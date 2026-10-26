Чернышенко объявил о планах оцифровать всю научную информацию в России

Чернышенко: Всю научную информацию в России планируется оцифровать до 1 марта

Tекст: Денис Тельманов

«Поэтому сейчас под руководством Минобра мы с отраслевыми ведомствами по поручению президента до 1 марта должны оцифровать всю научную информацию. Она должна находиться в море данных, из которых размечены датасеты, которые как раз будут обогащать и создавать суперпозицию для наших ученых, которые, я уверен, с помощью уже надстроек комьюнити-агентов смогут делать новые открытия», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

По его словам, планируется не просто субсидировать расходы ученых на использование технологий искусственного интеллекта, но и стимулировать их работать с национальными моделями, которые будут обучены на наследии всей советской науки.

Он подчеркнул важность работы российских исследователей именно с национальными, а не с зарубежными ИИ-агентами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании.

Летом власти отказались от планов по введению запрета на использование зарубежных технологий ИИ в России.

В позапрошлом году Чернышенко подчеркнул необходимость использования российских данных для обучения искусственного интеллекта.