, а на работодателей заведены дела за незаконное привлечение к труду.

    Восемь иностранцев привлекли к ответственности за уклонение от ранее назначенных наказаний.

    По итогам рейдов нарушителям назначены штрафы, а также принято 344 решения о выдворении за пределы России, причем 180 человек покинут страну принудительно.

    Кроме того, силовики возбудили 22 уголовных дела за преступления в сфере миграции, включая фиктивную постановку на учет и оборот поддельных документов. Еще 14 уголовных дел заведено по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства на севере Москвы. В начале месяца полиция Челябинской области решила выдворить 96 мигрантов по итогам регионального этапа операции «Нелегал». Летом МВД сообщило о пресечении свыше 60 тыс. нарушений миграционного законодательства на первом этапе этой всероссийской операции.

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    26 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в Московском регионе

    Синоптик Леус: Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Московском регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на вторник в Московском регионе ожидаются заморозки до минус трех градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Ближайшей ночью в столице будет холодно. Температура воздуха составит плюс один – плюс три градуса, а по области местами столбики термометров опустятся до минус трех градусов», – цитирует синоптика РИА «Новости».

    По его словам, предстоящей ночью в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Леус предупредил о слабых заморозках к утру понедельника в Московском регионе. В субботу он сообщил о повышении температуры до 14 градусов тепла в выходные в Москве.

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    26 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Глава МИД Кении прибыл в Москву

    Глава МИД Кении Мудавади прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    В марте Мудавади посещал Москву с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». Во время пребывания в столице глава МИД Кении также выступил с лекцией перед студентами МГИМО.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести множество двусторонних встреч на полях международных саммитов.

    Президента переходного периода Мали Ассими Гойту встретили в Москве у самолета традиционным столом с пирогами и самоваром.

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    26 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Глава МИД Сейшельских островов прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Сейшельских островов Фор прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Глава внешнеполитического ведомства Сейшельских островов прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях третьего саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». Саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28 и 29 октября.

    В апреле текущего года по приглашению президента Владимира Путина Россию с визитом посетил президент Сейшельских островов Патрик Эрмини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит в столицу президента Фостен-Арканжа Туадеры.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

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    26 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Госминистр Анголы прибыл в Москву на третий саммит Россия – Африка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государственный министр Анголы Дионизиу Мануэла да Фонсека прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Политик прилетел в Москву в понедельник вечером, передает РИА «Новости». Для гостя накрыли стол с пирогами, баранками и самоваром.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в российской столице 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Также в российскую столицу прилетел министр иностранных дел Сейшельских Островов Барри Фор.

    Президент Кении Уильям Руто запланировал встречу с президентом Владимиром Путиным на полях форума.

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    26 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Полиция опровергла сообщения об уколе женщины шприцем в московском метро

    МВД не подтвердило информацию об уколе девушки шприцем в метро Москвы

    Полиция опровергла сообщения об уколе женщины шприцем в московском метро
    @ Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация, что женщину в московском метро якобы уколол шприцем неизвестный, не нашла подтверждения, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    В среду в полицию поступило заявление от девушки, что на станции метро «Новаторская» неизвестный мужчина уколол ее шприцем. Полицейские провели проверку по данному сообщению, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

    «В ходе получения объяснения стражами порядка заявительница уточнила, что непосредственно момента укола не видела, а лишь почувствовала ощущение, которое первоначально приняла за укол. Девушка была осмотрена медицинским работником. По результатам осмотра следов уколов не обнаружено», – заявили в ведомстве.

    Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения на станции и в вагоне поезда, а также установили и опросили мужчину, на которого указала девушка. Анализ видео показал, что он находился далеко от нее и не имел при себе колющих предметов. В ведомстве подчеркнули, что информация о происшествии не подтвердилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Москве назначил 14 суток административного ареста руководителю проекта компании по системам вентиляции за демонстрацию гениталий в метро.

    В том же месяце мать школьника, прокатившегося на сцепке вагонов поезда Московского метрополитена, привлекли к административной ответственности.

    В прошлом году жительнице Москвы назначили штраф после нападения на другую пассажирку в московском метро.

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    26 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Японская Ymirlink предупредила о риске утечки данных более 51 млн пользователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Японская компания по разработке облачных сервисов Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей из-за кибератаки на системы бронирования билетов.

    Злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам проживания и электронной почте зарегистрированных в системах клиентов, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News. Инцидент произошел 16 октября, атаке подверглись сервисы Smart Ex и Express Reservation для скоростных поездов.

    В настоящее время Ymirlink продолжает расследование, и число пострадавших может увеличиться.

    За девять месяцев 2026 года в Японии зафиксировали свыше 600 хакерских атак на предприятия и объекты государственных органов, что превышает показатель за весь прошлый год.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала принять срочные меры в связи с участившимися кибератаками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Минэкономики Ресэй Акадзава анонсировал создание специальной группы для защиты японских компаний от кибертерроризма.

    В начале месяца количество случаев несанкционированного доступа к системам местных предприятий достигло рекордного уровня.

    Инвестиционный фонд Daiwa Securities сообщил о похищении личной информации сотен тысяч своих клиентов.

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    26 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Ребенок выжил при падении из окна третьего этажа в Москве

    В Москве двухлетняя девочка выжила при падении из окна третьего этажа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двухлетний ребенок остался жив после падения из окна квартиры на улице Полярной в Москве и был экстренно доставлен в больницу, сообщила столичная прокуратура.

    По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, сообщается в канале прокуратуры Москвы в Max. Установление всех обстоятельств инцидента взято на контроль.

    Ведомство призвало родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Взрослым рекомендовали отодвинуть мебель от подоконников и установить специальные блокираторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В прошлом месяце в Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа.

    Летом в Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на третьем этаже.

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