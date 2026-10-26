Суд Петербурга взыскал с блогера Пучкова 48 тыс. рублей по иску Роскомнадзора

Решение вынесено по иску ведомства к создателю контента, известному под псевдонимом Гоблин, передает ТАСС. «Взыскать с должника индивидуального предпринимателя Пучкова Дмитрия Юрьевича в пользу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязательное отчисление в размере 48 857, 50 рублей», – сказано в документе.
Кроме того, блогер должен будет уплатить государственную пошлину в размере 8 тыс. рублей.
Пучков получил известность благодаря пародийным переводам голливудских картин, в числе которых «Властелин колец» и «Матрица».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце юрист Иван Морозов заявил о начислении налогов на конфискованное имущество осужденного блогера Елены Блиновской.
В прошлом месяце Федеральная налоговая служба ликвидировала косметическую компанию блогера Карины Лазарьянц.
В августе столичный арбитраж отложил разбирательство по делу о банкротстве создательницы контента Александры Митрошиной.