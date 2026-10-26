При взрыве машины под Дамаском погибли трое сирийцев

Syria TV: Три человека погибли при взрыве машины на трассе Дамаск – Хомс

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел у населенного пункта Эль-Касталь в 80 км к северо-востоку от сирийской столицы, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Syria TV. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники службы гражданской обороны. Пострадавшие были доставлены в больницы, их число уточняется.

Власти Сирии начали расследование причин взрыва. Эксперты полагают, что в автомобиль могла быть заложена взрывчатка, также не исключается версия удара с беспилотника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске выходца из Центральной Азии, который планировал поджечь железнодорожный объект и сбежать к боевикам на Ближний Восток.

В мае турецкая разведка вывезла из Сирии 10 членов террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), причастных к терактам в Турции.

В 2024 году турецкий президент Тайип Эрдоган заявил об уничтожении 213 боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака и Сирии после теракта в Анкаре.