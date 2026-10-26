Мирный житель получил ранения при атаке БПЛА на дом в Курской области

«В результате атаки пострадал 43-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения», – написал губернатор в своем аккаунте в «Макс».
Хинштейн добавил, что пострадавшему оказали первую помощь и его госпитализируют в Курск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг жительница Курской области получила ранение при атаке украинского беспилотника на территорию сахарного завода в Рыльском районе.
Во вторник число пострадавших при атаке украинского дрона в Октябрьском районе возросло до четырех.
В тот же день губернатор Александр Хинштейн сообщил о ранении трех мужчин при атаке украинского беспилотника на энергетический объект.