  • Новость часаМитинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Победа Лулы в Бразилии послужит становлению многополярного мира
    Москва допустила возможность выдвижения Орбана на пост генсека ООН
    Пушков: Глобалисты не смогли повторить в Бразилии аргентинский сценарий
    Для массированных ударов по Украине выбран удачный момент
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите ФСЭГ в Москве
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков
    26 октября 2026, 18:15 • Новости дня

    Рабочий погиб при падении с высоты на предприятии в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предприятии, расположенном на северо-востоке Москвы, рабочий сорвался с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    «По предварительным данным, 26 октября на территории предприятия на северо-востоке Москвы рабочий упал с высоты. Мужчина скончался», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В настоящее время по факту несчастного случая проводится процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.

    В апреле один человек скончался из-за срыва сотрудников подрядной организации с высоты на объекте по улице Автозаводской.

    Весной в прокуратуре города сообщили о гибели двух человек в результате падения с высоты на одном из строительных объектов Москвы.

    26 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы

    ФСБ: В Подмосковье задержали двух агентов СБУ за подготовку атаки дронов на ПРО

    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили атаки дронов на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, 1991 г.р., и 1998 г.р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», – цитирует Центр общественных связей ФСБ РИА «Новости».

    По данным спецслужбы, один из фигурантов был завербован сотрудником СБУ и за обещанное денежное вознаграждение прибыл в Россию. Для подготовки теракта он привлек своего знакомого. Действуя под руководством куратора из СБУ, злоумышленники изъяли FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях.

    Агенты отработали задание по настройке ударных беспилотников, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Фигуранты задержаны на этапе приготовления к теракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ сообщила об активизации попыток украинских спецслужб организовать диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области с использованием небольших беспилотников.

    В июле ведомство заявило об оснащении СБУ предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье FPV-дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    В марте спецслужба предотвратила серию планируемых киевским режимом терактов с использованием беспилотников в Московском регионе.

    Комментарии (5)
    26 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ обнародовала видеозапись с дронами, которые выходцы из Закавказья планировали использовать для ударов по объектам противоракетной обороны и энергетики Москвы по заданию Службы безопасности Украины.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как фигуранты дела под руководством куратора собирают аппараты и готовят их к запуску, пишет ТАСС.

    По словам оперативного сотрудника спецслужбы, ведомство заранее обладало информацией о принадлежности задержанных к украинской разведке и знало личность их куратора. Контрразведка провела комплекс мероприятий, в результате которых злоумышленники были задержаны на этапе подготовки к террористическому акту.

    Своевременное вмешательство позволило избежать жертв среди населения и ущерба городской инфраструктуре. В ведомстве добавили, что российские спецслужбы продолжают вести оперативную игру с кураторами задержанных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В июле ФСБ информировала, что дроны, которыми СБУ собиралась ударить по оборонному заводу в Подмосковье, оборудовали канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    Комментарии (4)
    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 00:59 • Новости дня
    Правоохранители заявили о вероятной смерти пропавшей в Москве женщины

    Tекст: Антон Антонов

    Пропавшая в Москве 30-летняя женщина, по предварительным данным, мертва, сообщили в правоохранительных органах.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы начали разыскивать 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    Сообщалось, что Садагова могла инсценировать свою пропажу.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве ликвидировали

    Спасатели ликвидировали пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве полностью ликвидирован, все находившиеся внутри люди успешно эвакуированы.

    Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве ликвидирован, передает РИА «Новости».

    «Да, уже потушили, сейчас проводим проветривание здания», – сказал сотрудник МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в пристройке к зданию Театра на Юго-Западе произошел пожар.

    В субботу возгорание в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» локализовали на площади 800 кв. метров.

    При тушении пожара в санатории двое спасателей получили травмы из-за обрушения конструкций здания.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    В Москве произошел пожар в здании «Театра на Юго-Западе»

    Tекст: Ольга Иванова

    В пристройке к зданию «Театра на Юго-Западе» на проспекте Вернадского в Москве произошел пожар.

    Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, передает РИА «Новости».

    Информации о пострадавших на данный момент нет.

    По словам очевидцев, со стороны театра был заметен густой черный дым. Сообщается, что жителей дома, в котором расположен театр, эвакуируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы.

    Огонь локализовали на площади 800 кв. метров.

    При тушении из-за обрушения конструкций здания пострадали двое спасателей.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Промышленный альпинист разбился насмерть на северо-востоке Москвы

    Промышленный альпинист сорвался с силосной башни на хлебозаводе в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе Северное Медведково в Москве погиб промышленный альпинист при обрыве страховки на хлебозаводе, сообщил источник.

    Мужчина разбился насмерть в результате обрыва страховки во время работ на хлебозаводе в Северном Медведково, сказал собеседник агентства «Москва».

    Инцидент произошел во время работ в силосной башне на хлебозаводе на Полярной улице.

    Устанавливаются подробности произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе рабочий погиб при падении с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы. В июле незарегистрированный альпинист разбился насмерть во время подъема на Эльбрус. В марте рабочий погиб во время раскопок на стройплощадке в московском районе Москворечье-Сабурово.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Генпрокурор потребовал запретить украинское движение «Желтая лента»

    Генпрокурор Гуцан потребовал признать украинскую «Желтую ленту» экстремистской

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокурор Александр Гуцан обратился в Верховный суд с иском о признании украинского общественного объединения «Желтая лента» экстремистским и запрете его деятельности на территории страны.

    Верховный суд России рассмотрит административное дело по иску Генпрокуратуры 12 ноября, заседание начнется в 10:00, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минюст. Иск подан в отношении украинского общественного объединения «Громадська органiзацiя «Жовта Стрiчка» («Общественная организация «Желтая Лента»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле генпрокурор Александр Гуцан заявил об увеличении в два раза за прошедший год количества детей, вовлеченных в экстремистскую и террористическую деятельность.

    В прошлом году он подал иск в Верховный суд с требованием признать польскую организацию «Съезд народных депутатов» террористической и запретить ее деятельность в стране.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Собянин дал старт строительству нового Большого Московского цирка

    Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка в Мневниковской пойме на западе города.

    «Подготовлен проект, подготовлена стройка. Сегодня мы начинаем активное строительство», – заявил Собянин, передает РИА «Новости».

    Мэр столицы отметил, что после тщательных консультаций с цирковым сообществом и горожанами власти подготовили серьезный проект создания нового дома Большого Московского цирка. По его словам, здание будет уникальным по архитектуре и технологиям.

    Собянин поблагодарил всех участников подготовки проекта и попросил строителей «совершить чудо» – заложить первый камень и реализовать этот сложный и важный для страны проект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале возведения в Коммунарке межмузейного депозитарно-выставочного комплекса, образовательного суперколледжа и спортивного центра.

    В прошлом году Собянин анонсировал строительство нового цирка в Мневниковской пойме.

    В феврале 2025 года мэр столицы предложил москвичам обсудить концепцию нового здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    Московская полиция выявила 950 нарушителей миграционного законодательства

    МВД: В ходе рейда в Москве выявили 950 нарушителей миграционного режима

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе профилактической операции «Нелегал-2026» на северо-западе Москвы сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 950 нарушителей, среди которых оказались 130 недобросовестных работодателей, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Полицейские проверили иностранных граждан на подлинность документов и законность пребывания в России. По итогам проверок на северо-западе столицы были выявлены сотни нарушителей миграционного законодательства, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    «Всего выявлено порядка 950 нарушителей, из них 130 – работодатели, незаконно привлекающие иностранную рабочую силу», – добавили там.

    Задержанных иностранцев доставили в территориальные отделы полиции для проверки и привлечения к административной ответственности. В отношении мигрантов составлены протоколы за незаконную постановку на учет, нелегальную трудовую деятельность и предоставление ложных сведений, а на работодателей заведены дела за незаконное привлечение к труду.

    Восемь иностранцев привлекли к ответственности за уклонение от ранее назначенных наказаний.

    По итогам рейдов нарушителям назначены штрафы, а также принято 344 решения о выдворении за пределы России, причем 180 человек покинут страну принудительно.

    Кроме того, силовики возбудили 22 уголовных дела за преступления в сфере миграции, включая фиктивную постановку на учет и оборот поддельных документов. Еще 14 уголовных дел заведено по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства на севере Москвы. В начале месяца полиция Челябинской области решила выдворить 96 мигрантов по итогам регионального этапа операции «Нелегал». Летом МВД сообщило о пресечении свыше 60 тыс. нарушений миграционного законодательства на первом этапе этой всероссийской операции.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Прокуратура потребовала завести уголовное дело на правозащитницу Каретникову

    Прокуратура потребовала возбудить дело против правозащитницы Каретниковой

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении правозащитницы Анны Каретниковой (признана иностранным агентом).

    В следственные органы направлено требование возбудить уголовное дело против правозащитницы Анны Каретниковой из-за уклонения от обязанностей иностранного агента, сообщает в Max прокуратура Москвы.

    Отмечается, что дело предлагается возбудить по статьям об уклонении от исполнения обязанностей об иностранных агентах и об участии в деятельности экстремистской организации.

    Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Михаила Зыгаря (признан в России иноагентом).

    Московский мировой суд вынес заочный приговор руководителю издания «Медиазона» (СМИ-иноагент) Сергею Смирнову (иноагент), назначив ему наказание в виде лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

    В прошлом месяце уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента против актера Семена Трескунова передали в московский суд.


    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в Московском регионе

    Синоптик Леус: Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Московском регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на вторник в Московском регионе ожидаются заморозки до минус трех градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Ближайшей ночью в столице будет холодно. Температура воздуха составит плюс один – плюс три градуса, а по области местами столбики термометров опустятся до минус трех градусов», – цитирует синоптика РИА «Новости».

    По его словам, предстоящей ночью в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Леус предупредил о слабых заморозках к утру понедельника в Московском регионе. В субботу он сообщил о повышении температуры до 14 градусов тепла в выходные в Москве.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Глава МИД Кении прибыл в Москву

    Глава МИД Кении Мудавади прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    В марте Мудавади посещал Москву с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». Во время пребывания в столице глава МИД Кении также выступил с лекцией перед студентами МГИМО.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести множество двусторонних встреч на полях международных саммитов.

    Президента переходного периода Мали Ассими Гойту встретили в Москве у самолета традиционным столом с пирогами и самоваром.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 09:53 • Новости дня
    Власти Москвы раскрыли популярные схемы обмана на сайтах знакомств

    Мэрия Москвы предупредила о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичное правительство предупредило пользователей сервисов для знакомств о самых распространенных уловках кибермошенников, среди которых фишинговые ссылки на билеты и подставные свидания.

    Москвичам напомнили о необходимости соблюдать бдительность при общении на профильных ресурсах. Чаще всего злоумышленники пытаются заманить жертву на фиктивное свидание, предлагая оплатить поход в кино или театр по фишинговой ссылке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

    Еще одна частая схема обмана связана с приглашениями в малоизвестные кафе. Мошенники вступают в сговор с персоналом таких заведений, чтобы выставить потерпевшему многократно завышенный счет за ужин.

    Кроме того, горожан призвали насторожиться при настойчивых просьбах прислать личные фотографии, которые впоследствии могут быть использованы для шантажа. Аферисты также часто выманивают деньги, придумывая истории о внезапных болезнях или финансовых трудностях.

    «Внимательность, проверка информации и доля здорового скептицизма – лучшая защита от мошенников», – заявила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. По ее словам, при излишней настойчивости и просьбах о финансовой помощи со стороны нового знакомого общение стоит немедленно прекратить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце управление по борьбе с киберпреступностью МВД опубликовало алгоритм для проверки безопасности сохраненных в браузерах паролей.

    Летом вызволенная из плена в Мьянме россиянка призвала женщин к бдительности при интернет-знакомствах.

    В июне председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил использовать кнопочные телефоны для защиты от киберпреступников и поддельных нейросетевых материалов.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    В Москве задержали связанных с мошенниками сотрудников криптообменников

    Полиция Москвы задержала сотрудников криптообменников за кражу 13 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные полицейские задержали пятерых сотрудников криптообменников и нескольких курьеров, которые обманным путем выманили у пожилой женщины более 13 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    В Москве раскрыли мошенническую схему, в результате которой 73-летняя пенсионерка лишилась 13,3 млн рублей. Злоумышленники позвонили женщине, сообщили о якобы взломе ее аккаунта на портале государственных услуг и потребовали снять деньги для проверки, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Пенсионерка передала наличные 22-летнему курьеру на Лосевской улице. После задержания он указал на криптообменник, куда доставил средства. В ходе обысков в офисах на Мантулинской улице и Пресненской набережной правоохранители поймали четверых сотрудников, а пятого взяли в аэропорту при попытке покинуть столицу.

    Во время оперативных мероприятий полицейские изъяли договоры купли-продажи криптовалюты, счетные машинки, шредер с уничтоженными документами и более 5 млн рублей. Кроме того, в отдел полиции доставили еще двоих курьеров в возрасте 18 и 19 лет, у которых обнаружили 3 млн рублей.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Пятеро сотрудников криптообменников отправлены под арест, а забравший деньги у пенсионерки курьер находится под подпиской о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей после передачи сбережений курьерам телефонных аферистов. Летом стражи порядка поймали пособника мошенников после кражи почти 5 млн рублей у подростка для перевода в криптовалюту. В мае правоохранители задержали двух женщин-курьеров за хищение семейных сбережений под предлогом взлома аккаунта на портале государственных услуг.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Глава МИД Сейшельских островов прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Сейшельских островов Фор прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Глава внешнеполитического ведомства Сейшельских островов прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях третьего саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». Саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28 и 29 октября.

    В апреле текущего года по приглашению президента Владимира Путина Россию с визитом посетил президент Сейшельских островов Патрик Эрмини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит в столицу президента Фостен-Арканжа Туадеры.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    МИД заявил о серьезных усилиях США по поиску формулы мира на Украине
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов
    На Украине предложили отправить депутатов Рады на фронт на год
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены
    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет