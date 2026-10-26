Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

Глава Экваториальной Гвинеи Мбасого прилетел в Москву для участия в саммите

Tекст: Вера Басилая

Мбасого прибыл в российскую столицу в понедельник, передает РИА «Новости». В сентябре 2024 года лидер африканского государства посещал Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Позже глава Экваториальной Гвинеи приезжал в столицу на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28 и 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник администрация президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвы сообщила о вылете главы государства в Москву на третий саммит «Россия – Африка».

Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение торжественного приема от имени Владимира Путина в честь участников мероприятия.

Представитель Кремля сообщил о планах подписания декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам саммита.