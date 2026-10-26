В ДТП на трассе «Таврида» пострадали пять человек

МЧС: Пять человек пострадали в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Tекст: Елизавета Шишкова

Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В салоне находились пять человек, среди которых были дети шести и 15 лет, сообщает ведомство в «Максе».

Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали женщину и шестилетнего ребенка, оказавшихся зажатыми в салоне.

Пострадавший шестилетний ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами в республиканскую детскую больницу. Взрослому и подростку с травмами легкой степени тяжести оказана помощь в Белогорской центральной районной больнице, они направлены на амбулаторное лечение. Двое пострадавших продолжают обследование в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье один человек погиб и еще двое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Георгиевском округе Ставропольского края.

В пятницу в Башкирии водитель автомобиля Mazda погиб после съезда в кювет, четверо несовершеннолетних получили травмы.

В начале месяца глава Крыма Сергей Аксенов наградил шестерых сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» за спасение группы спелеологов-любителей в крымской пещере.