  • Новость часаУшаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
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    26 октября 2026, 18:09 • Новости дня

    Кремль анонсировал участие Путина в саммите ФСЭГ в Москве

    Ушаков: Путин примет участие в саммите ФСЭГ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин 27 октября примет участие в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    «Начинается форум завтра, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет в восьмом саммите участие», – приводит РИА «Новости» слова Ушакова.

    Помощник главы государства добавил, что мероприятие пройдет в Центре международной торговли. Особый символизм нынешнему саммиту придает то, что он проходит в год 25-летия организации.

    Полноправными членами ФСЭГ выступают Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис президента Ирана сообщил об отбытии Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях форума.

    В субботу посольство Исламской Республики подтвердило приезд Масуда Пезешкиана в Россию 27 октября.

    25 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые западные компании чуть не плакали, когда были вынуждены покинуть российский рынок под давлением правительств своих стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании – чуть не плакали наши друзья из этих стран», – заявил Путин в интервью «Вестям».

    Президент отметил, что Европа таким образом сама отрезала себя от большого рынка. Вместе с тем решение европейских стран запретить все российское у себя он назвал глупым. «Мы же ничего не запрещали», – отметил Путин.

    «Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные», - указал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политику стран Европы по запрету всего российского. Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о некрасивом уходе ряда западных брендов. В прошлом году глава государства заявил о заинтересованности покинувших рынок американских компаний в возвращении в Россию.

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    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет значимые последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    25 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские элиты утратили собственные традиции и культуру и уже не могут прививать их приехавшим в страны Евросоюза мигрантам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи?» – отметил глава государства в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    По его словам, до среды мигрантов и их детей «уж точно ничего не доходит». Президент добавил, что многие мигранты живут в странах ЕС десятилетиями, но при этом не говорят на языке страны пребывания.

    По его мнению, Европейский союз не может найти деньги на ассимиляцию всех мигрантов, что ведет к кризисной ситуации.

    «Этот объем, который накопился выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает», – констатировал глава российского государства.

    Путин подчеркнул, что для решения проблем с мигрантами Европе следует образовывать вновь прибывших, а также внедрять их в среду европейских обычаев и традиций.

    Путин также добавил, что Россию постоянно обвиняют в чем-то, включая беспорядки в Европе.

    «Первая реакция, я когда это увидел, – удивление, потому что ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – сказал он.

    «Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о девальвации традиционных ценностей в мире. В начале месяца российский лидер указал на отсутствие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами. В сентябре глава государства назвал ситуацию в Европе прямым следствием системных ошибок глобалистов.

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    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

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    25 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась

    Ушаков сообщил о начале подготовки саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что организация и подготовка будущего саммита президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина уже началась.

    «Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению [встречи], уже к ней началась подготовка», – заявил Ушаков.

    Он добавил, что китайские коллеги очень серьезно подошли к проведению предстоящих переговоров, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о связываемых в мире надеждах на переход от глобального хаоса к стабилизации благодаря возможной встрече лидеров России, США и Китая.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал о нацеленности Москвы на проведение трехстороннего саммита.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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    25 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Захарова: Люди возлагают много надежд на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Антон Антонов

    Многие в мире связывают надежды на переход от глобального хаоса к стабилизации с возможной встречей президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата обменяться мнениями. Конечно, к этой встрече будут прикованы внимание миллионов, я бы даже сказала, миллиардов. Конечно, много надежд люди возлагают на подобную встречу», – сказала Захарова в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что в мире есть запрос на возвращение к стабилизации «от этого сползания к абсолютному хаосу», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая, но отверг сравнения с Ялтинской конференцией.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в пятницу сообщил о нацеленности Москвы на проведение такой трехсторонней встречи.

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    23 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил расширить применение отечественных технологий ускоренной регенерации тканей при лечении ранений.

    Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря, говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

    Правительству совместно с Агентством стратегических инициатив предложено рассмотреть вопросы поддержки проектов по ускоренной регенерации тканей, в том числе при лечении ранений, полученных участниками спецоперации. В частности, речь идет о технологии ООО «Шэнэскин», которая будет применяться при участии Минобороны и фонда «Защитники Отечества».

    Кроме того, предполагается поддержка таких компаний, как АО «Нейрореволюция», ООО «БиометрикЛабс», «Вольтс Групп», «ИНЖИНИРИНГ+», «Медицинские скрининг системы», «РобоПро», «Сверх» и «ЭСФИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин поддержал идею использовать творчество для реабилитации участников специальной военной операции.

    Глава государства заявил об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых участников спецоперации.


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    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    23 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, включив в него специальности в области обороны и безопасности.

    «Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с автономной некоммерческой организацией «Платформа Национальной технологической инициативы» и при участии Минобороны России обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности», – цитирует поручение главы государства РИА «Новости».

    Первый доклад необходимо представить до 1 декабря, а далее – раз в год. Ответственными за выполнение задачи назначены генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий» за счет гражданских и военных компетенций.

    В том же месяце глава государства одобрил работу участников программы «Время героев» в Агентстве стратегических инициатив после завершения службы.

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    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    24 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю

    Посол Кумар: Путин и Моди дали указания развивать двустороннюю торговлю

    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили министерствам двух стран развивать двустороннюю торговлю.

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди по итогам саммита БРИКС поручили профильным министерствам и ведомствам продолжить развитие двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Одним из конкретных результатов сотрудничества стало совместное участие лидеров наших стран в деловом саммите БРИКС, а также посещение выставки «Иннопром – Индия» – первой российской промышленной выставки, проведенной в Нью-Дели», – заявил посол Индии в России Винай Кумар в интервью по итогам II российско-индийского бизнес-форума «Тайм».

    Дипломат добавил, что данные мероприятия позволили руководителям государств обсудить весь спектр российско-индийских отношений и отдать необходимые распоряжения по наращиванию взаимодействия в сфере коммерции и торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерении Нью-Дели и Москвы увеличить объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов к 2030 году.

    Винай Кумар сообщил о планах Индии направить в Россию необходимое количество квалифицированной рабочей силы.

    Ранее президент России Владимир Путин указал на особую роль дорожного хозяйства в жизни страны.

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    25 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Песков: Двусторонняя встреча Путина и Трампа может пройти на саммите АТЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Сейчас все смотрят, что произойдет в Шэньчжене, если там будет возможность провести двустороннюю встречу (Путина и Трампа), трехстороннюю встречу (Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина). И то, и другое, что называется, на рабочем столе», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом он уточнил, что окончательных договоренностей по проведению как двусторонней встречи Путина и Трампа, так и трехстороннего саммита лидеров России, Китая и США пока нет.

    Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. Предыдущая личная встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года в Анкоридже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал об активной проработке контактов главы российского государства на предстоящем мероприятии.

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    25 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин: Внешний долг России составляет всего 2,6%

    Tекст: Вера Басилая

    Внешний долг России составляет 2,6%, а общегосударственный долг находится на уровне 17,5%, сообщил президент Владимир Путин.

    «У России внешний долг всего 2,6%, общегосударственный долг 17,5%», – сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    Путин также отметил рост промышленного производства.

    «Кстати говоря, в России по сравнению с 2021 годом промышленное производство выросло – плюс 10%. А если говорить о обрабатывающей промышленности – плюс 21%. Это все-таки разница: -5,2% или +10%, а обрабатывающая 21%», – добавил президент, сравнив российские показатели с показателями стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин сообщил о доле российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политикой стран Европы по запрету всего российского.

    Также Владимир Путин заявил об устойчивом состоянии российской экономики.

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    25 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал долю российского СПГ на рынке Европы

    Путин: Доля российского СПГ на рынке Европы составляет 20%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке составляет 20%, заявил президент Владимир Путин.

    «На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынка», – сказал Путин «Вестям».

    Глава государства подчеркнул, что европейские страны продолжают получать значительные объемы российских энергоносителей. По его словам, Москва никогда не отказывала в поставках тем, кто в них нуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы МИД России Александр Грушко указал на продолжение поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Летом британская пресса сообщила о рекордных закупках европейскими странами СПГ с российского предприятия «Ямал СПГ». В июне российские поставки сжиженного природного газа в европейские страны достигли 705 млн евро.

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    25 октября 2026, 05:03 • Новости дня
    Песков: Путин не планирует оглашать послание Федеральному собранию до конца года
    Песков: Путин не планирует оглашать послание Федеральному собранию до конца года
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию до конца 2026 года не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Песков сообщил РИА «Новости»: «Нет, не планируется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что послание Путина Федеральному собранию будет оглашено тогда, когда глава государства сочтет это необходимым.

    В 2025 году послание президента России Федеральному собранию не проводилось.

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