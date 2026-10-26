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    26 октября 2026, 20:44 • Новости дня

    Польша захотела продавать Вьетнаму подержанное оружие

    Минобороны Польши: Варшава хочет продавать Ханою бывшее в употреблении оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша хочет продавать Вьетнаму бывшее в употреблении вооружение, которое выводится из эксплуатации в национальной армии, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Это огромная армия со своими потребностями, и технологические решения там не всегда должны быть самыми передовыми. Иногда это подержанная техника, иногда новая, поэтому мы заинтересованы», – приводит слова министра РИА «Новости».

    В настоящее время во Вьетнаме находится польская делегация во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

    Варшава рассчитывает на заключение экспортных контрактов, которые сможет реализовать польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa. Конкретные предложения станут известны во вторник по итогам заседания профильного комитета по безопасности и завершения переговоров польских представителей во Вьетнаме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Косиняк-Камыш заявил о давлении США и НАТО при принятии решений о передаче оружия Украине.

    Весной Варшава выразила опасения из-за возможной масштабной контрабанды оружия с украинской территории по окончании боевых действий.

    Минобороны Польши сообщило о риске задержки поставок американского вооружения на годы из-за нехватки у Вашингтона промышленных мощностей.

    26 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Asmaa Waguih

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей парламента Египта проголосовала за предоставление военной помощи Саудовской Аравии для поддержки страны в вопросах обороны.

    Речь идет о поддержке саудовских властей в вопросах обороны, однако иные детали соглашения пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Согласно египетской конституции, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил в зарубежные миссии подлежит обязательному обсуждению Советом национальной обороны страны и парламентом. Египетский Совет национальной обороны одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии 18 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    В прошлом месяце Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны для возможного развертывания в Ормузском проливе.

    Газета The Washington Post сообщила о занижении Пентагоном числа погибших американских военнослужащих в ходе ближневосточного конфликта.

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    26 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине антидроновые системы

    США решили внедрить ИИ в поставляемые Украине комплексы от беспилотников Vampire

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские компании L3Harris и Palantir планируют использовать искусственный интеллект в военных системах, в том числе комплексах защиты от беспилотников Vampire для Украины.

    Компании намерены изучить возможность внедрения собственных ИИ-моделей в американские комплексы нового поколения, передает РИА «Новости».

    Для этого предполагается задействовать открытые ИИ-модели Nemotron от Nvidia и программные продукты Palantir. L3Harris сможет разрабатывать свои модели, сохраняя при этом контроль над вычислительной инфраструктурой и оперативными данными.

    Комплексы защиты от дронов Vampire устанавливаются на автомобили и поражают цели с помощью ракет с лазерным наведением. Известно, что в январе 2023 года L3Harris получила контракт Пентагона на поставку Киеву 14 таких систем стоимостью 40 млн долларов. Они по-прежнему значатся в перечне военной помощи США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников ради получения зенитных ракет. Ранее американские СМИ сообщили о планах украинского командования предоставить IT-компаниям доступ к массиву данных с камер дронов для повышения эффективности ударов. Также американская компания Auterion запланировала отправить Киеву 33 тыс. мини-компьютеров для управления беспилотниками с искусственным интеллектом.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Германская компания Helsing представила новую систему ПВО

    Германская оборонная компания Helsing представила новую систему ПВО Contra

    Tекст: Мария Иванова

    Германская компания Helsing представила в Берлине собственную систему противовоздушной обороны Contra и новые управляемые ракеты AD-1 Inferno и AD-2 Ambush.

    Компания выходит на рынок комплексных систем противовоздушной обороны с разработками на основе искусственного интеллекта. Новые ракеты способны перехватывать реактивные ударные дроны и крылатые ракеты, передает ТАСС.

    Высокоскоростная управляемая ракета с реактивным двигателем AD-1 Inferno может барражировать в воздухе и многократно поражать цели. Твердотопливная управляемая ракета AD-2 Ambush достигает скорости 2,5 маха и имеет дальность полета более 20 км.

    По данным производителя, система Contra способна одновременно распознавать и бороться с сотнями и тысячами беспилотников и ракет. Комплекс интегрируется в другие системы в течение нескольких дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японская корпорация Rakuten Group запланировала стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

    В прошлом году немецкая компания Helsing объявила о планах начать выпуск тяжелых боевых дронов.

    Летом прошлого года предприятие привлекло 600 млн евро от ряда крупных инвесторов для разработки военных беспилотников.

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    26 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    Южная Корея и США начали совместные учения военной авиации

    Yonhap: Южная Корея и США приступили к совместным военно-воздушным учениям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея и США приступили к проведению совместных военно-воздушных учений Freedom Flag на авиабазе Кунсан.

    Южная Корея и США начали совместные авиационные учения Freedom Flag на юге Корейского полуострова, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

    Маневры продлятся до 6 ноября. Южная Корея задействовала истребители F-15K, KF-16 и F-35A, а также транспортные самолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Вашингтон привлек истребители F-16 и F-35B, разведывательный самолет RC-135, вертолеты и беспилотники MQ-9 Reaper.

    Учения проводятся два раза в год и призваны повысить слаженность и боеготовность военнослужащих двух стран. Летчики отработают действия оборонительного характера и перехват авиации противника. Кроме того, до 30 октября Вооруженные силы Южной Кореи проводят масштабные сухопутные и морские маневры «Хогук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вооруженные силы Южной Кореи приступили к проведению масштабных ежегодных учений «Хогук». Ранее Министерство иностранных дел России сообщило о росте напряженности в регионе из-за непрекращающихся совместных маневров Вашингтона и Сеула. Также посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил о рисках развертывания атомной подводной лодки у берегов Южной Кореи.

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    26 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Пентагон ответил на жалобы Зеленского о задержке поставок ракет

    Пентагон отверг жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политика Соединенных Штатов в отношении оружия, которое страны Европы могут передавать Украине, не изменилась, заявил Пентагон в ответ на жалобы Владимира Зеленского.

    «Никаких изменений в политике военного ведомства относительно любых видов вооружений, передачу которых Украине европейскими странами обеспечиваем мы, не произошло», – цитирует РИА «Новости» ответ Пентагона.

    В американском ведомстве добавили, что программа НАТО по поставкам вооружений США, по которой союзники по альянсу вносят вклад в предоставляемые Вашингтоном оборонные средства, также действует без изменений.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет уже почти месяц не утверждает поставки ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США не стали включать ракеты для систем ПВО Patriot в пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.

    В том же месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Киеву ракеты-перехватчики PAC-2.

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    26 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж обсуждает с 10 европейскими странами план размещения на их территории французских истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, сообщила газета Wall Street Journal.

    Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

    Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

    В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

    В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

    В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

    В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.

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    26 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    В России создали антитепловизионные гамаши для военных

    Воронежские разработчики создали невидимые для тепловизоров гамаши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты воронежской компании Zavoz.pro разработали новые антитепловизионные гамаши, предназначенные для маскировки нижних конечностей военнослужащих.

    Отечественные разработчики представили новые элементы экипировки, скрывающие ноги солдат от обнаружения, передает ТАСС.

    «Полноразмерные накидки в пол неизбежно сковывают движения при активном перемещении, однако открытые нижние конечности сильно демаскируют бойца в тепловизионном спектре. Для решения этой проблемы специалисты создали не имеющую аналогов на российском рынке конструкцию антитепловизионных гамаш. Изделие выполнено с применением технологии, позволяющей скрывать силуэт на местности и эффективно маскирующей тепловое излучение ног, особенно нижней части голени», – пояснили в компании.

    Разработчики уточнили, что материал с инфракрасными свойствами работает в визуальном спектре и не бликует в приборах ночного видения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска начали получать модульные накидки «Вайперхуд» для защиты штурмовых подразделений от тепловизоров. Ранее компания Zavoz.pro сообщила об эффективном скрытии бойца в маскировочном костюме «Древоч» на расстоянии от 100 метров. Предприятие модернизировало эту разработку для снижения заметности военнослужащих в тепловизионном диапазоне.

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    26 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Финские ВВС анонсировали полеты истребителей у границы с Россией

    ВВС Финляндии объявили об учениях истребителей у границы с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Финляндии в начале ноября проведут серию тренировочных полетов истребителей F/A-18 Hornet недалеко от рубежей России.

    Карельское авиационное крыло с 2 по 5 ноября организует учения по отработке полетов Vilkku 26 с авиабазы Риссала, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение финских ВВС.

    В маневрах задействуют истребители F/A-18 Hornet, точное количество которых не уточняется. Тренировки пройдут в районе между городами Куопио, Оулу и Куусамо вблизи российской границы.

    Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил об интенсификации тренировочной активности финских вооруженных сил на территории страны и за рубежом. Он отметил увеличение масштабов маневров в непосредственной близости от границы, подчеркнув, что Москва будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Хельсинки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение восьми совместных с НАТО военных учений вблизи российской границы.

    Ранее Совет безопасности России сообщил о планах финских военно-морских сил организовать масштабные маневры.

    В апреле в Финляндии стартовали тренировки военно-воздушных сил с участием истребителей F/A-18 Hornet.

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    26 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты

    FT: Бундесвер впервые закупит украинские крылатые ракеты «Барс»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие вооруженные силы в ближайшие недели планируют заключить соглашение о приобретении первой партии украинских крылатых ракет «Барс».

    Бундесвер готовится закупить партию крылатых ракет «Барс», передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Ожидается, что технические испытания вооружений состоятся в начале следующего года. В случае удовлетворительного результата Берлин может приобрести еще сотни таких ракет. Это станет первым известным случаем закупки немецкой армией наступательного оружия, разработанного на Украине.

    Реактивная крылатая ракета «Барс» обладает дальностью полета до 1 тыс. км и массой полезной нагрузки 105 кг. В последние месяцы эти ракеты производились в Германии на совместном предприятии в рамках программы Build with Ukraine, которая изначально предназначалась для выпуска вооружений для Киева за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии вступило в переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

    В начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах приобрести недорогие ракеты с дальностью полета около 1,5 тыс. км.

    Летом Киев и Берлин договорились о совместном выпуске профинансированных немецкой стороной беспилотников BARS.

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    26 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Индия одобрила закупку вооружений на 22,3 млрд долларов

    Минобороны Индии: Дели одобрил закупку вооружений на 22,3 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет по оборонным закупкам Индии утвердил выделение примерно 2,12 трлн рупий (около 22,3 млрд долларов) на приобретение вооружений для Вооруженных сил страны, сообщил министр обороны Раджнатх Сингх.

    Около 82% планируемых закупок придется на индийских производителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны страны. В интересах сухопутных войск будут приобретены высокомобильные транспортные средства, самоходные гусеничные гаубицы, легкие многоцелевые вертолеты, переносные зенитные ракетные комплексы малой дальности и системы противодействия беспилотникам.

    Военно-морские силы получат системы обнаружения ложных целей для повышения эффективности противоракетной обороны, а также крупные надводные платформы. Для ВВС одобрена закупка вертолетов и систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Индии сообщило о выделении около 11,6 млрд долларов на повышение боевой мощи государства. В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил о помощи России в модернизации армии Индии, включая ПВО. В августе прошлого года Вооруженные силы Индии отразили нападение группы террористов на границе с Пакистаном.

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    26 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Нидерланды анонсировали учения по приему раненых на случай военного конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны Нидерландов 31 октября проведет масштабные учения по приему раненых на случай крупного вооруженного конфликта, сообщили в ведомстве.

    Учения Dubbelspoor пройдут на военном полигоне Де-Власаккерс в Амерсфорте и в полевом госпитале в Утрехте. В них примут участие сотни сотрудников Минобороны, медицинского центра Университета Утрехта и военные подразделения, а также десятки гражданских экстренных служб, передает ТАСС.

    За ходом учений будет наблюдать король Нидерландов Виллем-Александер. Основное внимание уделят проверке взаимодействия военных и гражданских структур при одновременном поступлении большого числа пострадавших.

    Полевой госпиталь в Утрехте способен приступить к приему раненых в течение 30 минут после объявления чрезвычайной ситуации. Учения проводятся на фоне наращивания военного бюджета страны до 28,9 млрд евро к 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нидерланды начали отрабатывать развертывание лагерей для российских военнопленных.

    В начале месяца парламент страны предложил сформировать гражданский резерв из 150 тыс. человек на случай кризиса.

    В прошлом месяце власти Германии инициировали проверку готовности больниц к массовому поступлению раненых в условиях возможной войны.

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    26 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Глава немецкого спецназа заявил о подготовке к длительному конфликту с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия целенаправленно готовит силы специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией, заявил глава командования спецназа Андреас Кюне.

    «Мы целенаправленно готовимся к противостоянию с Россией», – сказал Кюне газете Bild. Военнослужащих готовят к продолжительным операциям без определенного срока завершения на начальном этапе предполагаемого конфликта, тогда как ранее операции занимали около трех дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.

    По данным газеты, штат командования спецназа ФРГ насчитывает около 1,5 тыс. человек, из которых бойцы составляют лишь треть, а остальные заняты административной работой. Штат укомплектован на 70–80%.

    Издание напомнило о скандалах в подразделении: использовании нацистского приветствия, пропаже боеприпасов и обнаружении тайника с оружием. В 2020 году одна из рот была расформирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к войне с Россией.

    В среду Вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    В прошлом месяце основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил о состоянии вооруженного противостояния Германии и России.

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    26 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    МИД Ирана отверг обвинения в стремлении получить ядерное оружие

    МИД Ирана: Тегеран никогда не обладал ядерным оружием и не стремился к нему

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна никогда не пыталась создать ядерное оружие.

    «Иран не только никогда не обладал ядерным оружием, но и никогда не стремился его получить», – заявил Багаи РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал сгенерированное нейросетью изображение ядерного удара по городу, похожему на Тель-Авив. Он заявил об экзистенциальной угрозе еврейскому государству со стороны Ирана. Публикация сопровождалась текстом писателя Юваля Блумберга об угрозе создания Ираном ядерного оружия.

    В свою очередь посол Ирана в России Казем Джалали напомнил, что ядерная программа Исламской республики носит мирный характер. По его словам, это основано на доктрине безопасности и фетве духовного лидера страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану «несоразмерными» ударами.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

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    26 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ВВС Польши столкнулись с нехваткой пилотов для истребителей F-16

    Rzeczpospolita: В Польше осталось всего 40 пилотов для истребителей F-16

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Польши испытывают серьезный дефицит летчиков для управления многоцелевыми истребителями F-16.

    Для нормальной эксплуатации 47 истребителей этого типа Польше необходимо как минимум 70 подготовленных летчиков, однако на данный момент пилотированием занимаются только 40 человек, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

    Причинами нехватки кадров издание называет сложности с обучением персонала. Кроме того, большинство пилотов предпочитают управлять более современными истребителями пятого поколения F-35, которые Варшава также закупила у США.

    Соглашение о покупке 48 истребителей F-16 за 3,6 млрд долларов Польша и США подписали в 2003 году. В августе 2025 года один из этих самолетов разбился во время тренировочного полета в районе Радома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Варшава выделила 3 млрд долларов на модернизацию парка многоцелевых истребителей F-16.

    Летом партия американских самолетов пятого поколения F-35 прибыла на территорию Польши.

    В прошлом году польский F-16 разбился во время подготовки к авиашоу в Радоме.

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    26 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Южная Корея и США начали двухнедельные военно-воздушные учения

    США и Южная Корея начали двухнедельные авиационные учения Freedom Flag

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров Freedom Flag для отработки самостоятельного планирования операций южнокорейской стороной.

    Соединенные Штаты и Республика Корея начали двухнедельные совместные авиационные учения на базе Кунсан. В ходе маневров будет оцениваться способность Сеула самостоятельно планировать и проводить операции в рамках подготовки к передаче оперативного контроля над войсками в военное время к 2030 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

    В тренировках задействованы южнокорейские истребители F-15K, KF-16 и F-35A, транспортные самолеты KC-330 и борты дальнего радиолокационного обнаружения E-737 Peace Eye.

    Со стороны США в маневрах принимают участие истребители F-16 и малозаметные F-35B, разведывательные самолеты RC-135, вертолеты MH-60S Seahawk и беспилотники MQ-9 Reaper.

    Учения Freedom Flag проводятся дважды в год с 2024 года. Они заменили крупномасштабные тренировки Korea Flying Training и Vigilant Defense.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу командование наземных операций армии Южной Кореи провело полевые маневры по отработке сценария полномасштабного военного конфликта.

    На прошлой неделе стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило о старте учений стратегических ядерных сил.

    В середине месяца южнокорейские военные анонсировали масштабные учения «Хогук» с участием американского контингента.

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