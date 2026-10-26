Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным партнером России

Медведев назвал Мозамбик надежным партнером России в Африке

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мозамбик – надежный и проверенный временем партнер России на Африканском континенте. Наши страны связывают прочные узы дружбы и сотрудничества, уходящие корнями в эпоху борьбы мозамбикского народа за независимость», – написал Медведев на платформе «Макс».

Кроме того, он отметил активные контакты между партией «Единая Россия» и «Фронтом освобождения Мозамбика», которые поступательно расширяются в последние годы.

В ходе встречи зампред Совбеза выразил признательность президенту Мозамбика за участие в третьем саммите Россия – Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об отсутствии срока давности у преступлений колониальной эпохи.

Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

В воскресенье президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в форуме.