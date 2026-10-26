Главе «Нармяспрома» продлили арест по делу о поставках тушенки для СВО

Срок содержания под стражей генерального директора ООО «Нармяспром» Алексея Баранова продлен до 10 февраля 2027 года, передает РИА «Новости».
Главное военное следственное управление расследует дело о хищении 700 млн рублей. Помимо Алексея Баранова, по делу арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, коммерческий директор «Нармяспрома» Дмитрий Вислобоков и предприниматель Дмитрий Мизгир.
В розыск объявлены генеральный директор МПК «Селятино» Артем Барышков и технолог Зинаида Грищук.
По версии следствия, фигуранты снизили стоимость тушенки за счет использования более дешевых ингредиентов, не предусмотренных стандартами. Комплексная экспертиза подтвердила несоответствие поставленной продукции ГОСТу, однако обвиняемые не признают свою вину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу коммерческого директора компании «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова решили отправить на госпитализацию из следственного изолятора.
В пятницу следствие отклонило ходатайство защиты о переквалификации обвинения Вислобокову.
На прошлой неделе в рамках расследования назначили судебную бухгалтерскую экспертизу.