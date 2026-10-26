Путин поручил усовершенствовать меры обеспечения жильем семей на селе

Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.
Правительству совместно с комиссиями Госсовета «Инфраструктура для жизни» и «Семья» предстоит рассмотреть вопрос об улучшении действующих жилищных мер. При этом необходимо учесть дифференциацию условий их предоставления в зависимости от количества детей в семье, а также приоритет индивидуального жилищного строительства.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Мордовии Артем Здунов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года власти объявили о намерении модернизировать процедуру поддержки семей, потерявших жилье в приграничных территориях России.
Весной прошлого года заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб рассказал об идее предоставления многодетным семьям бесплатного жилья.