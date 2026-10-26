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    26 октября 2026, 18:50 • Новости дня

    МВД предупредило о вербовке детей мошенниками через мобильные игры

    МВД: Мошенники и вербовщики ищут жертв среди детей через мобильные игры

    Tекст: Денис Тельманов

    Телефонные мошенники и вербовщики активно используют социальные сети и мобильные игры для поиска жертв среди детей и подростков, сообщили в МВД.

    «Телефонные аферисты и вербовщики часто используют мобильные игры и соцсети для поиска жертв среди детей и подростков. Они играют на доверчивости и неумении ребенка критически мыслить в стрессовой ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в Max.

    Злоумышленники путем манипуляций склоняют детей к совершению преступлений. При этом они убеждают жертву в том, что ребенок якобы оказывает помощь государственным органам в поимке преступника.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие представители государственных органов никогда не просят граждан участвовать в операциях и тем более нарушать закон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД заявило о применении мошенниками многоступенчатых схем обмана детей.

    На прошлой неделе управление призвало родителей выстраивать доверительные отношения с детьми для их защиты от аферистов.

    В начале месяца ведомство предупредило о частом использовании угроз злоумышленниками при обмане несовершеннолетних.

    24 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink

    Маск обвинил ВСУ в условиях использования связи Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применив ее для наступательных атак беспилотников.

    Вооруженные силы Украины нарушили условия эксплуатации системы спутниковой связи, применив терминалы для координации наступательных ударов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», – заявил Илон Маск.

    При этом он заявил, что Starshield – совершенно другая система, контролируемая правительством США, которое и решает, что с ней делать.

    Предприниматель также указал на критическую зависимость Киева от предоставляемых им услуг спутникового интернета.

    «Если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно рухнет. Это не угроза, а лишь констатация факта», – написал Маск в Х.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети.

    В пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    В среду газета The Wall Street Journal сообщила о распоряжении Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для Вооруженных сил Украины.

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    26 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    «Яндекс» перенес уцелевшие после атак беспилотников суперкомпьютеры
    «Яндекс» перенес уцелевшие после атак беспилотников суперкомпьютеры
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суперкомпьютеры «Яндекса» не пострадали в результате недавних атак беспилотников и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках, сообщили в компании.

    «Яндекс» перенесет не пострадавшие после атак беспилотников суперкомпьютеры на новые площадки, сообщили в компании РИА «Новости».

    «Суперкомпьютеры «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненскис» не пострадали в результате атак на дата-центры «Яндекса»», – заявили в компании.

    Устройства уже разворачиваются на новых вычислительных площадках.

    Отмечается, что три суперкомпьютера представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры и будут разнесены по разным местам. Они по-прежнему будут использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов компании и для обучения фундаментальных языковых моделей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в компании сообщили о восстановлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ» после атак беспилотников на центры обработки данных. В середине месяца Минцифры помогло компании найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем. В начале месяца часть сервисов «Яндекса» начала работать с перебоями из-за остановки центра обработки данных в городе Сасово под Рязанью.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

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    24 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге задержаны пятеро подростков, которые похитили школьника и вымогали у него деньги, сообщило Главное следственное управление СК по городу.

    В четверг днем во Фрунзенском районе Петербурга на Купчинской улице подростки 15-16 лет напали на школьника, насильно посадили его в машину и стали требовать деньги. Ребенок смог сообщить о похищении, после чего был освобожден, сообщает Следственный комитет.

    Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и о вымогательстве.

    «По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 4 молодых человека и девушка», – говорится в сообщении ведомства. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тюменские следователи возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на сверстника.

    В августе следователи завели уголовное дело после избиения юноши толпой подростков в Кузбассе. А в июне СК начал расследование после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками.

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    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости, превышающей 161 км/ч.

    Украинские военные утром в субботу зафиксировали работу систем Starlink и Starshield на скорости более 161 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    «Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи», – рассказал источник агентства в министерстве обороны Украины.

    На прошлой неделе в Киеве жаловались на срыв ряда военных операций из-за ограничений скорости работы терминалов SpaceX на отметке 160 км/ч.

    Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил о восстановлении доступа украинской армии к военной связи Starshield, не уточнив автора распоряжения.

    В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что сеть применяется исключительно для обороны и гражданских целей, а любые ограничения устанавливаются американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи для украинских военных.

    Издание The Wall Street Journal назвало Илона Маска инициатором замедления военной версии сети.

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    24 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава МИД Польши пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничений Starlink

    TVP Info: Сикорский пожелал Маску отправиться на Марс из-за ограничений Starlink

    Глава МИД Польши пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничений Starlink
    @ Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал американскому бизнесмену Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети Starlink на Украине.

    «Смешивание бизнеса с политикой обычно заканчивается плохо, особенно когда речь идет об Илоне Маске. <…> Я желаю Маску всего наилучшего – он великий изобретатель, и я надеюсь, что однажды он полетит на Марс», – заявил Сикорский на конференции в городе Лодзь, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TVP Info.

    На прошлой неделе власти в Киеве сообщили о введении компанией SpaceX ограничений на работу терминалов Starlink для украинских военных при скорости движения выше 160 км/ч. Из-за этого решения был сорван ряд операций Вооруженных сил Украины.

    В ответ основатель SpaceX Илон Маск подчеркнул, что спутниковая система предназначена исключительно для обороны и гражданских целей, а не для ведения наступательных действий. Он добавил, что системы Starshield контролируются правительством США, поэтому любые ограничения устанавливаются американскими военными. При этом газета The Wall Street Journal отмечала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично предприниматель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости выше 161 км/ч.

    Европейская комиссия подтвердила факт развала украинской обороны из-за введенных ограничений на работу терминалов Starlink.

    В пятницу основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет поступающих в страну во время вооруженного конфликта миллиардов долларов.

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    24 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Reuters: Белый дом неоднократно использовал SpaceX в интересах внешней политики

    Reuters: Белый дом просил SpaceX включать и отключать спутниковый интернет

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США неоднократно просили руководство компании SpaceX включать или отключать сервис спутникового интернета в разных странах мира для продвижения своих внешнеполитических приоритетов, пишет Reuters со ссылкой на источники.

    Американские власти неоднократно обращались к руководству компании SpaceX с просьбами ограничить или, напротив, предоставить доступ к сервисам спутникового интернета в различных странах для продвижения приоритетов внешней политики Вашингтона, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Ранее Киев заявлял об ограничении работы терминалов, используемых украинскими военными. Несмотря на отрицание этих мер американскими чиновниками, 22 октября президент Дональд Трамп сообщил о восстановлении доступа к военной связи Starshield, не уточнив инициатора снижения скорости соединения. В ответ часть политиков из Демократической партии потребовала провести расследование. При этом еще в 2022 году после начала спецоперации на Украине администрация Джо Байдена добивалась от SpaceX расширения доступа к Starlink для ВСУ.

    В 2023 и 2024 годах команда Байдена просила лишить доступа к интернету проиранские силы в Йемене и Ливане, к которым, по данным американской разведки, попали терминалы. Одновременно с этим осенью 2022 года Белый дом настаивал на обеспечении работы сервиса в Иране во время массовых протестов. Аналогичные действия в рамках операций против страны предпринимала и администрация Трампа в 2025 и 2026 годах.

    Кроме того, в 2024 году SpaceX направила в Министерство торговли США документы, в которых подтвердила тесное сотрудничество с властями в сфере лицензирования экспорта и безопасности технологий ради защиты национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу офис Владимира Зеленского опроверг снятие ограничений скорости Starlink для украинских военных.

    В среду Пентагон сообщил о неизменности подхода Соединенных Штатов к предоставлению Украине систем спутниковой связи Starlink и Starshield.

    В минувшее воскресенье Белый дом отверг причастность к ограничению работы спутниковой связи на Украине.

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    26 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы

    Депутат Чернышов предложил выплачивать деньги за возвращение учителей в школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу «Возвращение в школу» для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    Глава думского комитета направил обращение в Минпросвещения с инициативой по привлечению на работу бывших учителей, передает РИА «Новости».

    «Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли», – говорится в документе.

    Автор идеи отметил необходимость обновления знаний и помощи в освоении изменившихся требований для специалистов с перерывом в стаже. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию.

    Отдельно депутат предложил ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте. Условия получения финансовой поддержки потребуют строгого учета предыдущего педагогического стажа и срока работы вне школы, чтобы исключить злоупотребления при формальном увольнении.

    Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не будет считаться уходом из профессии. Трудоустройство участников программы предлагается проводить на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России единой среды с социальными гарантиями для педагогов.

    Также член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки специалистов в моногородах.

    Кроме того, летом президент Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогических работников.

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    25 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    МВД: В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Зеленограде задержали мать, которая оставила своего новорожденного ребенка около жилого дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Полицейскими установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась иностранная гражданка 1999 года рождения, находящаяся на территории Российской Федерации незаконно», – заявила Волк ТАСС.

    В отношении женщины составили административный материал по ст. 18.8 КоАП РФ. Материалы проверки по факту оставления ребенка в опасности передадут в следственные органы.

    В столичной прокуратуре добавили, что женщина родила мальчика 16 октября и после выписки из родильного отделения оставила его около дома, опасаясь, что ее бросит сожитель. Накануне вечером ребенка обнаружили около одного из жилых домов, медицинские работники осмотрели его и передали в специализированное учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кировской области следователи завели уголовные дела после гибели избитого матерью двухмесячного ребенка. В феврале случайный прохожий в селе Кабычевка ЛНР нашел брошенную матерью в общественную уборную новорожденную девочку. В прошлом году полицейские задержали в Москве двух человек при попытке продать новорожденного за 1000 долларов.

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    24 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    В Европе признали развал обороны Украины из-за ограничений Starlink

    Junge Welt: Оборона ВСУ начала разваливаться из-за ограничений Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    В Европейской комиссии невольно подтвердили факт развала украинской обороны из-за введенных ограничений на работу терминалов спутниковой связи Starlink.

    В среду в Еврокомиссии призвали восстановить полноценный доступ Украины к терминалам Starlink, назвав их критически важными каналами связи. Журналисты отметили, что без милости основателя SpaceX Илона Маска украинская оборона разваливается, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Junge Welt.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас признала неспособность Евросоюза в ближайшей перспективе заменить Киеву американскую спутниковую систему. Это происходит несмотря на планы Брюсселя развивать собственные технологии связи.

    Ранее президент США Дональд Трамп попросил Илона Маска снять ограничения на работу военной версии спутниковой системы связи на Украине. При этом советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сообщил о сохранении ограничений в силе.

    Сам Владимир Зеленский 19 октября пожаловался на работу терминалов спутниковой связи Starlink с ограничениями. По его словам, связь пропадает на скорости свыше 130 км в час на различных участках фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач ВСУ из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг сообщения об отмене ограничений скорости работы связи для украинских военных. В среду стало известно, что предприниматель Илон Маск лично распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield.

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    25 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    Ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Ульяновске

    В Ульяновске ребенок выжил после падения из окна восьмого этажа

    Tекст: Вера Басилая

    В Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа и был госпитализирован, сообщила прокуратура Ульяновской области.

    В Ульяновске ребенок остался жив после падения из окна многоквартирного дома на восьмом этаже, пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента, сообщает прокуратура Ульяновской области.

    Проверку проводит прокуратура Железнодорожного района города. Ведомство выясняет, как органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соблюдали требования законодательства об охране жизни и здоровья детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве очевидцы спасли четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа.

    В Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и был госпитализирован.

    В августе в Московской области женщина погибла, пытаясь спасти трехлетнего сына от падения из окна.

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    24 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    В Абхазии за мусорным контейнером найдено тело младенца

    МВД Абхазии сообщило об обнаружении тела младенца за мусорным контейнером

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Цандрипш Гагрского района Абхазии сотрудники коммунальных служб обнаружили тело новорожденного мальчика за мусорным контейнером, сообщило министерство внутренних дел республики.

    «Тело новорожденного мужского пола было обнаружено утром 24 октября по улице Карьерная в поселке Цандрипш за мусорным контейнером сотрудниками коммунальных служб при вывозе бытовых отходов», – передает РИА «Новости» сообщение МВД Абхазии.

    На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности ребенка, обстоятельств его гибели и причастных к этому лиц. Собранные материалы переданы в прокуратуру Гагрского района.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на северо-востоке Москвы следователи начали выяснять обстоятельства обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

    Весной в подмосковном поселке Большевик возбудили уголовное дело после обнаружения у мусорных баков тела новорожденной с колото-резаными ранами.

    До этого на предприятии по утилизации мусора в подмосковной деревне Сахарово обнаружили тело младенца без признаков насильственной смерти.

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    24 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Сенаторы пригрозили Трампу из-за спутниковой связи для ВСУ

    NYT: Сенаторы пригрозили заблокировать кандидатов Трампа из-за связи для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенаторы от Республиканской и Демократической партий пообещали заблокировать утверждение кандидатов президента Дональда Трампа на госдолжности, если Белый дом не гарантирует восстановление доступа ВСУ к спутниковой связи.

    Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    Как отмечает издание, разногласия сенаторов и администрации США могут обостриться после промежуточных выборов, когда республиканцы, вероятно, попытаются добиться утверждения десятков выдвинутых Трампов кандидатов на разные должности до начала работы Конгресса нового созыва.

    Ранее американский конгрессмен Анна Паулина Луна призвала демократов перестать выступать за продолжение украинского конфликта и поддержать усилия Трампа по его урегулированию.

    В четверг Трамп заявил, что доступ Украины к спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен. Так он прокомментировал сообщения прессы, согласно которым он просил главу SpaceX Илона Маска снять ограничения на использование системы на Украине.

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко позже сообщил о частичном сохранении ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Трампа об отмене ограничений скорости работы Starlink для украинских военных. В тот же день Трамп, Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями из-за ограничения доступа Киева к сети Starshield.

    В четверг Трамп сообщил о снятии ограничений на использование ВСУ военной системы спутниковой связи.

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    23 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз

    Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

    Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.

    Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.

    В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.

    Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.

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    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Мурашко назвал самое распространенное детское заболевание

    Мурашко: Простуда является самым частым заболеванием у детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди детей и призвал к своевременной вакцинации.

    Своевременная прививка от вирусных инфекций помогает защитить детей и взрослых в период эпидемиологического сезона, сообщил Мурашко РИА «Новости».

    «Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных», – пояснил он.

    Министр отметил, что дети часто контактируют друг с другом, поэтому здоровье ребенка значительно облегчает семье прохождение сезона простуд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об увеличении числа сосудистых катастроф при гриппе.

    До этого он сообщил о недостаточной физической активности детей дошкольного возраста.

    Врач Иван Коновалов назвал легко передающиеся в школьных коллективах инфекции самыми опасными.

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