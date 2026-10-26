Анонсирован прием от имени Путина в честь участников саммита «Россия – Африка»

Ушаков: В честь участников саммита «Россия – Африка» пройдет прием в Кремле

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие состоится после рабочей встречи президента с руководителями ведущих региональных организаций, передает ТАСС. «Вечером после этого, 28 октября, естественно, ориентировочно в 19:30 в Грановитой палате пройдет торжественный прием от имени президента Российской Федерации Владимира Путина в честь участников саммита Россия – Африка», – сообщил Ушаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил о совместном выступлении Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании саммита.

Помощник президента рассказал о намерении российского лидера дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о подготовке Путина к участию в предстоящем мероприятии.