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    26 октября 2026, 19:23 • Новости дня

    Президент Алжира направил войска в Нигер

    Президент Алжира Теббун направил войска в Нигер

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ об отправке военных подразделений в Нигер для обеспечения безопасности совместных объектов и помощи властям в борьбе с террористами.

    Верхняя палата парламента Алжира единогласно одобрила отправку военного контингента в соседнее государство для оказания помощи в противодействии террористическим группировкам, передает РИА «Новости».

    «Президент республики, главнокомандующий ВС Алжира и министр национальной обороны Абдельмаджид Теббун постановил направить подразделения армии Алжира в Нигер для защиты совместных энергетических и экономических интересов», – сообщила канцелярия алжирского лидера.

    Отправке войск предшествовало подписание протокола о военном сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, алжирская государственная компания Sonatrach заключила с министерством нефти Нигера соглашение о проведении геологоразведки на месторождениях в провинции Кафра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство национальной обороны Алжира закрыло воздушное пространство страны для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов.

    В марте канцелярия алжирского лидера сообщила о смерти бывшего президента страны Ламина Зеруаля.

    В прошлом году национальный телерадиовещатель Нигера RTN обвинил Францию в подготовке терактов для ослабления экономической структуры государства.

    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    24 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию три международных договора в правовой сфере с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа.

    В электронной базе нижней палаты парламента появились проекты законов о ратификации соглашений с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа, передает РИА «Новости».

    Договор с Зимбабве о взаимной правовой помощи по уголовным делам был подписан в Москве и Хараре 18 мая 2026 года. Стороны обязуются оказывать друг другу поддержку, если деяние является уголовно наказуемым по законам обеих стран.

    Соглашение с Камбоджей о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции заключили в Казани 26 июня 2026 года. Документ предусматривает защиту от передачи органам международной юстиции и высылки в третьи страны без предварительного согласия Москвы или Пномпеня. Абсолютным иммунитетом наделяются президент, премьер-министр, председатели палат парламента и ряд других высших должностных лиц России.

    Договор с Никарагуа о выдаче преступников был подписан в Петербурге 5 июня 2026 года. Государства обязуются выдавать по запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. При этом в экстрадиции может быть отказано, если она способна нанести ущерб суверенитету или безопасности запрашиваемой стороны.

    Ранее глава МИД Зимбабве Амон Мурвира назвал политические отношения между двумя странами великолепными.

    Министр иностранных дел Вальдрак Джентске подтвердил нерушимое братство и поддержку внешнеполитического курса Москвы на фоне формирования нового мирового порядка.

    Власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    25 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Президент Зимбабве Мнангагва прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Встреча на высшем уровне с участием лидеров африканских государств пройдет в Москве 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что большинство делегаций стран континента уже подтвердили свое участие в предстоящем форуме.

    Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко также отмечала, что повестка мероприятия будет в первую очередь сконцентрирована на вопросах экономики, торговли и инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посольство России в ЦАР сообщило об участии президента республики Фостена-Арканжа Туадеры в третьем саммите Россия – Африка. В субботу российские альпинисты развернули национальный флаг на вершине вулкана Килиманджаро в честь предстоящего мероприятия. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал подготовку главы государства Владимира Путина к участию в форуме.

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    26 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»

    Ушаков: Путин на форуме в Москве даст оценку перспективам отношений с Африкой

    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в своем выступлении на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Официальная программа начнется в среду, когда в Гостином дворе состоится пленарное заседание третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что в своем выступлении наш президент даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования», – сообщил Ушаков.

    По его словам, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило об участии президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры в мероприятии.

    На прошлой неделе директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила о концентрации повестки форума на вопросах экономического и инвестиционного сотрудничества.

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    24 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    Мадагаскар допустил введение обязательного изучения русского языка в школах

    Мадагаскар решил сделать изучение русского языка обязательным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр национального образования Раджаонарисон Сендра Нирина заявила, что власти Мадагаскара могут включить русский язык в обязательную школьную программу после подготовки достаточного количества педагогов.

    Власти Мадагаскара могут ввести обязательное изучение русского языка в школах, если для этого будет подготовлено достаточное количество педагогов, пишет РИА «Новости».

    «Ищем возможность формировать круг преподавателей русского языка на Мадагаскаре, отправлять их сюда, чтобы развивать изучение русского языка», – заявила министр национального образования Раджаонарисон Сендра Нирина.

    По словам главы ведомства, пока русский язык не обязателен из-за нехватки педагогов. Она уточнила, что подготовка преподавателей планируется в рамках образовательного сотрудничества между Россией и Мадагаскаром.

    В начале октября Россотрудничество сообщило о включении русского языка в программу средних школ в Центральноафриканской Республике на фоне растущего интереса населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к участию в третьем саммите «Россия – Африка».

    Ранее глава внешнеполитического ведомства Мадагаскара Алис Ндьяй высоко оценила роль Москвы в укреплении суверенитета африканской республики.

    Также руководство Мадагаскара заявило о создании совместной экономической зоны с Россией.

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    24 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    На вершине Килиманджаро подняли флаг России в честь саммита с Африкой

    Российские альпинисты развернули флаг страны на высочайшей точке Африки

    Tекст: Мария Иванова

    Команда Русского дома в Танзании и российские альпинисты развернули национальный флаг на вершине вулкана Килиманджаро в честь предстоящего саммита «Россия – Африка».

    Восхождение на пик Ухуру состоялось в рамках образовательной программы «Миссия Добро – спасение в горах». Инструкторы Федерации альпинизма России обучили танзанийских гидов основам доврачебной и психологической помощи туристам в условиях высокогорья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Россотрудничество.

    Глава Русского дома в Танзании Александр Евстигнеев рассказал, что восхождение прошло безаварийно и в хорошем спортивном темпе. Практические и теоретические занятия проводились в альпинистских лагерях на высоте до 4,7 тыс. метров.

    Обучение прошли 50 человек, 12 из них получили сертификаты. Танзанийцы отрабатывали действия при несчастных случаях, травмах и горной болезни. В Россотрудничестве отметили, что эти мероприятия помогут улучшить туристический сервис и повысить безопасность на маршрутах в национальных парках Танзании на фоне роста потока путешественников из России после открытия прямых рейсов авиакомпании Air Tanzania. Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке президента России Владимира Путина к участию в третьем саммите «Россия – Африка».

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о подтверждении участия большинства африканских делегаций в предстоящем саммите.

    В прошлом году министр иностранных дел Танзании Табит Комбо заявил о намерении Танзании значительно увеличить сотрудничество с Россией.

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    25 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Около 35 тыс. жителей Эфиопии бежали в Кению из-за столкновений

    В Кению из-за вооруженных столкновений бежали около 35 тыс. жителей Эфиопии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порядка 35 тыс. жителей Эфиопии пересекли границу с Кенией, спасаясь от вооруженных столкновений в приграничных районах, сообщил окружной комиссар Марсабита Стэнли Каманде.

    Около 15 тыс. беженцев уже размещены в специальных лагерях, тогда как еще 20 тыс. человек нашли временное убежище в местных общинах, сказал Каманде, передает ТАСС со ссылкой на Кенийское информационное агентство.

    Основной поток прибывающих из соседней страны граждан приходится на район кенийского приграничного города Мояле.

    Вооруженные столкновения на эфиопской стороне границы привели к серьезному нарушению трансграничной торговли и движения грузового транспорта. В связи с ухудшением обстановки кенийские власти приняли решение усилить меры безопасности в приграничных районах и направить туда дополнительные силы.

    В октябре эфиопские беспилотники нанесли удары по подразделениям армии Эритреи на севере региона Тыграй.

    В начале месяца вооруженные силы Эритреи вошли в два города на севере Эфиопии.

    В прошлом месяце вооруженные силы Эфиопии отразили наступление повстанцев на севере страны.

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    23 октября 2026, 23:58 • Новости дня
    В Кении зафиксировали вторую смерть от вируса Эбола

    Минздрав: В Кении зарегистрирован второй случай смерти от лихорадки Эбола

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кении зарегистрирован второй случай смерти от лихорадки Эбола: скончалась 65-летняя женщина, контактировавшая с первым зараженным, сообщил Минздрав страны.

    Женщина приходилась близкой родственницей первому умершему от инфекции в Кении и находилась с ним в непосредственном контакте. Симптомы заболевания появились у нее 13 октября во время пребывания в карантине, после чего пациентку перевели в инфекционное отделение, где вечером 23 октября она умерла, передает ТАСС.

    По данным Минздрава Кении, в стране подтверждено девять случаев заражения вирусом Эбола, два из которых привели к летальному исходу. Еще семь пациентов лечатся в двух изоляторах.

    «Все случаи заболевания по-прежнему относятся к одной группе известных контактных лиц, свидетельств распространения инфекции среди населения нет», – отметили в ведомстве, добавив, что похороны женщины будут организованы совместно с родственниками с соблюдением всех санитарных мер.

    Первый случай заражения Эболой в стране был зафиксирован 6 октября у мужчины, прибывшего из Демократической Республики Конго через Уганду. Он скончался 5 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Нигерии сообщили о первом случае заражения вирусом Эбола. В понедельник в Демократической Республике Конго выявили более 9,4 тыс. заболевших лихорадкой Эбола.

    Летом Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний предупредил об угрозе крупнейшей эпидемии из-за распространения вируса Эбола в ДРК.

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    26 октября 2026, 08:32 • Новости дня
    Представители Мали и Уганды прибыли в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия-Африка. Самолет малийского лидера приземлился в одном из столичных аэропортов утром в понедельник, передает РИА «Новости».

    Ранее о том, что Алупо возглавит делегацию своей страны на саммите, сообщал угандийский портал New Vision.

    Третий саммит Россия – Африка состоится в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В тот же день посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера примет участие в этом мероприятии.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке президента России Владимира Путина к саммиту.

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    26 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Глава МИД Кении прибыл в Москву

    Глава МИД Кении Мудавади прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    В марте Мудавади посещал Москву с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». Во время пребывания в столице глава МИД Кении также выступил с лекцией перед студентами МГИМО.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести множество двусторонних встреч на полях международных саммитов.

    Президента переходного периода Мали Ассими Гойту встретили в Москве у самолета традиционным столом с пирогами и самоваром.

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    26 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Глава МИД Сейшельских островов прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Сейшельских островов Фор прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Глава внешнеполитического ведомства Сейшельских островов прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях третьего саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». Саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28 и 29 октября.

    В апреле текущего года по приглашению президента Владимира Путина Россию с визитом посетил президент Сейшельских островов Патрик Эрмини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит в столицу президента Фостен-Арканжа Туадеры.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

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    26 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Госминистр Анголы прибыл в Москву на третий саммит Россия – Африка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государственный министр Анголы Дионизиу Мануэла да Фонсека прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Политик прилетел в Москву в понедельник вечером, передает РИА «Новости». Для гостя накрыли стол с пирогами, баранками и самоваром.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в российской столице 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Также в российскую столицу прилетел министр иностранных дел Сейшельских Островов Барри Фор.

    Президент Кении Уильям Руто запланировал встречу с президентом Владимиром Путиным на полях форума.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Президент Кении Руто запланировал встречу с Путиным в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Кении Уильям Руто планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях третьего саммита Россия – Африка.

    О предстоящих переговорах лидеров двух стран сообщили в посольстве Кении в России, передает РИА «Новости».

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москву для участия в саммите прибыл министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади.

    На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к мероприятию.

    В сентябре президент России пригласил на саммит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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    26 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Ушаков анонсировал приезд тысяч бизнесменов на форум «Россия – Африка»

    Ушаков: Около 4 тыс. предпринимателей пригласили на форум «Россия – Африка»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» приглашены около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей из разных сфер, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «В этом году на форум приглашены порядка 4 тыс. российских и африканских предпринимателей, представляющих такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Пленарное заседание форума пройдет 28 октября в Гостином дворе. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Мероприятие объединяет представителей деловых кругов России и стран Африки, госструктур, СМИ, а также ведущих ученых и экспертов.

    Третий саммит «Россия – Африка» состоится в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день в Москву для участия в саммите прибыли президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо.

    В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке президента к участию в предстоящем саммите.

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    26 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал соглашение об ИИ по итогам саммита «Россия – Африка»

    Ушаков сообщил о планах подписать декларацию по ИИ на саммите «Россия – Африка»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны Африки по итогам третьего саммита подпишут декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Кроме того, будет утвержден План действий Форума партнерства "Россия – Африка" на период 2027–2029 годов, конкретизирующий и расширяющий положения упомянутых совместных документов саммита», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Всего по итогам саммита, который пройдет в Москве 28–29 октября, планируется подписать пакет из 33 документов, включая итоговую декларацию. Она зафиксирует согласованные подходы к развитию российско-африканского сотрудничества и углублению взаимодействия на международной арене.

    Ожидается также подписание межправительственных и межведомственных соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Путина на полях саммитов ФСЭГ и Россия – Африка.

    В августе министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера африканской республики Джона Драмани Махамы провести переговоры с Путиным на полях предстоящего форума.

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