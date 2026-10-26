Главу Президентского совета Ливии встретили в Москве пирогами и самоваром

Tекст: Елизавета Шишкова

Мухаммед аль-Менфи прибыл в столицу спецбортом в понедельник вечером, передает РИА «Новости». Для его встречи у трапа выстроился почетный караул. Также был накрыт стол с пирогами, баранками и зефиром.

Ожидается, что ливийский лидер примет участие в предстоящем саммите Россия – Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ливии сообщили о желании Мухаммеда аль-Менфи встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Москву.

Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал выступление Владимира Путина на форуме «Россия – Африка» с оценкой перспектив развития торгово-инвестиционных отношений.

В прошлом месяце глава Президентского совета Ливии выдвинул кандидатуру страны на место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы.