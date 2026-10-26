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    26 октября 2026, 18:58 • Новости дня

    Словения пригрозила заблокировать евроинтеграцию Сербии из-за секретных архивов

    Премьер Словении Янша пообещал заблокировать вступление Сербии в ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Любляна будет препятствовать вступлению Сербии в Евросоюз, пока Белград не передаст ей документы югославских спецслужб, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

    «Мы приветствуем любое возможное решение новых властей Сербии ускорить переговоры о вступлении в ЕС. Однако мы не дадим согласия на какой-либо прогресс, пока Сербия не передаст Словении все архивы Управления государственной безопасности и других спецслужб бывшей Югославии, относящиеся к Словении», – цитирует сообщение словенского премьера в соцсетях ТАСС.

    Ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что дверь в ЕС для Сербии открыта. Янша неоднократно заявлял, что Кос сотрудничала с югославскими спецслужбами, а подтверждающие это документы хранятся в архивах в Белграде, в связи с чем политик призывал к отставке еврокомиссара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший президент Сербии Александр Вучич выразил мнение об отдаленной перспективе принятия Сербии в Евросоюз из-за отказа вводить антироссийские санкции.

    На прошлой неделе председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович назвал абсолютно недопустимым присоединение Белграда к Евросоюзу.

    В начале месяца Александр Вучич сообщил о требовании Брюсселя к Сербии ввести рестрикции против России на этапе переговоров о членстве.

    25 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии
    Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Сербии Александар Вучич заявил, что оппозиционный союз «Студенческий список» победил на внеочередных парламентских выборах, а возглавляемая им Сербская прогрессивная партия и коалиция «Объединенная Сербия» проиграли голосование.

    Вучич выступил в штабе Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС.

    «Многие будут удивлены, и вы поймете, насколько сильно некоторые люди лгали. Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы», – отметил Вучич.

    Он заявил, что признал поражение и не будет чинить препятствий конкурентам, передает РИА «Новости».

    «Нас победил студенческий протестный список. У них будет 135-140 мандатов [из 250], у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», - сказал экс-президент Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.

    Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии России заявили об отсутствии нарушений на выборах в Сербии.

    В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде в 2024 году погибли 16 человек. После трагедии в Сербии начались протесты студентов и оппозиции. Вучич согласился провести досрочные выборы.

    Он заявлял, что «Студенческий список» при победе на выборах в Сербии введет антироссийские санкции.

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    26 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Вучич заявил, что новые власти Сербии введут санкции против России

    Вучич: Победивший на выборах «Студенческий список» введет санкции против России

    Вучич заявил, что новые власти Сербии введут санкции против России
    @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победивший на выборах в Сербии союз «Студенческий список» введет санкции против России к весне, заявил бывший президент страны Александр Вучич, партия которого потерпела поражение на выборах.

    Вучич назвал результаты выборов «подтверждением революции, осуществленной при прямой поддержке ряда европейских стран и глубинного государства США». По его словам, речь идет о «той фракции, которая противостоит» нынешней американской администрации, передает ТАСС.

    «Больше всего меня беспокоит то, что к марту или апрелю против России будут введены санкции. Они сделают все то, о чем они не хотели, чтобы бы я вам рассказал», – заявил он.

    Ранее представители «Студенческого списка» говорили, что выступают против введения санкций в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.

    Вучич заявил о победе оппозиционного союза «Студенческий список» и поражении своей Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой

    Политолог Энтина: Новые власти Сербии сохранят близкие отношения с Россией

    Эксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой
    @ Armin Durgut/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Александр Вучич на посту президента Сербии не смог обеспечить надлежащее расследование громких коррупционных дел, а также доступ весомой части молодежи к экономическим и карьерным лифтам. Эти факторы стали одними из основных причин поражения Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Энтина.

    «За годы нахождения у власти Александр Вучич так и не смог наладить диалог со значительной частью сербского общества. Этим в первую очередь и объясняется поражение партии экс-президента на выборах», – пояснила Екатерина Энтина, профессор, директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ.

    Спикер напомнила: Вучич имеет огромный опыт в политике и отличается незаурядным умом. «Тем не менее он пошел по пути условного разделения сербского общества на «хороших» и «плохих». Этим решением политик в еще большей степени спровоцировал протестную волну против себя», – указала собеседница.

    По словам эксперта, протестное движение выражало абсолютно законные и объективные требования. «Люди призывали власти к полноценному разбирательству по ряду громких коррупционных скандалов. Одно из дел касается обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад, приведшего к гибели 16 человек», – указала аналитик.

    В данный момент, напомнила собеседница, ни одно из расследований не было доведено до логичного завершения. «Ситуация предсказуемо сделала требование борьбы с коррупцией одним из основных лозунгов протестного движения и оппозиционной избирательной кампании», – подчеркнула спикер.

    Кроме того, продолжила Энтина, Вучича можно назвать заложником собственного успеха. «Сербская прогрессивная партия развивалась как экспансионистская сила, постоянно расширяющая состав. Она насчитывала более 750 тыс. членов. Для страны с населением 6,5 млн человек такие показатели означают фактически политическую монополию», – детализировала профессор.

    Однако, указала спикер, процесс роста партийных рядов «замыкает сам себя». «Кусок экономического, финансового и карьерного пирога должен доставаться каждому новому члену. Но эти ресурсы не бесконечны и еще несколько лет назад фактически подошли к точке исчерпания», – рассказала собеседница.

    «В итоге все большему количеству молодых людей просто не находилось места в экономических и карьерных лифтах Сербии. С решением этой задачи Вучич справиться также не смог», – подчеркнула политолог.

    В итоге партия Вучича потерпела сокрушительное поражение. «Такой разрыв мало кто мог предсказать, он рассматривался как наименее вероятный даже представителями «Студенческого списка», – поделилась аналитик.

    По ее словам, свою роль в отрыве сыграла и грандиозная мобилизация граждан с явкой выше 70%. «Такие показатели на выборах в Сербии в последний раз были в 2000 году, когда свергали режим Слободана Милошевича», – напомнила Энтина.

    Спикер отметила: результат выборов не позволяет партии власти даже предполагать создание коалиционных вариантов работы в парламенте. «Кроме того, не прошла избирательный ценз Социалистическая партия – традиционный партнер Вучича. Ряды социалистов накануне выборов покинули несколько значимых членов», – продолжила она.

    Эксперт также коснулась потенциальных изменений в российско-сербских отношениях в ближайшем будущем в свете изменения политического ландшафта Сербии.

    «Внешнеполитическая программа «Студенческого списка» ничем не отличается от программы Вучича и от курса, заложенного во внешней политике Белграда в 2008 году», – считает политолог.

    Сербская внешнеполитическая концепция зиждется на четырех столпах, детализировала собеседница. «Один из базисов – евроинтеграция при сохранении сбалансированных и масштабных отношений с Россией, США и Китаем. В ходе предвыборной кампании представители «Студенческого списка» с самыми разными политическими взглядами заявляли о недопустимости деградации отношений с Москвой и введения санкций», – пояснила профессор.

    «Судя по всему, победившая партия будет придерживаться озвученных позиций. Это поспособствует сохранению Москвой высокого уровня отношений с Белградом, поддержке договоренностей по энергетике, по совместной работе на международных площадках и по многим другим трекам, развивающимся в двусторонних отношениях с 2000 года», – резюмировала Энтина.

    Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его партия потерпела поражение на парламентских выборах, в то время как оппозиционный блок «Студенческий список» одержал победу, передает РИА «Новости». «У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», – сказал он в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии.

    Он подчеркнул, что не будет чинить препятствий конкурентам. При этом экс-президент заявил, что за победой оппозиции стоят «глубинное государство» США и силы из стран ЕС. Вучич также не исключил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России. «Они сделают все, чего мы не хотели», – добавил он.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта поздравили «Студенческий список» с победой. «Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – заявили они.

    Тем временем сторонники «Студенческого списка» устроили стихийное празднование в центре Белграда. Жандармерия в тяжелой экипировке и полиция под оскорбительные крики и свист молодежи покинули центр столицы.

    Собравшаяся толпа повалила ограждение и разрушила пустующий лагерь сторонников Вучича «Чациленд», а также подожгла несколько палаток. Затем молодежь собралась на ступенях здания Скупщины, где скандировала, пела, свистела, размахивала флагами, зажигала файеры, запускала фейерверки.

    В сентябре Вучич утвердил решение о роспуске Народной скупщины (парламента) Сербии. В этот же день правящая СПП официально выдвинула его кандидатом на пост премьера. Сам экс-президент не раз говорил о планах уйти в отставку и принять участие в парламентских выборах «как обычный гражданин». В конце прошлого месяца он покинул свой пост.

    Видео выступления Вучича смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    26 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Фон дер Ляйен и Кошта поздравили сербскую оппозицию с победой

    Фон дер Ляйен и Кошта поздравили сербский «Студенческий список» с победой

    Фон дер Ляйен и Кошта поздравили сербскую оппозицию с победой
    @ Aleksandar Jovicic/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта поздравили оппозиционный «Студенческий список» с победой на досрочных парламентских выборах в Сербии.

    «Поздравляем «Студенческий список» с победой на парламентских выборах. Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – написали фон дер Ляйен и Кошта в соцсети, передает РИА «Новости».

    Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей коалиции «Объединенная Сербия» на выборах. Он отметил, что его противники могут получить 135-140 мандатов в парламенте (Скупщине), тогда как его блок – около 105 мандатов.

    Вучич также заявил, что поражение «Объединенной Сербии» было подготовлено «глубинным государством» США и силами из стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер боснийских сербов Милорад Додик поздравил «Студенческий список» с победой.

    В этот же день Александр Вучич заявил, что новые власти введут санкции против России к весне.

    В воскресенье он сообщил о поражении своей коалиции на выборах.

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    25 октября 2026, 22:12 • Новости дня
    Избирательные участки закрылись на досрочных выборах в парламент Сербии
    Избирательные участки закрылись на досрочных выборах в парламент Сербии
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину в Сербии, показав рекордную явку избирателей, сообщили в избирательной комиссии республики.

    Республиканская избирательная комиссия ранее зарегистрировала 6 млн 451 тыс. 292 избирателя, которые голосовали на примерно 8,4 тыс. участков, включая 93 за рубежом в 37 странах мира. Голосование шло с с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) времени без значимых инцидентов, в Белграде перед участками выстраивались очереди, передает РИА «Новости».

    По данным избиркома, к 18.00 (20.00 мск) на территории Сербии без Косово и Метохии проголосовали 64,89% избирателей. В Белграде к этому времени явка достигла 65,67%, в автономном крае Воеводина на севере страны – 66,9%. На прошлых парламентских выборах в 2023 году к 16.00 (18.00 мск) явка составляла 51,93%.

    Всего к выборам зарегистрировали 19 политических сил, половину из которых впервые составили движения представителей национальных меньшинств, освобожденные от прохождения трехпроцентного барьера.

    Ожидается, что основными соперниками станут представители списка «Объединенная Сербия» правящей Сербской прогрессивной партии во главе с подавшим 27 сентября в отставку с поста президента страны Александаром Вучичем и объединение «Студенческий список», первым в числе кандидатов которого значится кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии прошло голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины, в котором участвуют 19 политических сил.

    К середине дня явка на внеочередных выборах в парламент Сербии превысила половину зарегистрированных избирателей.

    Протестующие в Белграде атаковали мать бывшего президента Сербии Александра Вучича в момент проведения голосования.

    Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после парламентских выборов.

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    26 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    Эксперт: ЕС будет толкать Белград к антироссийской политике

    Политолог Межевич: Победители выборов в Сербии рискуют перейти в статус проигравших

    Эксперт: ЕС будет толкать Белград к антироссийской политике
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение партии экс-президента Сербии Александра Вучича на выборах объясняется спецификой балканских политических циклов, а также социальными и экономическими проблемами. При этом оппозиционный «Студенческий список» не сможет купировать давление ЕС и в ближайшие два года рискует скатиться в антироссийский курс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее Сербская прогрессивная партия проиграла на внеочередных парламентских выборах.

    «Для Сербии характерна быстрая смена политических циклов. Местное общество не приемлет долгого нахождения одних и тех же фигур у власти. Исключение составляют только абсолютно уникальные деятели вроде Иосипа Броз Тито. Он сумел привести страну к таким достижениям в экономике и политике, что его уважали одновременно в Москве и Вашингтоне, в Пекине и Нью-Дели. Экс-президент Сербии Александр Вучич подобным похвастаться не может», – пояснил Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ.

    Эксперт также напомнил, что большую часть пребывания на посту президента Вучич имел пограничный рейтинг среди электората – чуть более 50%. «По позициям Сербской прогрессивной партии ударила также социальная и экономическая неустроенность внутри государства», – указал политолог. Впрочем, спрогнозировал собеседник, победители нынешних выборов в течение ближайших двух лет рискуют перейти в статус проигравших.

    «Допускаю, что лидеры «Студенческого списка» не очень понимают, как работает большая политика. Вучич был весьма квалифицированным руководителем, особенно в части соблюдения баланса между интересами различных глобальных сил – России, Запада, Азии. Не уверен, что нынешние триумфаторы смогут придерживаться обещанной многовекторности», – признался спикер.

    Эксперт указал: хаос на Балканах стратегически не выгоден ни Москве, ни Брюсселю, что не помешает Европе давить на новую партию власти, чтобы отдалить Белград от Москвы. «Думаю, ЕС попытается вынудить сербскую сторону перейти к более антироссийской повестке, в том числе и в плане санкций. И «Студенческий список» не сможет отказать», – посетовал собеседник.

    Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич признал, что его партия потерпела поражение на парламентских выборах, в то время как оппозиционный блок «Студенческий список» одержал победу, передает РИА «Новости». «У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», – сказал он в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии.

    Он подчеркнул, что не будет чинить препятствий конкурентам. При этом экс-президент заявил, что за победой оппозиции стоят «глубинное государство» США и силы из стран ЕС. Вучич также не исключил, что в марте-апреле новые власти Сербии введут санкции против России. «Они сделают все, чего мы не хотели», – добавил он.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта поздравили «Студенческий список» с победой. «Мы готовы поддержать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления сильных демократических институтов, а также совместно работать над построением будущего Сербии в Европейском союзе», – заявили они.

    Москва надеется, что новые власти Сербии будут стремиться к конструктивным отношениям с Россией, заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут также направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений», – сказал журналистам представитель Кремля.

    Тем временем сторонники «Студенческого списка» устроили стихийное празднование в центре Белграда. Жандармерия в тяжелой экипировке и полиция под оскорбительные крики и свист молодежи покинули центр столицы.

    Собравшаяся толпа повалила ограждение и разрушила пустующий лагерь сторонников Вучича «Чациленд», а также подожгла несколько палаток. Затем молодежь собралась на ступенях здания Скупщины, где скандировала, пела, свистела, размахивала флагами, зажигала файеры, запускала фейерверки.

    Видео выступления Вучича смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

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    26 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось

    Большинство европейцев потеряли доверие к США как надежному партнеру

    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Доверие граждан стран Евросоюза к США как надежному партнеру значительно упало, а большинство европейцев выступают за стратегическую независимость ЕС на международной арене.

    Согласно исследованию Фонда Бертельсмана, 58% жителей Евросоюза больше не считают Вашингтон надежным союзником. При этом 73% опрошенных уверены, что ЕС должен придерживаться собственного курса во внешней политике, что на 10 процентных пунктов больше по сравнению с 2024 годом, передает Bertelsmann Stiftung.

    Несмотря на то, что США остаются важнейшим партнером для ЕС (31%), этот показатель упал на 20 процентных пунктов за два года. Аналитики связывают это с последствиями президентства Трампа, поляризацией в США и ростом геополитической напряженности.

    Желание дистанцироваться от Вашингтона не ведет к сближению с Китаем – большинство европейцев выступают за снижение экономической зависимости от Пекина. Вместо этого граждане ЕС отдают приоритет укреплению связей с Великобританией и Канадой. Поддержка НАТО остается высокой – 63% респондентов считают альянс основой своей безопасности.

    «Данные указывают на глубокий, структурный раскол в трансатлантических отношениях», – отметил эксперт Флориан Коммер. По словам эксперта Брэндона Борна, для ЕС жизненно важно углублять связи с Лондоном и Оттавой на фоне ненадежности внешней политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле уровень доверия жителей Европы к Европейскому союзу достиг рекордных показателей на фоне растущего пессимизма по поводу ситуации в мире.

    В марте опрос показал снижение доверия к Соединенным Штатам в кризисной ситуации среди жителей Франции, Германии, Британии и Канады.

    Европейские политики и дипломаты признали утрату доверия к американской администрации после серии жестких заявлений и действий.

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    26 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Додик поздравил «Студенческий список» с победой на выборах в Сербии

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель правящей в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик поздравил «Студенческий список» с победой на внеочередных парламентских выборах в Сербии.

    «Граждане Сербии и все политические деятели в очередной раз продемонстрировали демократический характер одной из старейших государственно-формирующихся наций Европы», – заявил Додик в X.

    Он также выразил благодарность экс-президенту Сербии Александру Вучичу за многолетнее сотрудничество и поддержку Республики Сербской. По его словам, это было понимание «того, что все мы принадлежим одному народу».

    Додик подчеркнул, что Республика Сербская и Сербия продолжат тесное сотрудничество по всем региональным и международным вопросам, так как сербы по обе стороны Дрины остаются одним народом.

    «Голос народа – это голос Бога. Граждане Республики Сербской и Сербии высказали свое мнение. Давайте двигаться вперед – вместе», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич заявил о победе оппозиционного союза «Студенческий список» на парламентских выборах.

    Он заявил о планах новых властей ввести санкции против России.

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    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

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    25 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Наблюдатель от ЦИК России констатировал соблюдение законов на выборах в Сербии

    Наблюдатель Мазуревский: На парламентских выборах в Сербии соблюдаются законы

    Tекст: Ольга Иванова

    Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России не выявили нарушений на досрочных парламентских выборах в Сербии, сообщил член делегации Константин Мазуревский.

    Представители ЦИК России посетили более 10 избирательных участков в Белграде, Нови-Саде и Петроварадине, выбирая их в случайном порядке, передает РИА «Новости».

    «Все избирательные процедуры, которые предусмотрены законодательством, соблюдались на тех участках, где мы были», – сказал Мазуревский.

    По его словам, почти везде фиксировалась высокая явка. Делегация общалась с избирателями в очередях, членами комиссий и наблюдателями от местных партий, которые также не обнаружили нарушений и остались довольны организацией голосования. Мазуревский добавил, что представители ЦИК России будут присутствовать при подсчете голосов на одном из участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье более половины зарегистрированных избирателей проголосовали на внеочередных выборах в парламент Сербии.

    Группа протестующих молодых людей напала на мать бывшего президента Сербии Александара Вучича.

    Экс-президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после парламентских выборов.

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    26 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Итальянское издание констатировало отстранение Европы от переговоров по Украине

    L'Antidiplomatico: Европе придется выпрашивать место на переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Европе придется выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

    «Гораздо более неудобный вопрос состоит в том, как получилось, что одному из крупнейших экономических и политических союзов приходится выпрашивать у других себе место за столом переговоров, где будут обсуждать исход конфликта, который напрямую затрагивает европейскую безопасность?» – приводит текст публикации РИА «Новости».

    По мнению обозревателя, поиск кандидатов на ведение переговоров с Москвой указывает на политический кризис в Европе. Ранее ЕС не собирался поддерживать с Россией нормальные отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье замглавы МИД России Александр Грушко заявил о самоисключении ЕС из возможных переговоров с Москвой.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ передали информацию о планах Евросоюза подключиться к переговорам России и США по Украине.

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    26 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Иноагент Каспаров получил от Евросоюза гранты для фирмы в Эстонии

    Shot: Фирма Каспарова в Эстонии получила грант ЕС на антироссийскую работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) получил гранты от Евросоюза для своей фирмы в Эстонии, доходы которой обвалились на 95% за пару лет, пишут СМИ.

    Экс-чемпион мира основал компанию в 2012 году, ему принадлежит 96,3%, остальная часть находится у его супруги Дарьи.

    После начала спецоперации компания получила грант от ЕС на «исследования в социальных и гуманитарных науках», пишет РИА «Новости» со ссылкой на канал Shot.

    На деле средства предназначались для антироссийской деятельности. В общей сложности фирма получила 22 тыс. евро. Спустя несколько лет финансирование из Брюсселя прекратилось, и компания начала нести серьезные убытки.

    Каспаров был вынужден обратиться в эстонские банки за займом в размере около 200 тыс. евро под 2% годовых. Изначально он планировал погасить долг к 2028 году, но недавно срок был продлен до 2031 года. В настоящее время в компании нет штатных сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московская квартира Каспарова стоимостью свыше 176 млн рублей попала под запрет сделок.

    Кроме того, шахматиста объявили в международный розыск за оправдание терроризма.

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    26 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Канцлер Австрии назвал дизельную сделку России и США тяжелым сигналом для ЕС

    Канцлер Австрии Штокер назвал дизельную сделку РФ и США тяжелым сигналом для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность между Россией и США о поставках дизельного топлива стала тяжелым сигналом для Евросоюза и Украины, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Они представляют собой тяжелый сигнал для Украины и ЕС», – заявил Штокер в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

    Глава правительства Австрии также отметил, что США подчеркивают свою заинтересованность в переговорах для быстрого урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок российского дизельного топлива в США.

    Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что решение американского лидера Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизеля отдалило перемирие на Украине.

    Также сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру США и заключить с Россией прагматичную сделку.

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