Президент Намибии вылетела в Москву на саммит «Россия – Африка»

Президент Намибии Нанди-Ндаитва отправилась в Москву на саммит «Россия – Африка»

Tекст: Валерия Городецкая

Президент вылетела из столицы Намибии Виндхука. Саммит пройдет в Москве 28–29 октября, передает ТАСС.

В администрации президента отметили, что саммит станет площадкой для укрепления связей между Россией и странами Африки, а также для развития взаимовыгодного партнерства и совместного решения общих задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о предстоящем совместном выступлении Владимира Путина и президента Бурунди на пленарном заседании саммита.

Ушаков анонсировал подписание декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам мероприятия.

Помощник президента раскрыл планы Владимира Путина дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.