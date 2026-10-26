Суд арестовал бывшего члена совета директоров «Норникеля» Лучицкого

Tекст: Вера Басилая

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лучицкого удовлетворено», – приводит ТАСС информацию из судебной базы. Уголовное дело в отношении Лучицкого возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подробности пока не раскрываются.

«Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения компании находятся в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В понедельник Центральный районный суд Тольятти заочно приговорил бывшего председателя совета директоров Автовазбанка Николая Тарана и экс-президента банка Елену Казымову к 10 и восьми годам колонии по делу о хищении средств.

На прошлой неделе Тверской районный суд Москвы заочно приговорил бывшего топ-менеджера банка «Народный кредит» Игоря Стребкова к семи годам колонии по делу о мошенничестве.

Ранее Московский суд заочно отправил под стражу бывшего председателя компании «Ротек» Михаила Лифшица по делу о хищении более 20 млн рублей.



