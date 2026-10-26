Президент Намибии вылетела в Москву на саммит «Россия – Африка»

Президент вылетела из столицы Намибии Виндхука. Саммит пройдет в Москве 28–29 октября, передает ТАСС.
В администрации президента отметили, что саммит станет площадкой для укрепления связей между Россией и странами Африки, а также для развития взаимовыгодного партнерства и совместного решения общих задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о предстоящем совместном выступлении Владимира Путина и президента Бурунди на пленарном заседании саммита.
Ушаков анонсировал подписание декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам мероприятия.
Помощник президента раскрыл планы Владимира Путина дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.