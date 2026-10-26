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    26 октября 2026, 20:50 • Новости дня

    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

    Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан, передает ТАСС. Голы забили Матвей Родионов (8-я минута), Илья Храбрый (14), Матвей Абдулхаликов (32) и Анатолий Цимин (35).

    Российская команда выиграла все пять матчей на групповом этапе. Ранее сборная разгромила команды Судана (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистана (8:0).

    Турнир проходит в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут. Победители групп выходят в высший дивизион плей-офф, где делятся на пары. Российская сборная выступает под эгидой ФИФА с национальным флагом и гимном впервые с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу юношеская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Судана.

    В сентябре Российский футбольный союз сообщил, что российские юноши впервые за четыре года сыграют на турнире ФИФА под государственным флагом и с национальным гимном.

    Летом ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

    24 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле

    Sabah: В Стамбуле отменили концерт Галкина из-за его слов об Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное в Стамбуле выступление шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в России) отменили под давлением турецких общественных деятелей из-за высказываний артиста в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Галкина должен был состояться 25 октября в Стамбульском конгресс-центре, однако после официальных обращений общественников к губернатору Стамбула, в турецкие министерство культуры и МВД организаторы приняли решение об отмене, передает ТАСС.

    В местных социальных сетях развернулась кампания с требованием отменить концерт юмориста из-за его публичной позиции по палестино-израильскому конфликту. Выдвигались предложения пожизненно запретить артисту въезд в Турцию.

    По состоянию на 23 октября зрители раскупили около половины билетов на шоу. В 2022 году шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул территорию России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе турецкие жители потребовали отменить выступление Галкина из-за его высказываний. До этого стало известно, что Галкин стал руководителем двух инвестиционных компаний на Кипре.

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    24 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Пожилая российская туристка умерла во время купания в Анталье

    NTV: В турецкой провинции Анталья во время купания скончалась россиянка

    Tекст: Мария Иванова

    Семидесятисемилетняя гражданка России ушла из жизни на отдыхе в турецкой провинции Анталья после того, как ей стало плохо в море.

    Отдыхающие заметили, что пожилая женщина неподвижно находится в воде, и обратились к спасателю. Сотрудник пляжа вытащил россиянку на берег и длительное время оказывал ей первую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

    Затем пострадавшую доставили на машине скорой помощи в частную больницу. Врачам не удалось спасти пациентку. Местная полиция продолжает расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг жительницу Барнаула, которая впала в кому после падения с лестницы на отдыхе в Турции, доставили в клинику МЧС в Петербурге.

    В прошлом месяце при невыясненных обстоятельствах в коридоре гостиницы в Анталье скончался 38-летний российский турист.

    Летом тело другого российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    25 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Советник Эрдогана лишился поста из-за критики запрета хиджабов в Азербайджане

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник президента Турции Октай Сарал ушел с должности после того, как раскритиковал новые правила внешнего вида для школьников в Азербайджане, сообщила газета Cumhuriyet.

    Сарал выступил против решения Баку в соцсетях, назвав недопустимым препятствовать получению образования школьницами в религиозной одежде. Он подтвердил свой уход, добавив, что решение было принято по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cumhuriyet.

    По словам Сарала, его отставка, вероятно, связана с заявлениями об Азербайджане. Ранее Middle East Eye сообщало, что Баку требовал от Анкары отстранить советника за его высказывания.

    В сентябре правительство Азербайджана изменило правила внешнего вида для учеников государственных школ, запретив носить элементы одежды, нарушающие единый стандарт формы или не соответствующие светскому характеру обучения. Хотя слово «хиджаб» в документе не упоминалось, изменения коснулись и тех, кто его носит, что вызвало критику в Турции. В ответ МИД Азербайджана включил 31 турецкого гражданина в список нежелательных лиц за призывы к смене власти в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Грузии прошли демонстрации против запрета хиджабов в Азербайджане.

    В Баку арестовали 37 человек за беспорядки на фоне споров о школьной форме.

    Неизвестные подожгли автомобиль директора одной из бакинских школ.

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    25 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Турции начали расследование из-за сообщений об отравлении россиян

    Власти турецкого Манавгата начали расследование массовых отравлений россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти турецкого муниципалитета Манавгат начали расследование после сообщений о массовых пищевых отравлениях российских туристов в Сиде.

    «Мы начали расследование после этих сообщений. Запросили все здравоохранительные учреждения, в понедельник утром картина будет ясна», – сообщил собеседник РИА «Новости».

    Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на путешественников сообщил о массовых отравлениях россиян в Турции. Туристы жаловались на рвоту, высокую температуру, диарею и судороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные о массовом отравлении российских туристов в Аланье.

    В том же месяце местные власти опровергли информацию об инциденте в одном из отелей курорта.

    В июле ведомство обратилось к турецким коллегам на фоне тревожных сообщений о массовом заболевании соотечественников.

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    24 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН

    Президент Турции Эрдоган призвал изменить состав Совета Безопасности ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН для его превращения в более справедливый и инклюзивный орган.

    В послании по случаю Дня Организации Объединенных Наций турецкий лидер подчеркнул, что государствам необходимо решительно отстаивать принципы Устава ООН и поддерживать реформы, направленные на повышение эффективности основных органов, передает ТАСС.

    «В связи с этим особую значимость приобретает преобразование СБ ООН в более справедливый и инклюзивный орган, способный отвечать чаяниям международного сообщества», – заявил Эрдоган.

    По его словам, значимость миссии ООН возросла из-за глобальных вызовов, таких как войны, нищета и кризис в секторе Газа, унесший жизни более 74 тыс. человек. Ранее турецкий лидер неоднократно призывал к отмене права вето в Совбезе, отказу от института постоянного членства и усилению полномочий Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неэффективности международных механизмов в отношении ситуации в секторе Газа.

    Также он указал на необходимость отмены права вето в Совете Безопасности ООН.

    Кроме того, турецкий лидер отметил неспособность организации справляться с возложенными на нее задачами.

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    24 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Фидан обсудил вопросы безопасности в Красном море с главами МИД Йемена и Катара

    МИД Турции: Фидан провел закрытые переговоры с главой МИД Йемена и Катара

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Стамбуле закрытые переговоры с главой МИД Йемена и министром по делам йеменцев за рубежом Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу в Стамбуле с главой МИД Йемена Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также созвонился с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани, передает РИА «Новости».

    Турецкое дипломатическое ведомство сообщило лишь о факте проведения встречи с йеменским министром, не приведя дополнительных сведений.

    По информации дипломатических источников агентства, в ходе переговоров с аз-Зубе планировалось обсудить поддержку территориальной целостности Йемена и политическое урегулирование. Анкара выступает против нападений хуситов на инфраструктуру и мирных жителей.

    «Отдельное значение имеет безопасность судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, через которые проходят важные маршруты международной торговли и поставок энергоносителей», – цитирует агентство собеседников.

    В телефонной беседе с катарским министром обсуждались безопасность в Персидском заливе и текущие переговоры, уточнили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу хуситы нанесли удары по военному лагерю и военно-морской базе в Адене. В четверг мятежники сообщили о проведении операции по спасению граждан Индии с атакованной яхты. В прошлом месяце хуситы установили контроль над всеми йеменскими островами в Красном море.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Турция испытала зенитную ракетную систему с перенацеливанием

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкая зенитная ракетная система большой дальности SIPER Urun-2 успешно поразила цель с обновленными в полете координатами.

    Турецкая зенитная ракетная система большой дальности SIPER Urun-2 успешно поразила новую цель, координаты которой были изменены уже после запуска ракеты, передает РИА «Новости».

    «Мы укрепляем дальний эшелон системы «Стальной купол» для защиты воздушного пространства страны и повышаем нашу способность реагировать на меняющиеся угрозы», – заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

    По его словам, испытание подтвердило маневренность и эффективность комплекса, способного поражать цель после обновления параметров непосредственно в полете. В проекте участвуют около тысячи компаний-субподрядчиков, которые развивают собственные технологические компетенции и готовят квалифицированных специалистов для оборонной промышленности.

    SIPER разрабатывается в рамках национальной программы укрепления эшелонированной системы противовоздушной обороны Турции «Стальной купол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Турция передала Украине средства противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

    В июле Анкара проработала варианты передачи закупленных российских зенитных ракетных систем третьим странам.

    В мае на выставке в Стамбуле турецкая сторона впервые показала межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan.

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    25 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Бывший советник Эрдогана снова задержан по делу инвестфондов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции повторно задержан бывший советник президента Эртан Айдын в рамках расследования кризиса на инвестиционных фондах, также задержан топ-менеджер страховой компании Turkiye Sigorta Гюрол Сами Озер.

    Бывшего советника турецкого президента Эртана Айдына взяли под стражу в Анкаре после обжалования прокуратурой его домашнего ареста. В рамках того же расследования о кризисе на инвестиционных фондах в воскресенье задержали заместителя генерального директора страховой компании Turkiye Sigorta Гюрола Сами Озера, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Cumhuriyet.

    Изначально Айдына задержали 22 октября, однако суд в Стамбуле отпустил его под домашний арест и запретил покидать страну. После апелляции прокуратуры был выдан новый ордер. Ожидается, что фигуранта доставят к дежурному судье.

    По делу о махинациях на рынке капитала ранее арестовали бывшего генерального директора Turkiye Sigorta и Turkiye Hayat Emeklilik Таху Чакмака. В субботу суд отправил под стражу 15 из 22 подозреваемых, доставленных на допрос.

    Расследование началось после того, как в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, показав крупнейшее падение с марта 2025 года. Кризис спровоцировали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых состояла из низколиквидных акций. При массовом оттоке средств управляющим пришлось распродавать ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок.

    Турецкие власти приняли решение о ликвидации 131 фонда семи управляющих компаний. В них находились средства около 456 тыс. инвесторов, а общий объем активов достигал почти 18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу правоохранительные органы Турции взяли под стражу еще 15 подозреваемых, увеличив общее количество арестованных по делу об операциях на рынке капитала до 114 человек.

    В четверг турецкие правоохранительные органы задержали бывшего советника президента Турции Эртана Айдына в рамках расследования нарушений при операциях с инвестиционными фондами и на рынке капитала.

    В прошлом месяце министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний, 42 человек и 18 фондов в рамках расследования дела об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.

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    24 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    «Акрон» прервал победную серию «Динамо» в РПЛ

    Тольяттинский «Акрон» обыграл лидирующее в РПЛ московское «Динамо»

    Tекст: Мария Иванова

    Тольяттинский «Акрон» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1.

    Матч в Самаре завершился победой хозяев. Голы в составе «Акрона» забили Артем Шуманский на 17-й минуте, Кристиян Бистрович на 70-й и Максим Болдырев в добавленное время. За «Динамо» отличился Ярослав Гладышев, передает РИА «Новости».

    Московский клуб прервал серию из семи побед в чемпионате России, но остался лидером турнирной таблицы с 25 очками. «Акрон» набрал 12 очков и расположился на 12-м месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА и возглавило турнирную таблицу РПЛ.

    В прошлом месяце столичный клуб на домашнем стадионе обыграл московский «Спартак» в матче седьмого тура.

    В начале сентября тольяттинский «Акрон» переиграл московский «Локомотив» в серии послематчевых пенальти Кубка России.

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    24 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Самарские «Крылья Советов» обыграли казанский «Рубин» в матче РПЛ

    «Крылья Советов» победили «Рубин» в Казани в матче 12-го тура РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0 в выездном матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

    Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:0 в пользу самарской команды, передает РИА «Новости».

    На 71-й минуте защитник «Рубина» Игор Вуячич срезал мяч в свои ворота. Спустя шесть минут Амар Рахманович увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти.

    Казанская команда под руководством Франка Артиги потерпела третье поражение подряд. «Рубин» не может одержать победу на протяжении шести матчей чемпионата России. Последний раз казанцы выигрывали 30 августа в домашнем матче против махачкалинского «Динамо».

    По итогам встречи «Крылья Советов» набрали 15 очков и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице. «Рубин» с 12 очками занимает десятое место. В следующем туре самарцы 2 ноября примут петербургский «Зенит», а казанская команда 31 октября сыграет дома с воронежским «Факелом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье столичный футбольный клуб «Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота «Рубина» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

    На прошлой неделе воронежский футбольный клуб «Факел» обыграл в гостях самарские «Крылья Советов».

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    24 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Число арестованных по делу о кризисе инвестфондов в Турции достигло 114 человек

    Milliyet: Число арестованных по делу о фондах в Турции выросло до 114 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции правоохранительные органы взяли под стражу еще 15 подозреваемых, включая бывших топ-менеджеров крупных компаний, увеличив общее количество арестованных по делу об операциях на рынке капитала до 114 человек.

    В числе новых арестованных оказался бывший генеральный директор страховой компании Türkiye Sigorta и пенсионной компании Türkiye Hayat Emeklilik Таха Чакмак. Владелец холдинга Altınbaş Holding Нусрет Алтынбаш, на арест которого ранее выдали ордер, добровольно явился к следователям, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Milliyet.

    Суд постановил заключить под стражу 15 человек, таким образом, общее число арестованных по делу достигло 114. В четверг в рамках этого же расследования задержали бывшего советника президента Турции Эртана Айдына.

    Прокуратура Стамбула начала расследование операций на рынке капитала после резкого падения основного фондового индекса Стамбульской биржи BIST 100 в сентябре. Индекс потерял более 8% из-за массового вывода средств из инвестиционных фондов, вложивших значительную часть активов в низколиквидные акции.

    По информации властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. Совокупный объем активов этих фондов, насчитывавших около 456 тыс. инвесторов, приближался к 18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг турецкие правоохранительные органы задержали бывшего советника президента Эртана Айдына в рамках расследования нарушений при операциях с инвестиционными фондами.

    В прошлом месяце министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний и 18 фондов по делу об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.

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    25 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    ЦСКА победил «Спартак» и вышел на второе место в Российской премьер-лиге

    ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в матче чемпионата России по футболу

    Tекст: Ольга Иванова

    Московский ЦСКА одержал уверенную домашнюю победу над «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги благодаря самому быстрому голу клуба с 2017 года.

    Встреча на столичной арене армейцев завершилась со счетом 2:0, передает РИА «Новости».

    Счет в игре на 33-й секунде открыл полузащитник Кирилл Глебов. Забитый им мяч стал для ЦСКА самым быстрым в чемпионатах России с 2017 года.

    На 24-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил второй гол ударом головой после подачи углового. Для форварда этот забитый мяч стал первым в сезоне. До этого он провел на скамейке запасных кубковую встречу с «Ростовом» и матч 11-го тура против столичного «Динамо».

    По итогам матча ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице национального первенства, а «Спартак» остался на пятой строчке с 23 баллами. В следующем туре армейцы 1 ноября отправятся в гости к «Оренбургу», а красно-белые сыграют на выезде с «Локомотивом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе столичное «Динамо» победило ЦСКА в домашнем матче Российской премьер-лиги.

    Незадолго до этого армейцы разгромили клуб «Ростов» в рамках Кубка России.

    В прошлом месяце ЦСКА уступил «Ростову» в выездном матче.

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    24 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Казанский футбольный клуб «Рубин» уволил главного тренера Франка Артигу

    Казанский «Рубин» отправил в отставку тренера Франка Артигу после серии неудач

    Tекст: Мария Иванова

    Президент правления казанского футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин принял решение расторгнуть контракт с главным тренером команды испанцем Франком Артигой после шести матчей без побед.

    Исполняющим обязанности наставника команды назначен Олег Кузьмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт футбольного клуба.

    В субботу казанцы на своем поле уступили самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Безвыигрышная серия клуба в чемпионате достигла шести встреч. На данный момент «Рубин» с 12 очками занимает десятое место в турнирной таблице.

    Артига возглавил команду в январе 2026 года, сменив на этом посту Рашида Рахимова. Его контракт был рассчитан до лета 2027 года. Ранее испанский специалист работал в академии «Барселоны», возглавлял московскую «Родину», подмосковные «Химки» и ангольский «Петру Атлетику».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу самарский футбольный клуб «Крылья Советов» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0 в выездном матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

    В январе испанский специалист Франк Артига стал новым главным тренером команды.

    В прошлом году совет директоров казанского клуба проголосовал за увольнение бывшего наставника Рашида Рахимова.

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    24 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Российские гандболистки выиграли бронзу юниорского чемпионата мира

    Российские гандболистки завоевали бронзу на юниорском чемпионате мира в Марокко

    Tекст: Мария Иванова

    Женская сборная России по гандболу среди девушек до 16 лет одержала победу над командой Китая в матче за третье место на чемпионате мира в Марокко.

    Встреча завершилась со счетом 39:33 в пользу россиянок, передает РИА «Новости».

    Самой результативной в составе российской команды стала Александра Предыбайлова, которая забросила восемь мячей.

    Российские гандболистки выступали на турнире с национальной символикой. Первый в истории чемпионат мира в возрастной категории до 16 лет проходил в Агадире с 16 по 24 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник женская сборная России по гандболу среди игроков до 16 лет пробилась в полуфинал проходящего в Марокко чемпионата мира, обыграв в заключительном матче группового этапа команду Швейцарии.

    В сентябре Международная федерация гандбола (IHF) пригласила женскую сборную России принять участие в Кубке наций в Болгарии.

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    24 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    «Балтика» вырвала ничью в матче РПЛ против «Краснодара»

    «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» в матче 12-го тура РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    «Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

    Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Джон Кордоба на 30-й минуте, в составе гостей отличился Лорис Муйоколо в компенсированное время, для которого этот мяч стал первым в 10 матчах за клуб, передает РИА «Новости».

    Оба клуба не могут победить в Российской премьер-лиге на протяжении шести матчей.

    «Краснодар» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Балтика» с 14 баллами располагается на восьмой строчке.

    В следующем туре «Краснодар» 31 октября на выезде сыграет с московской «Родиной», калининградский клуб 1 ноября примет тольяттинский «Акрон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Краснодар» на 250 тыс. рублей за необеспечение безопасности на матче десятого тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

    На прошлой неделе встреча 11-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» завершилась со счетом 3:3.

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