Путин поручил губернаторам развивать прокат семейных авто с детскими креслами

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президентского совета по реализации государственной демографической и семейной политики, опубликованном на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о развитии в крупных городах услуг краткосрочной аренды семейных автомобилей, оснащенных детскими удерживающими системами (устройствами), для совершения семейных поездок», – говорится в документе.

Высшие должностные лица регионов должны представить соответствующий доклад до 1 июня 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о намерении «Единой России» развивать региональные меры поддержки семей с детьми.

В августе она назвала поддержку семей с детьми одной из главных тем предложений россиян для новой Народной программы партии.

В том же месяце руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова сообщила об активном расширении мер поддержки семей «Единой Россией».