Ушаков анонсировал совместное выступление Путина и президента Бурунди

«На первом пленарном заседании вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выступят президент Республики Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе, главы государств и правительств других стран африканского континента, а также председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф», – цитирует Ушакова РИА «Новости».
Помощник российского лидера добавил, что на встрече речь пойдет о приоритетах взаимодействия с государствами континента, совместных проектах в торгово-инвестиционной сфере, культурно-гуманитарном сотрудничестве и образовательных обменах. Второе пленарное заседание пройдет в формате рабочего завтрака.
Ранее президент Кении Уильям Руто запланировал встречу с российским лидером на полях мероприятия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о множестве предстоящих двусторонних встреч Владимира Путина.