Полиция опровергла сообщения об уколе женщины шприцем в московском метро

МВД не подтвердило информацию об уколе девушки шприцем в метро Москвы

Tекст: Валерия Городецкая

В среду в полицию поступило заявление от девушки, что на станции метро «Новаторская» неизвестный мужчина уколол ее шприцем. Полицейские провели проверку по данному сообщению, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

«В ходе получения объяснения стражами порядка заявительница уточнила, что непосредственно момента укола не видела, а лишь почувствовала ощущение, которое первоначально приняла за укол. Девушка была осмотрена медицинским работником. По результатам осмотра следов уколов не обнаружено», – заявили в ведомстве.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения на станции и в вагоне поезда, а также установили и опросили мужчину, на которого указала девушка. Анализ видео показал, что он находился далеко от нее и не имел при себе колющих предметов. В ведомстве подчеркнули, что информация о происшествии не подтвердилась.

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