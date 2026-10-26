Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт

Tекст: Валерия Городецкая

«Он умер сегодня несколько часов назад, причина смерти пока неизвестна. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Федерации.

Ригерт победил на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира, девять – чемпионатов Европы. Пять раз он побеждал на чемпионате СССР. В 1999 году Ригерт включен в Зал славы Международной федерации тяжелой атлетики. За время карьеры он установил 63 мировых рекорда и 64 рекорда СССР.

После завершения карьеры Ригерт был главным тренером сборной СССР и сборной России. Удостоен званий заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне знаменитый советский и российский фигурист Артур Дмитриев умер в столичной больнице.

В апреле олимпийский чемпион и тренер по тяжелой атлетике Рудольф Плюкфельдер скончался в Германии.

В январе олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов скончался на 78-м году жизни.