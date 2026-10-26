Южная Корея и США начали двухнедельные военно-воздушные учения

США и Южная Корея начали двухнедельные авиационные учения Freedom Flag

Tекст: Денис Тельманов

Соединенные Штаты и Республика Корея начали двухнедельные совместные авиационные учения на базе Кунсан. В ходе маневров будет оцениваться способность Сеула самостоятельно планировать и проводить операции в рамках подготовки к передаче оперативного контроля над войсками в военное время к 2030 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

В тренировках задействованы южнокорейские истребители F-15K, KF-16 и F-35A, транспортные самолеты KC-330 и борты дальнего радиолокационного обнаружения E-737 Peace Eye.

Со стороны США в маневрах принимают участие истребители F-16 и малозаметные F-35B, разведывательные самолеты RC-135, вертолеты MH-60S Seahawk и беспилотники MQ-9 Reaper.

Учения Freedom Flag проводятся дважды в год с 2024 года. Они заменили крупномасштабные тренировки Korea Flying Training и Vigilant Defense.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу командование наземных операций армии Южной Кореи провело полевые маневры по отработке сценария полномасштабного военного конфликта.

На прошлой неделе стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило о старте учений стратегических ядерных сил.

В середине месяца южнокорейские военные анонсировали масштабные учения «Хогук» с участием американского контингента.