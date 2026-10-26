Масштабный проект «Родники России» стартовал в России

Tекст: Валерия Городецкая

«Родники – это некий исток, наша основа, из чего происходит наша жизнь. И, конечно, здесь даже этот проект гораздо больше, чем просто ухаживать за родниками, потому что таким образом через родники мы учим людей, молодежь, в первую очередь, бережному отношению к окружающей среде, к своему дому», – отметил амбассадор движения «Газманов-родники» Родион Газманов.

Инициатива объединит добровольцев, бизнес, научное сообщество и граждан, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На официальном сайте проекта запущена интерактивная карта, где жители смогут отмечать родники, голосовать за их благоустройство и получать данные о качестве воды.

В основу проекта легла практика Единого волонтерского центра Мурманской области «От родника до океана», которая реализуется с 2022 года. По словам руководителя ЕВЦ Евгении Чибис, сейчас в регионе каждый третий родник находится под шефством волонтеров.

До конца 2026 года при поддержке госкорпорации «Росатом» планируется провести благоустройство нескольких источников в южных регионах присутствия атомной отрасли. Заместитель гендиректора АНО «Информационный центр атомной отрасли» Константин Михайлец подчеркнул, что проект предполагает квалифицированное добровольчество, когда сотрудники предприятий применяют свой опыт для решения экологических задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце участники проекта «От родника до океана. Маяки» закончили работы по обновлению Кильдинского-Северного маяка.

В августе опрос платформы «Россия – страна возможностей» показал стремление каждого третьего жителя страны участвовать в улучшении своего региона.

В июне на ПМЭФ эксперты обсудили влияние социальной архитектуры на привлекательность Мурманской области для жизни и работы.