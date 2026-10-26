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    26 октября 2026, 18:06 • Новости дня

    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»

    Ушаков: Путин на форуме в Москве даст оценку перспективам отношений с Африкой

    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в своем выступлении на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Официальная программа начнется в среду, когда в Гостином дворе состоится пленарное заседание третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что в своем выступлении наш президент даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования», – сообщил Ушаков.

    По его словам, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило об участии президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры в мероприятии.

    На прошлой неделе директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила о концентрации повестки форума на вопросах экономического и инвестиционного сотрудничества.

    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    26 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите ФСЭГ в Москве

    Ушаков: Путин примет участие в саммите ФСЭГ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин 27 октября примет участие в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    «Начинается форум завтра, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет в восьмом саммите участие», – приводит РИА «Новости» слова Ушакова.

    Помощник главы государства добавил, что мероприятие пройдет в Центре международной торговли. Особый символизм нынешнему саммиту придает то, что он проходит в год 25-летия организации.

    Полноправными членами ФСЭГ выступают Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис президента Ирана сообщил об отбытии Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях форума.

    В субботу посольство Исламской Республики подтвердило приезд Масуда Пезешкиана в Россию 27 октября.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина с новыми членами правительства не требуется

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельные встречи с новыми членами правительства, поскольку уже постоянно поддерживает с ними контакт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о возможных встречах с обновленным составом кабмина, Песков заявил: «Пока нет. Кто там новый? Никого там новых нет. Там все те, кто постоянно в контакте с Путиным».

    Он также напомнил о словах председателя правительства Михаила Мишустина по поводу работы обновленного кабинета министров, передает ТАСС.

    «Вы слышали, что Мишустин сказал – никакого времени на адаптацию. Поэтому здесь эта встреча не требуется», – заключил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Путин ожидает от правительства повышения качества жизни россиян и развития экономики.

    В среду депутаты Государственной думы завершили процедуру утверждения пяти новых кандидатов на посты вице-премьеров и министров правительства России.

    На прошлой неделе Путин одобрил предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.

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    26 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Песков: Решений о смене формата послания Путина Федеральному собранию не было

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле не принимали решений о возможном изменении формата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, возможно ли представление послания в ином виде, например, в письменной форме, пишут «Ведомости».

    «Нет, каких-то решений не принималось на этот счет», – ответил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил, что оглашение послания президента России Федеральному собранию до конца 2026 года не планируется.

    Он также пояснил, что послание будет оглашено тогда, когда глава государства посчитает это необходимым.

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    26 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль приветствовал победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

    Песков: Россия приветствует победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия приветствует победу действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах и надеется на продолжение сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы приветствуем победу господина Лулы. Он очень много делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продолжения процессов в рамках БРИКС и других организаций, сотрудничества с Россией на международной арене», – заявил Песков.

    По его словам, в Москве рассчитывают на дальнейшее развитие этих процессов, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве. В ней он отметил, что итоги голосования подтвердили признание лидерских качеств политика и поддержку курса на социально-экономическое развитие страны и защиту ее суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на президентских выборах с результатом 51,79% голосов.

    В своей победной речи да Силва поблагодарил бразильскую молодежь за поддержку.

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    26 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Путин назвал Газпромбанк одним из крупнейших в России

    Путин провел встречу с главой Газпромбанка Акимовым

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Газпромбанк входит в тройку лидеров в России по объему активов, объему выдаваемых кредитов и по капиталу, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем правления банка Андреем Акимовым.

    «Газпромбанк – один из крупнейших банков страны, одно из крупнейших финансовых учреждений», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Глава государства уточнил, что объем активов Газпромбанка составляет 17,6 трлн рублей. Акимов добавил, что капитал финансового учреждения равен 1,8 трлн рублей.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что банк является важным финансовым учреждением, которое участвует во многих ключевых проектах развития экономики России и международных проектах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о запланированной на этот день открытой встрече главы государства Владимира Путина с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.

    В прошлом году представитель Кремля анонсировал обсуждение Путиным вопросов, связанных с деятельностью крупнейшего банка страны, с главой Сбербанка Германом Грефом.

    В 2025 году руководитель Роснано Сергей Куликов доложил президенту России о выходе компании из кризиса ликвидности и планах дальнейшего развития.

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    26 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков анонсировал множество двусторонних встреч Путина на саммитах

    Песков сообщил о множестве двусторонних встреч Путина на предстоящих саммитах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет множество двусторонних встреч на полях предстоящих саммитов Форума стран – экспортеров газа и Россия – Африка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Уже завтра состоится саммит стран – экспортеров газа и затем саммит Россия – Африка с большим количеством двусторонних встреч», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Также во вторник помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг для журналистов, на котором расскажет о международных аспектах предстоящих четырех дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о продолжении подготовки президента Владимира Путина к саммитам Форума стран – экспортеров газа и Россия – Африка.

    В пятницу представитель Кремля упоминал о подготовке российского лидера к этим мероприятиям.

    В апреле Путин пригласил президента Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в предстоящем саммите.

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    26 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Газпромбанка Акимовым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о запланированной на понедельник открытой встрече: президент Владимир Путин намерен провести встречу с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.

    «Сегодня из открытых встреч у него будет беседа с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, Газпромбанк является важным финансовым учреждением, участвующим во многих ключевых проектах развития экономики России и международных инициативах.

    Кроме того, у главы государства запланировано несколько непубличных рабочих встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов у главы государства проводить отдельные встречи с новыми членами правительства.

    В прошлом месяце президент провел встречу с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф. Тогда глава государства назвал ситуацию в отечественном банковском секторе стабильной.

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    26 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков: Путин продолжает готовиться к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин продолжает готовиться к предстоящим саммитам Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и «Россия – Африка», которые пройдут в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент продолжает готовиться к очень напряженным следующим четырем дням, которые он проведет в Москве. Уже завтра состоится саммит стран – экспортеров газа и затем саммит Россия – Африка с большим количеством двусторонних встреч», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В середине дня помощник президента Юрий Ушаков проведет брифинг для журналистов, на котором расскажет о международной повестке предстоящих мероприятий.

    Восьмой саммит ФСЭГ пройдет в Москве 27 октября, а третий саммит Россия – Африка – 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к участию в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа и третьем саммите Россия – Африка.

    В сентябре президент пригласил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси принять участие в саммите Россия – Африка.

    В апреле Путин предложил лидеру Конго Дени Сассу-Нгессо посетить предстоящее осеннее мероприятие в Москве.

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    26 октября 2026, 08:32 • Новости дня
    Представители Мали и Уганды прибыли в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия-Африка. Самолет малийского лидера приземлился в одном из столичных аэропортов утром в понедельник, передает РИА «Новости».

    Ранее о том, что Алупо возглавит делегацию своей страны на саммите, сообщал угандийский портал New Vision.

    Третий саммит Россия – Африка состоится в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В тот же день посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера примет участие в этом мероприятии.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке президента России Владимира Путина к саммиту.

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    26 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    В Ливии сообщили о желании главы Президентского совета встретиться с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи в ходе визита в Москву рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Об этом сообщила канцелярия аль-Менфи.

    «В ходе визита запланирована встреча председателя [Президентского совета] с президентом России Владимиром Путиным, целью которой является укрепление ливийско-российских отношений и обсуждение возможностей для расширения сотрудничества между двумя странами в интересах обеих сторон», – приводит текст заявления ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье закрытые переговоры представителей западных и восточных властей Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и председателем правящей партии республики «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком.

    В феврале Песков заявил о проработке возможности проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

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    26 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Глава МИД Кении прибыл в Москву

    Глава МИД Кении Мудавади прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    В марте Мудавади посещал Москву с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». Во время пребывания в столице глава МИД Кении также выступил с лекцией перед студентами МГИМО.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести множество двусторонних встреч на полях международных саммитов.

    Президента переходного периода Мали Ассими Гойту встретили в Москве у самолета традиционным столом с пирогами и самоваром.

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    26 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Глава МИД Сейшельских островов прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Сейшельских островов Фор прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Глава внешнеполитического ведомства Сейшельских островов прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях третьего саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». Саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28 и 29 октября.

    В апреле текущего года по приглашению президента Владимира Путина Россию с визитом посетил президент Сейшельских островов Патрик Эрмини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит в столицу президента Фостен-Арканжа Туадеры.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

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    26 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Госминистр Анголы прибыл в Москву на третий саммит Россия – Африка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государственный министр Анголы Дионизиу Мануэла да Фонсека прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Политик прилетел в Москву в понедельник вечером, передает РИА «Новости». Для гостя накрыли стол с пирогами, баранками и самоваром.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в российской столице 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Также в российскую столицу прилетел министр иностранных дел Сейшельских Островов Барри Фор.

    Президент Кении Уильям Руто запланировал встречу с президентом Владимиром Путиным на полях форума.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Президент Кении Руто запланировал встречу с Путиным в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Кении Уильям Руто планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях третьего саммита Россия – Африка.

    О предстоящих переговорах лидеров двух стран сообщили в посольстве Кении в России, передает РИА «Новости».

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москву для участия в саммите прибыл министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади.

    На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к мероприятию.

    В сентябре президент России пригласил на саммит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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